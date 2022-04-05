Сорвана третья попытка эвакуировать главарей «Азова» из Мариуполя

Два украинских вертолета Ми-8 пытались прорваться к заводу "Азовсталь" Фото: REUTERS

- Утром 5 апреля в районе Мариуполя сорвана очередная попытка киевского режима эвакуировать главарей националистического батальона «Азов». Два украинских вертолета Ми-8, пытавшихся прорваться к городу со стороны моря, были сбиты из переносных зенитных ракетных комплексов, - заявил на брифинге официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Отметим, что это уже третья попытка Киева вытащить своих военных преступников с места преступления. Но она закончилась тем же, что и предыдущие: вертолеты не долетели до Мариуполя.

- Ранее мы неоднократно и по всем доступным каналам доводили киевскому режиму наши предложения о возможности выхода добровольно сложивших оружие подразделений украинских вооруженных сил из Мариуполя, - отметил генерал-майор.

Представитель Минобороны заметил, что предложения киевским режимом постоянно игнорируются, и обратился в очередной раз: «с 6 утра московского времени украинским военнослужащим предлагалось прекратить боевые действия, сложить оружие и выйти по согласованному маршруту на подконтрольную киевскому режиму территорию».

Он также подчеркнул, что Мариуполь в любом случает будет скоро освобожден от националистов подразделениями российских вооруженных сил и Донецкой народной республики.

БОЕВАЯ СВОДКА

Продвижение группировки войск идет не только в Мариуполе. Бойцы Луганской Народной Республики продолжают наступление на позиции украинской 24–ой отдельной механизированной бригады и ведет бой на восточной окраине населенного пункта Новотошковское. На Северодонецком направлении подразделения Луганской народной республики прорвали оборону 57 мотопехотной бригады ВСУ, уничтожив до 50 человек личного состава и 9 единиц бронетехники, и ведут бой на северной окраине населенного пункта Замуловка.

Высокоточными ракетами воздушного базирования в районах населенных пунктов Золочен и Чугуев уничтожен командный пункт подразделения территориальной обороны, хранилище топлива и завод по ремонту бронетанковой техники.

В течение дня оперативно-тактической авиацией ВКС России и ракетными войсками поражены 33 военных объекта Украины.

Среди них: восемь пунктов управления, три склада материально-технического обеспечения, а также 21 опорный пункт и районы сосредоточения боевой техники ВСУ.

Российскими средствами противовоздушной обороны сбиты в воздухе 5 ударных украинских беспилотных летательных аппаратов.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:

125 - самолетов.

93 - вертолета.

403 - беспилотных летательных аппарата.

1981 - танк и другие боевые бронированные машины.

854 - орудия полевой артиллерии и миномета.

1876 - единиц специальной военной автомобильной техники.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Порядка 1400 казаков принимают участие в боевых действиях на Донбассе. Об этом сообщили во Всероссийском казачьем войске. Казаки служат в различных частях и подразделениях и несут все виды военной службы. В том числе, из казаков-добровольцев сформирован и в середине марта приступил к выполнению боевых задач 1-ый казачий батальон. В настоящее время для участия в освобождении Донбасса выдвигается 2-ой казачий батальон.

В ближайшие дни Всероссийским казачьим обществом будет сформирован еще один казачий отряд из казаков, проживающих на исторических территориях.

В соответствие с приказом Министерства обороны Российской Федерации казаки Кубанского и Терского казачьих войск в числе парадных расчетов пешей колонны в подмосковном Алабино приступили к тренировкам военного парада Победы.

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