Мой ром - моя крепость: Что будет с ценами на крепкий алкоголь в России и какие напитки исчезнут с прилавков

- Не по карману нам бурбон! Глушить придется самогон... Фото: Владимир СМИРНОВ/TASS

В печали нынче любители хорошего крепкого алкоголя. И не зальешь эту печаль ни бурбоном американским, ни ромом кубинским. Потому что стоит лишь увидеть цену импортного напитка, как рука сама тянется к другому прилавку с исконно русским напитком, чистым и светлым, как слеза представителя вымирающего на глазах среднего класса...

Да, не все пьют крепкое спиртное только затем, чтобы быстренько отключиться от сложностей жизни нашей. Есть странные люди, которым важны еще и нюансы вкуса горячительных напитков, аромат, букет. А тут и правда новости приходят одна печальнее другой. Журналисты и эксперты стращают: не видать нам ни американского, ни ирландского, ни шотландского виски, не приедет больше французский коньяк...

В отечественном Росалкогольрегулировании утешают, что дефицита коньяка и виски не будет: отечественные производители давно наладили их производство на своих мощностях. А уж качественной российской водки точно хватит на всех страждущих.

Вот только некоторые производители алкоголя жалуются, что у них все, кроме спирта и воды, - сплошной импорт. Начиная от производственных линий и заканчивая материалом для этикеток.

«КП» разбиралась, не придется ли нам теперь срочно переходить на трезвый образ жизни. Или... ну вы сами знаете, на что обычно переходят в России, когда легальное «крепенькое» не устраивает по цене и ассортименту.

НИЗКИЕ ЦЕНЫ УШЛИ ИЗ РОССИИ

Захожу в ближайший магазин с хорошим, внушительным отделом спиртного. Протираю глаза. В разделе «Виски» полки ломятся от продукции производителей, объявивших о прекращении к нам поставок еще месяц назад. Johnnie Walker, Jack Daniel’s и даже американский бурбон JimBeam - хоть залейся. И, видимо, стоять на полках они еще будут долго. Потому что... Поллитра Red Label (самый популярный шотландский виски от Johnnie Walker) - 1700 рублей. Бурбоны HeavenHill и EvanWilliams - больше 2500 рублей за 0,75 л. За месяц все эти нектары подорожали почти вдвое.

- Кому надо, купят - виски не бедные люди берут, - философски заметил продавец, выравнивая на полке бутылки.

- В России скопились неплохие товарные запасы импортного алкоголя, - утверждает руководитель отдела аналитики исследовательской компании Ntech Дарья Акимова. - Торговые сети и поставщики заявляют, что запасов на их складах должно хватить на три-четыре месяца. Например, коньяка и бренди в январе 2022 года было завезено на 188% больше, чем в январе 2021 года.

Надо же, как знали! А недавно российские власти приоткрыли еще одни ворота для поставок иностранной выпивки. Эксперт напоминает, что правительство разрешило параллельный (он же серый) импорт. То есть если раньше товар можно было ввозить в Россию только с разрешения производителя, то теперь его согласие уже не требуется. Есть и альтернативные варианты - например, в мире популярны недорогой качественный индийский виски и ром OldMonk. Логистика тоже со временем наладится - если сами производители не пожелают везти свои творения в Россию, поставки пойдут «кривым» путем через соседние страны. В общем, уж что-что, а выпивка проложит себе дорогу к желудку российского потребителя.

- Проблемы будут в основном у ресторанов, поскольку они заточены под более редкие и дорогие виды алкоголя, - утверждает Дарья Акимова. - В магазинах же ассортимент сократится на 20 - 30%, но привычные импортные напитки совсем уж не пропадут. Просто будут дороже как минимум на 30 - 40%.

АРМЕНИЯ ПОМОЖЕТ

А что с отечественным крепким спиртным? Как утверждают эксперты, меньше всего проблем с водкой. Благо заводы есть почти в каждом регионе, сырье отечественное - наливай, как говорится, да пей. И даже бутылки с этикетками в основном свои - импортные используются лишь у наиболее дорогих наших водочных брендов премиум-класса. Масс-маркет этим не страдает.

- Даже если там какие-то водочные пробки-этикетки покупаются за рубежом, то максимум, что это может дать, - подорожание в рамках 10% относительно декабрьских цен, - сообщил «КП» руководитель Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз.

С коньяком дела похуже. По словам Вадима Дробиза, из российского винограда производится только 20% коньяка. Остальное - из импортных коньячных дистиллятов. Раньше они были в основном французскими.

- Можно ли их заменить? Да, можно. Например, армянскими, они тоже хорошо известны на мировом рынке, - считает Дарья Акимова.

- Коньяк может подорожать процентов на 15 - 25. Например, из-за изменения в системе поставок и по другим причинам. Ведь дорожает все: и французские, и армянские дистилляты, и даже отечественный виноград, - говорит Вадим Дробиз. - Но вообще прогнозы давать очень тяжело, потому что многое сложно предугадать. Например, каким будет курс рубля.

Самая тяжелая ситуация с отечественными виски и джином. Да, их у нас тоже производят - это такие марки, как Scotch Terrier, Fowlers, William Lawson’s (это виски), Barrister (джин). Но делается все это на 99% из импортного сырья.

- Поставки сырья к нам в принципе не закрыты, как-нибудь привезут. Но российский виски может подорожать процентов на 30, - считает Вадим Дробиз.

ДАЕШЬ ПАЛЕНОЕ И САМОДЕЛЬНОЕ?

Искала тут (для другой статьи) отечественных производителей техники для кухни. У первого же производителя, которого выдал поиск, на главной странице под шапкой «Покупают сегодня» красовалась целая галерея... Вот как думаете, какую «кухонную технику» во глубине России «покупают сегодня»? Правильно, угадали - самогонные аппараты.

Вот, получается, в какой промысел уходит народ на волне подорожания ромов и текил?

- Не думаю, что число любителей самогоноварения в нынешней ситуации резко возрастет. Все, кому это было необходимо, уже перешли на него или на суррогатный алкоголь. Мы все уже поделились на две большие социальные группы - тех, кто пьет только качественный легальный крепкий алкоголь, и тех, кто в силу низких доходов употребляет суррогаты или самогон, - поясняет Вадим Дробиз. - Вспомним историю. В декабре 2009 года водка стоила 50 рублей, а в 2014 году она стала стоить 220 рублей - за пять лет подорожание в 4,5 раза. Вот тогда мы все и поделились.

- Тот потребитель, который покупал виски, джин и коньяк, вряд ли перейдет на домашний самогон, - подтверждает Дарья Акимова. - А для потребителей водки рынок не настолько изменится, чтобы искать альтернативу, произведенную кустарным способом.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Пивной бунт

Любителям пива тоже пришлось понервничать. Об уходе с российского рынка за последний месяц объявили и голландская Heineken, и датская Carlsberg (владелец «Балтики»), и бельгийская AB InBev. Некоторые телеграм-каналы в панике написали, что «уходит» 70% российского пивного рынка.

Но оказалось, рано пить за упокой нашего пивпрома. Российские заводы, принадлежащие «уходящим» компаниям, никто закрывать не собирается.

Так, Heineken пояснил, что планирует передать свой российский бизнес новому владельцу. Но когда это произойдет и кто этим новым владельцем станет, пока непонятно.

Как следует из заявления Carlsberg, компания не будет ничего выпускать в России под этим брендом, но пивоваренные заводы «Балтика» продолжат работу «как отдельный бизнес».

Самая непонятная ситуация - у бельгийской AB InBev, пожелавшей вывести из России свой бренд Bud. Но в России у бельгийцев совместное предприятие с турецкой Anadolu Efes - AB InBev Efes. Причем контрольный пакет принадлежит туркам, которые уходить из России не собираются.

«AB InBev запросила контролирующего акционера Anadolu Efes приостановить действие лицензии на производство и продажу бренда BUD в России. Сейчас Anadolu Efes внимательно рассматривает данный запрос. В настоящий момент AB InBev Efes продолжает работу на территории России в штатном режиме,» - выпустила компания заявление, в котором без ста граммов не разберешься, но ясно одно: вроде не уходят.

Чем вся эта ситуация грозит любителям пива? Вы, наверное, уже поняли - подорожанием. Почти все крупнейшие производители уже предупредили о росте цен в начале апреля - в среднем на 6%. Но беда эта - общемировая: например, вчера пришла новость, что в Германии пиво тоже подорожает. А для немцев это второй хлеб...