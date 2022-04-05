Что будет с российской медициной в условиях санкций и международной изоляции

Современные медицинские вузы должны готовить качественно новых выпускников Фото: Олег УКЛАДОВ

Кроме лекарств и медтехники, о которых чаще всего беспокоятся россияне из-за санкций, наше здоровье во многом зависит от квалификации и навыков врачей. А значит - от системы медицинского образования и дальнейшей подготовки медработников.

Как совершенствовать эту систему, учитывая, пусть и не полную, но значительную международную изоляцию России? Три наиболее перспективных подхода назвали эксперты на XIII Общероссийской конференции «Неделя медицинского образования – 2022», которая проходит в эти дни в Москве.

ПОДХОД ПЕРВЫЙ: ВРАЧ ПЛЮС ИССЛЕДОВАТЕЛЬ

Современные медицинские вузы должны готовить качественно новых выпускников, заявил главный специалист Минздрава РФ по медицинскому и фармацевтическому образованию, ректор Сеченовского университета, академик РАН, д.м.н. Петр Глыбочко. У новоиспеченных врачей, в частности, должно быть желание и возможность применять самые передовые медицинские технологии.

- С 2017-го года мы внедрили [в Сеченовском университете] модель образования, при которой профессиональные умения и навыки развиваются за счет надпрофессиональных: исследовательских, технологических, цифровых и гуманитарных. Например, впервые среди медуниверситетов была открыта кафедра высшей математики. Сейчас это институт математического моделирования и компьютерных наук. Интерес к этой дисциплине превзошел все наши ожидания, - отметил академик Глыбочко.

В мировом опыте есть много успешных моделей, когда студенты-медики вовлекаются в исследовательскую работу. Нужно давать возможность будущим врачам прикоснуться к науке и примерить на себя карьеру исследователя, призвал эксперт. Для этого предлагается сократить количество классических занятий в аудитории и выделить время на участие студентов «в генерации научных результатов».

Пока же учащиеся медвузов занимаются исследованиями по остаточному принципу - в лучшем случае это факультативные занятия.

- Поэтому одна из ключевых задач - комплексное вовлечение студентов в НИОКР (научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы. - Ред.), интеграция учебного процесса и научно-исследовательской деятельности. Нужно развивать образовательные программы с учетом как практической, так и научной ориентированности, - заключил Петр Глыбочко.

ПОДХОД ВТОРОЙ: ПОСЛЕ ЛЕКЦИИ - В ПАЛАТУ К БОЛЬНОМУ

Также мировой опыт говорит об успехе формата университетских клиник, рассказали специалисты. Речь идет о многопрофильных медицинских стационарах при медвузах. Такой подход дает сразу несколько преимуществ.

- С одной стороны, студенты, получив знания на лекциях и семинарах, тут же могут «закрепить» их в клинической практике. Как минимум - увидеть живых пациентов с реальными заболеваниями. Как максимум - при наличии соответствующей подготовки принять участие в оказании медпомощи вместе с опытными практикующими врачами.

- С другой стороны, в университетских клиниках студенты-медики получают практические навыки под руководством профессорско-преподавательского состава, ведущих медицинских экспертов.

- Наконец, у пациентов в таких клиниках есть доступ к консилиуму наиболее квалифицированных, умудренных опытом и знаниями докторов. Здесь можно получить медпомощь в самых сложных, запутанных случаях, когда никак не удается докопаться до истинного диагноза.

Как рассказал на открытии конференции министр здравоохранения Михаил Мурашко, сегодня около половины - 54% медвузов, подведомственных Минздраву, имеют собственные многопрофильные клиники. В них оборудовано более 16 тысяч коек.

- Опыт работы в пандемию показал, что университетские клиники можно быстро и эффективно перепрофилировать под оказание медпомощи пациентам с коронавирусной инфекцией. Так, в Сеченовском университете буквально в течение недели было оборудовано 2 тысячи оснащенных коек для ковидных больных, - привел пример академик Глыбочко.

ПОДХОД ТРИ: ДАЕШЬ ЦИФРОВИЗАЦИЮ

В современном мире все большее место занимают цифровые технологии. Так, в России уже работают электронный больничный, электронная медкарта пациента. Компьютерные технологии позволяют создавать устройства и подходы для диагностики нового поколения. В том числе - дистанционной, когда пациент может удаленно находиться под контролем врача.

Так, в Сеченовском университете разработали алгоритм, который по оценке пульсовой волны рассчитывает артериальное давление. Жизненно важный показатель можно высокоточно измерить без надевания манжеты тонометра — достаточно приложить к пальцу датчик, рассказал «КП» директор Института персонализированной кардиологии Сеченовского университета Филипп Копылов.

Разумеется, никто всерьез не говорит о том, что бездушный компьютер заменит живого врача. Цифровые технологии открывают путь к более эффективному и качественному лечению и диагностике болезней, говорят медики.

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