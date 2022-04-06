Последние новости о ситуации вокруг Украины на 6 апреля 2022 года: Методика борьбы с шайтанами; внезапная отвага Еврокомиссара; медиа-эйфория Зеленского

Прячущиеся в Мариуполе по щелям националисты пытаются при случае просочиться из города по гуманитарным коридорам Фото: REUTERS

Садисты из нацбатов

Боец ВСУ Александр Борщ рассказал, что над российскими военнопленными издеваются только садисты из нацбатальонов. Он сам видел лишь видео с пытками над пленными и уверен, что обычные солдаты ВСУ к этому не причастны. 23-летний боец был ранен в спину и ногу под Харьковом и через сутки в лесополосе его нашли российские военные. После чего отправили в Россию и прооперировали. Ну да, садисты водятся только в нацбатах, а в войсках просто выполняют приказ. Когда их вернут мамкам, эти парубки будут рассказывать другие сказки.

Шайтанов сводят на нет

Демилитаризация, денацификация и дешайтанизация Украины проходит успешно. Свое дополнение к задачам спецоперации сделал Рамзан Кадыров. Судя по публикации в его телеграм-канале, ВС РФ уничтожили весьма значительную часть украинской военной техники, а также много живой силы противника. Причем деклассирование шайтанов происходит на всех участках фронта, а самые хитрые и жизнелюбивые сотнями сдаются.

Борреля тянет в Киев

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен очень хотят в Киев. Визит столь дорогих гостей ожидается на этой неделе. Отвага посетила изнеженных европейцев после переброски российских подразделений с позиций вокруг украинской столицы на более важные сегодня участки фронта. Возможно, Жозепу и Урсуле покажут «новые следы» страшных «преступлений российской военщины». Ну, ради этого, конечно, стоит добраться до Крещатика.

Карлсен не обещал возвращения

Чемпион мира по шахматам норвежец Магнус Карлсен сообщил, что он не согласен с российским гроссмейстером Сергеем Карякиным в его позиции по ситуации на Украине. Однако викинг не уверен, что россиянин заслужил дисквалификацию за публичную поддержку спецоперации. При том на вопрос, насколько вероятно возвращение его соперника по чемпионскому матчу-2016 в международные шахматы, Магнус предположил, что это весьма сомнительно. Вот молодец: и «поддержал», и в бочку окунул.

Долгая дорога в степях

Дальнейшее развитие действий на Украине российских сил может измеряться месяцами. Такое смелое заявление сделал советник американского президента Джейк Салливан на брифинге в Белом доме. В американской администрации, по его словам сроки спецоперации не может точно предсказать никто. Так и сказал: «Первый, цитирую «этап» конфликта, как выразились русские, измерялся неделями. Следующий этап может быть длиться много месяцев». Русские дерутся, у янки кошельки трещат.

Бегут как Керенский

Прячущиеся в Мариуполе по щелям националисты пытаются при случае просочиться из города по гуманитарным коридорам. Между отморозками даже идет битва за очередность выхода. Об этом заявили в Минобороны. Начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев заявил: «Боевики угрожают друг другу, что расстреляют колонну, если их нет в списках на эвакуацию в ближайшем гуманитарном конвое». Главное при побеге - не сорваться на крик «героям — слава!»

Грузины протестуют

Первый зампредседателя грузинского парламента Георгий Вольский удивился заявлению Киева о том, что Россия через территорию Грузии контрабандой получает санкционную продукцию. «Это аморальная политическая атака, это оскорбление народа Грузии!», – в сердцах заявил вице-спикер телекомпания «Имеди». Но, оценив инсинуацию как «враждебный выпад против властей Грузии», Вольский при том заявил, что его страна «неизменно продолжит оказывать Украине политическую поддержку». Восток - дело тонкое...

Черный юмор Зеленского

«Мы заинтересованы в полном, прозрачном расследовании, результаты которого будут известны и объяснены всему международному сообществу. Мы обеспечили максимальный доступ журналистов к Буче и другим освобожденным городам Украины, сотням журналистов. Мы заинтересованы в том, чтобы там побывали тысячи журналистов», - заявил Зеленский в очередном видеообращении. И заодно призвал Совбеза ООН самораспуститься. Да, у одного малоросса было уже про «десять тысяч одних курьеров» - но масштаб и направленность таланта все же иные были...

Прибалтика гордо отвернется

Маленькая, но гордая Латвия готова закрыть границу с Россией, если все страны Балтии сделают это одновременно. О чем заявил министр обороны этой могучей натовской державы Артис Пабрикс. Он утверждает, что в Риге решают вопрос об отказе от российских энергоресурсов, о закрытии портов для российских судов «по крайней мере в странах Запада», о полном закрытии границ. Вероятны и другие меры, включая полное отделение российского банковского сектора. Артис, вы баснописца Крылова не читали, про моську и слона?

Леонид без почета

Второй президента Украины Леонид Кучма имел звание «Почетный крымчанин» - но не оправдал доверия жителей полуострова. О лишении Кучмы этого звания объявил глава крымского Госсовета Владимир Константинов. Причина — экс-президент и ряд других обладателей республиканских наград и званий «утратили моральное право» носить их. Сравните, вот бывший мэр Москвы Юрий Лужков , которого с нами уже нет — настоящий почетный крымчанин, не то, что перекрасившиеся и переобувшиеся.

Горька судьба наемника

Очередной Центр подготовки украинских сил спецопераций, на этот раз под Очаковым, уничтожен ударом высокоточного оружия большой дальности морского базирования. Как пояснили в Минобороны России, в этом центре также базировалось немало иностранных наемников. Кто успел убежать, теперь, наверное, тоже будут рассказывать про «зверства русских» .

Беспокойные сердца

Очередные два вертолёта Ми-8 украинских ВСУ, направленные в Мариуполь для эвакуации наиболее важных персон из печально знаменитого "Азова", вновь, (а, конкретно, в третий раз) никого из отъявленных националистов не смогли эвакуировать. Причина прозаична - были сбиты над суровыми апрельскими волнами Азовского моря на подлете к городу. Впрочем, судя по беспокойству наших бывших западных партнёров, там не только важные паны со свастикой хотят покинуть "город-крепость", но и их трепетные наставники...

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мирных жителей Бучи расстреливали нацисты «Боцмана»

Военкор «КП» Александр Коц о том, кто стоит за массовыми убийствами в пригороде Киева (подробности)

Зачистка Мариуполя: добрые чеченцы, гривны под ногами и «Как же мы вас ждали!»

Спецкор КП увидел, как бойцы батальона ДНР «Восток» прочесывают дома на границе с комбинатом «Азовсталь» - главным очагом сопротивления нацистов в городе (подробности)

«Резню в Буче» придумали, чтоб начать геноцид русских

Провокация из украинской Бучи открыла новый ящик Пандоры. Этот фейк может стать переломной точкой, после которой Россию превратят в изгоя, заявил «КП» директор института Политических исследований Сергей Марков (подробности)