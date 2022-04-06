Последние новости о ситуации вокруг Украины на 6 апреля 2022 года: Методика борьбы с шайтанами; внезапная отвага Еврокомиссара; медиа-эйфория Зеленского

Прячущиеся в Мариуполе по щелям националисты пытаются при случае просочиться из города по гуманитарным коридорам
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Боец ВСУ Александр Борщ рассказал, что над российскими военнопленными издеваются только садисты из нацбатальонов. Он сам видел лишь видео с пытками над пленными и уверен, что обычные солдаты ВСУ к этому не причастны. 23-летний боец был ранен в спину и ногу под Харьковом и через сутки в лесополосе его нашли российские военные. После чего отправили в Россию и прооперировали. Ну да, садисты водятся только в нацбатах, а в войсках просто выполняют приказ. Когда их вернут мамкам, эти парубки будут рассказывать другие сказки.
Демилитаризация, денацификация и дешайтанизация Украины проходит успешно. Свое дополнение к задачам спецоперации сделал Рамзан Кадыров. Судя по публикации в его телеграм-канале, ВС РФ уничтожили весьма значительную часть украинской военной техники, а также много живой силы противника. Причем деклассирование шайтанов происходит на всех участках фронта, а самые хитрые и жизнелюбивые сотнями сдаются.
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен очень хотят в Киев. Визит столь дорогих гостей ожидается на этой неделе. Отвага посетила изнеженных европейцев после переброски российских подразделений с позиций вокруг украинской столицы на более важные сегодня участки фронта. Возможно, Жозепу и Урсуле покажут «новые следы» страшных «преступлений российской военщины». Ну, ради этого, конечно, стоит добраться до Крещатика.
Чемпион мира по шахматам норвежец Магнус Карлсен сообщил, что он не согласен с российским гроссмейстером Сергеем Карякиным в его позиции по ситуации на Украине. Однако викинг не уверен, что россиянин заслужил дисквалификацию за публичную поддержку спецоперации. При том на вопрос, насколько вероятно возвращение его соперника по чемпионскому матчу-2016 в международные шахматы, Магнус предположил, что это весьма сомнительно. Вот молодец: и «поддержал», и в бочку окунул.
Дальнейшее развитие действий на Украине российских сил может измеряться месяцами. Такое смелое заявление сделал советник американского президента Джейк Салливан на брифинге в Белом доме. В американской администрации, по его словам сроки спецоперации не может точно предсказать никто. Так и сказал: «Первый, цитирую «этап» конфликта, как выразились русские, измерялся неделями. Следующий этап может быть длиться много месяцев». Русские дерутся, у янки кошельки трещат.
Прячущиеся в Мариуполе по щелям националисты пытаются при случае просочиться из города по гуманитарным коридорам. Между отморозками даже идет битва за очередность выхода. Об этом заявили в Минобороны. Начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев заявил: «Боевики угрожают друг другу, что расстреляют колонну, если их нет в списках на эвакуацию в ближайшем гуманитарном конвое». Главное при побеге - не сорваться на крик «героям — слава!»
Первый зампредседателя грузинского парламента Георгий Вольский удивился заявлению Киева о том, что Россия через территорию Грузии контрабандой получает санкционную продукцию. «Это аморальная политическая атака, это оскорбление народа Грузии!», – в сердцах заявил вице-спикер телекомпания «Имеди». Но, оценив инсинуацию как «враждебный выпад против властей Грузии», Вольский при том заявил, что его страна «неизменно продолжит оказывать Украине политическую поддержку». Восток - дело тонкое...
«Мы заинтересованы в полном, прозрачном расследовании, результаты которого будут известны и объяснены всему международному сообществу. Мы обеспечили максимальный доступ журналистов к Буче и другим освобожденным городам Украины, сотням журналистов. Мы заинтересованы в том, чтобы там побывали тысячи журналистов», - заявил Зеленский в очередном видеообращении. И заодно призвал Совбеза ООН самораспуститься. Да, у одного малоросса было уже про «десять тысяч одних курьеров» - но масштаб и направленность таланта все же иные были...
Маленькая, но гордая Латвия готова закрыть границу с Россией, если все страны Балтии сделают это одновременно. О чем заявил министр обороны этой могучей натовской державы Артис Пабрикс. Он утверждает, что в Риге решают вопрос об отказе от российских энергоресурсов, о закрытии портов для российских судов «по крайней мере в странах Запада», о полном закрытии границ. Вероятны и другие меры, включая полное отделение российского банковского сектора. Артис, вы баснописца Крылова не читали, про моську и слона?
Второй президента Украины Леонид Кучма имел звание «Почетный крымчанин» - но не оправдал доверия жителей полуострова. О лишении Кучмы этого звания объявил глава крымского Госсовета Владимир Константинов. Причина — экс-президент и ряд других обладателей республиканских наград и званий «утратили моральное право» носить их. Сравните, вот бывший мэр Москвы Юрий Лужков , которого с нами уже нет — настоящий почетный крымчанин, не то, что перекрасившиеся и переобувшиеся.
Очередной Центр подготовки украинских сил спецопераций, на этот раз под Очаковым, уничтожен ударом высокоточного оружия большой дальности морского базирования. Как пояснили в Минобороны России, в этом центре также базировалось немало иностранных наемников. Кто успел убежать, теперь, наверное, тоже будут рассказывать про «зверства русских» .
Очередные два вертолёта Ми-8 украинских ВСУ, направленные в Мариуполь для эвакуации наиболее важных персон из печально знаменитого "Азова", вновь, (а, конкретно, в третий раз) никого из отъявленных националистов не смогли эвакуировать. Причина прозаична - были сбиты над суровыми апрельскими волнами Азовского моря на подлете к городу. Впрочем, судя по беспокойству наших бывших западных партнёров, там не только важные паны со свастикой хотят покинуть "город-крепость", но и их трепетные наставники...
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