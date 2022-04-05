«Разгрузить» учителей от бюрократии и ввести критерии для «продленки»: «Единая Россия» предлагает изменения в образовании

Забюрократизированность работы учителя остается главной проблемой школьного дня Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Экспертный совет «Единой России» по законодательной деятельности одобрил пакет законопроектов в сфере образования. В первую очередь, речь идет об установлении единого подхода к организации в школах работы групп продленного дня (ГПД) и сокращении гигантского количества бумаг учителями.

ЧЕМ СТАРШЕ, ТЕМ НЕДОСТУПНЕЕ

«Из 7 млн 400 тысяч обучающихся 1-4 классов в продленке занимаются только 1 млн 282 тысячи. Продленка есть лишь в каждой пятой школе. При этом, чем старше дети, тем группа продленного дня становится недоступнее», — пояснила координатор партпроекта «Новая школа», первый зампред комитета Госдумы по просвещению Алена Аршинова.

Педагог отметила, что законом об образовании установлена возможность создания продленок, но не определен единый порядок их функционирования.

«В связи с этим зачастую в школах не предусмотрена самостоятельная подготовка домашних заданий детьми во время их пребывания в продленке. И после возвращения домой ребенок вынужден в ночи выполнять домашние задания самостоятельно, что выматывает не только ребенка, но и всю семью», — сообщила эксперт.

Инициатива, которую одобрил Экспертный совет «Единой России», поможет организовать учебный процесс и дополнительные занятия на продленке, а также снизить оплату за содержание ребенка в ГПД.

ЗАЧЕМ ДУБЛИРОВАТЬ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ?

Также экспертный Совет одобрил законопроект, снимающий излишнюю бюрократическую нагрузку с учителей. Он вводит прямой запрет возложения на педагогов работы по подготовке документов за пределами утвержденного Минпросвещения перечня. Учителя смогут применять электронную цифровую подпись и не дублировать отчетность в бумажном виде.

«Забюрократизированность работы учителя остается главной проблемой школьного дня. В 2019 году в рамках партпроекта «Единой России» «Новая школа» мы собрали информацию с регионов, как лучше решить проблему. Было выявлено не менее 49 видов документов и отчетности, заполняемых учителями», — пояснила Алена Аршинова.

Она напомнила, что в сентябре 2021 года была создана рабочая группа совместно с Рособрнадзором, где были выработаны предложения по решению проблемы.

«С сентября шли широкие обсуждения в 11 субъектах РФ, было пять пилотных регионов, 2000 учителей участвовали. Работа проведена большая», — сказал руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Анзор Музаев.

В свою очередь председатель комиссии Генсовета «Единой России» по образованию и науке Елена Шмелева отметила важность введения электронного документооборота и автоматизированного сбора тех сведений, которые сейчас собирают вручную.

Также Экспертный совет одобрил инициативу, касающуюся предоставления права на льготное поступление в колледжи и техникумы для 13 социально-незащищенных категорий граждан — в том числе, детям-сиротам, детям-инвалидам, детям военнослужащих, погибших при выполнении своих обязанностей, и других.

«Аналогичная практика действует при зачислении в вузы. Считаем, будет правильным распространить ее и на среднее профессиональное образование. Это станет дополнительной поддержкой этих ребят», — рассказала председатель комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова.

РАБОТАТЬ И ГОЛОВОЙ, И РУКАМИ

Помимо этого, «Единая Россия» предложила создать учебно-производственные мастерские при колледжах для практической подготовки обучающихся по основным и дополнительным программам.

«Например, когда при училище ремесел или сельскохозяйственном техникуме создается производственная мастерская — это возможность для студентов этих учебных организаций получить отличную практику. А, как известно, час практики лучше месяца теории. Кроме того, это законодательное решение будет способствовать трудоустройству молодежи, востребованности молодых специалистов на рынке труда, станет финансовым подспорьем для самих образовательных организаций. В перспективе такие «производственные мастерские» станут основой для роста малых и средних предприятий в стране, развития этого сектора экономики», — считает Ольга Казакова.

Также Экспертный совет ободрил инициативу, предлагающую изъять из закона об образовании формулировки «образовательная услуга», что закрепит престижность профессии учителя.

Инициативы поддержали руководитель рабочей группы Экспертного совета Александр Мажуга и министр просвещения Сергей Кравцов.

«Единая Россия» смотрит не популистски, а конкретно решает вопросы и проблемы, которые есть у конкретного учителя, конкретного директора школы, у конкретного человека. И все эти законы как раз на это нацелены. Поэтому мы их поддерживаем. Их надо принимать, они назрели, люди их ждут. И чем быстрее мы их примем, тем быстрее выполним и поручения Президента, и улучшим работу наших учителей, педагогов, дадим молодым людям практическую деятельность», — заключил Сергей Кравцов.