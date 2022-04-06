Бузова рекламирует туалетную бумагу, а Милохин нарушает обещание: жизнь звезд после запрета некоторых соцсетей

Дань, если ТикТок исчезнет, что будешь делать? Фото: Михаил ФРОЛОВ

Недавно соцсети разрывало видео с «предсказателем» Даней Милохиным. Звезда ТикТока в начале нынешнего года давал интервью комику из «Импровизации»

И вот такой случился диалог:

- Дань, если ТикТок исчезнет, что будешь делать?

- Есть же YouTube, Instagram*…

- А если и их нет?

- Пойду работать в «Мак»…

Но события развивались стремительно. «Макдоналдс» заявил о приостановке работы в России, китайский ТикТок запретил пользователям из России публиковать новые ролики, а компанию Meta*, владеющую в том числе Instagram, признали экстремистской организацией - теперь она запрещена в нашей стране.

Запрет некоторых соцсетей больно ударил по кошельку звезд из интернета. Сами они предпочитают называть себя инфлюенсерами - лидерами мнений, к постам которых прислушиваются тысячи человек. Соцсети с фото и короткими роликами приносили многим блогерами ежемесячно миллионы рублей (см. «Денежки»). И вдруг все разом отрезало. Что делать?

Денежки Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Нет, осваивать нормальные человеческие профессии они не собираются. Из одних соцсетей просто перебираются в другие.

- Они не закрывают свои странички в запрещенных соцсетях. Да, многие временно не публикуют там контент. Но при этом активно создают аккаунты на альтернативных российских площадках, - объясняет «КП» президент Союза блогеров Денис Нырков.

И зазывают туда подписчиков. Те, однако, не спешат (см. «Конкретно»).

Конкретно

По данным компании Brand Analytics, из топ-20 самых популярных россиян в Instagram при переходе в другую соцсеть собрать хотя бы 1 млн подписчиков сумели лишь 5 человек. Новыми миллионниками Telegram стали фитнес-тренер Валерия Чекалина, телеведущая Ксения Бородина, жена рэпера Джигана Оксана Самойлова, телеведущая Ксения Собчак и блогер Юрий Дудь.

С рекламой тоже беда.

- Мировые бренды отказались продолжать сотрудничество. Остались российские рекламодатели. Думаю, по количеству денег этот рынок просел процентов на 50 - 70.

Нырков рассказывает, что этот рынок больше чем на 50% серый. То есть вне поля зрения налоговых органов. Далеко не все зарегистрированы как ИП, оказывающие рекламные услуги, а если и зарегистрированы, то налоги выплачиваются не со всех размещений рекламы. И расценки устанавливают кто во что горазд.

- Один блогер, у которого 2 млн подписчиков, берет за рекламный пост 40 тысяч рублей, другой, у которого в два раза больше потенциальных зрителей, - 450 тысяч.

Бывалые люди объясняют, на чем зарабатывают популярные блогеры из YouTube. Есть два основных денежных потока. Первое - монетизация, деньги, которые платит сама платформа за то, что размещает в роликах блогеров свою рекламу. Соответственно чем больше людей посмотрело видео, тем больше денег. Второй поток - реклама, которую размещает внутри своих видосов сам блогер. Несколько недель назад YouTube закрыл монетизацию для каналов из России. Для топов это означает сокращение доходов как минимум вполовину, а то и больше. Но, как оказалось, лавочка прикрылась не до конца.

- Большие блогеры смогут выжить. Реклама не показывается в России, поэтому российский зритель им копеечку не приносит. А зрители из-за рубежа приносят, - рассказывает Wylsacom, он же Валентин Петухов (10,1 млн подписчиков в YouTube). - А вот «маленькие» ребята не справятся.

Кстати

Иногда они возвращаются

По оценкам Дениса Ныркова, из примерно 20 тысяч самых популярных российских блогеров территорию России покинули около 2 тысяч человек. В этом списке - Дудь, Поперечный, Пивоваров, Ивлеева. Многие, впрочем, через какое-то время поспешили вернуться. Подписчиков, как капиталы, за границу не вывести.

Фото: СОЦСЕТИ

Доход Ольги Бузовой в прошлом году - $3,3 млн. Но зарабатывает она не только в интернете, но и на ТВ, на корпоративах. Фото: СОЦСЕТИ

КСТАТИ

«В жестком минусе оказались блогеры, которые накручивали подписчиков»

По словам владелицы продюсерского агентства Celebrity Booking Group Евгении Дашкевич у рекламодателей, на деньги которых жили многие блогеры, в огромном количестве различных соцсетей были свои фавориты.

- Самый большой процент рекламных интеграций был сфокусирован в Instagram, YouTube и Tik-Tok. Но первая в этом списке соцсеть здесь была безусловным лидером, - говорит Дашкевич. - Те селебрити, которые комфортно и сытно себя ощущали в этих соцсетях, теперь стараются в срочном порядке перевести всех своих подписчиков во ВКонтакте и Telegram. Сейчас мы все вместе наблюдаем настоящую перезагрузку Рунета. Интернет-звезды изо всех сил стараются перетащить миллионную армию подписчиков на новые площадки. Но, несмотря на все усилия, многие селебрити так и не смогли собрать на новых платформах то же число поклонников, какое у них было ранее.

В качестве примера Дашкевич приводит цифры самых популярных (Господи, прости) инфлюенсеров. (См. ниже).

- Как показывает жизнь, в жестком минусе остались знаменитости, которые раздували армию подписчиков с помощью накруток. Такие селебрити вряд ли смогут вернуться к прежней монетизации, - констатирует эксперт.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

«Это катастрофа. Но есть и позитив»

Тик-ток-блогер Настя Луч (2,2 млн подписчиков), актриса, 29 лет:

- Я больше двух лет работала над раскруткой в Тик-токе, все это время фактически выходила в ноль, потому что постоянно приходится тратиться - на реквизит, аренду площадок и так далее. В ноябре прошлого года я наконец-то начала зарабатывать. Впервые в жизни получила рекламный контракт на 500 тысяч рублей - раньше никогда таких денег в руках не держала. И тут вдруг Ток-ток закрывают. Я успела кое-что скопить за эти несколько месяцев, но при этом у меня сорвался большой контракт на 800 тысяч. Конечно, это катастрофа. Это как в игре - ты долго строил завод, прокачивал его, и тут вдруг все в один момент обнулилось и нужно начинать заново. Сейчас пытаюсь разобраться в других соцсетях. Первые дни я была в стрессе. А потом внезапно успокоилась. У меня сейчас стойкое ощущение, что мы, русские, закалены подобными испытаниями. То пусто, то густо. Есть позитив: я поняла, что для меня деньги все-таки были не на первом месте, творчество важнее - я ведь сама придумывала сценки, думала над костюмами и интерьерами. Мы с сестрой даже целый спектакль поставили. Он был разовый, а теперь его можно играть в театре. И еще один урок. Эта история показали лично мне, что есть какие-то вечные вещи, а есть такие, которые могут закончится в любой момент. Интернет - это как раз из второй категории. Я к тому говорю, что зацикливаться на одном интернете глупо. Любому блогеру нужны точки опоры и в реальной жизни.

*Деятельность компании Meta, в которую входят Facebook и Instagram, признана экстремистской и запрещена на территории России