Оскандалившийся Андрей Данилко выступил с подлым заявлением про Николая Баскова

Андрей Данилко потребовал лишить Николая Баскова звания народного артиста Украины Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Андрей Данилко, выступающий под псевдонимом Верка Сердючка, в последнее время то и дело делает скандальные заявления. То он матом выскажется в адрес России и россиян, то унизит опухшую от слез Светлану Лободу. Теперь же артист сделал выпад в адрес Николая Баскова.

Андрей Данилко потребовал лишить Николая Баскова звания народного артиста Украины. Столь громкое заявление певец, который близко дружил с натуральным блондином, сделал после того, как золотой голос России одним из первых поддержал российских военных, которые принимают участие в спецоперации на Украине.

"Дальше терпеть убийства русскоязычных граждан и наращивание военной и заявленной ядерной инфраструктуры, направленное на наше уничтожение, мы не имеем права", - сообщил Николай. Он стал народным артистом Украины в 2004 году, а народным артистом России - в 2009-м.

"В это время не может быть таких высказываний, как у него. Но по-своему он прав, раз принял такую позицию. Если они лишат его звания народного артиста, будет справедливо", - сказал Андрей во время эфира на Pervoe Radio.

Данилко также не нравится, что многие звезды заняли выжидательную позицию. Сам он остался в Киеве, находится в своей квартире на Крещатике.

Ранее музыкант резко высказался в адрес Светланы Лободы и Веры Брежневой, которые плакали на камеру. Он уверен, артистки играют на публику. "Я когда видел плачущих, меня это раздражало, у меня не было сопереживания. Я вижу эту фальшь. Когда ты видишь этот пятый дубль, меня это раздражает: «Как я плакала в этом дубле? Ребята, давайте еще». Ну что это такое? Дай Бог, чтобы я был не прав, но у меня такое ощущение", - говорил он.