Цена Донбасса: От битвы на реке Калке до штурма Мариуполя

К какой стране «прислониться» после обретения независимости - в Донбассе давно уже для себя решили. Фото: Константин МИХАЛЬЧЕВСКИЙ/РИА Новости

ИСТОРИЯ ВОПРОСА

Русские за донецкие земли сражались буквально испокон веков. Именно тут, на реке Калка (практически там же, где сейчас идут бои за Мариуполь!), в 1224 году произошла первая крупная битва русских с монголами.

Окончательно в состав Российской империи земли нынешних ДНР и ЛНР попали при Екатерине II. Покончив с турецким влиянием в Крыму, Россия занялась освоением прилегающих степей.

В этом, кстати, России помогали иностранцы. Если Донецк основал англичанин Юз, то Луганск - сын француза Гаскойн. Он был спец по производству пушек и предложил императрице построить завод на речке Лугани.

Площадь Донецкой и Луганской областей - по 26,5 тысяч кв. км. То есть каждая примерно равна Крыму (27 тыс кв. км).

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ

Точно оценить экономическое состояние ЛДНР сложно. Статистические ведомства обеих республик публикуют только два параметра: цены и количество населения. Остальные цифры засекречены.

Население. По официальным данным, до 2014 года в Донецкой области жило 4,5 млн человек, в Луганской - 2,3 млн человек.

Сейчас власти ДНР сообщают о 2,2 млн людей, ЛНР - о 1,4 млн. В подконтрольных Украине районах Донбасса - намного меньше, так как крупнейшие города региона остались в составе республик. Но и эти цифры примерные. Многие в поисках заработка отправляются в Россию или на Украину. Идет постоянная миграция - одни возвращаются, другие уезжают. Отслеживать эти потоки, когда идет стрельба, почти невозможно.

В России называют лишь общее число беженцев с Украины (понятно, что большинство из них - из Донбасса) - это 2,5 млн человек с 2014 года. И еще почти 0,5 млн - после начала спецоперации на Украине.

Киев называет тоже лишь общее число «внутриперемещенных лиц» из Крыма и Донбасса на Украину. На 2020 год их было 1,4 млн человек.

То есть поток людей в Россию все-таки был в 2 раза выше.

И эта человеческая волна по своим размерам сравнима с той, что сейчас устремилась в Европу со всей Украины - по 3 млн граждан каждая. Только исход из Донбасса был растянут по времени на 8 лет. А в ЕС столько беженцев прибыло за полтора месяца.

ЭКОНОМИКА УПАЛА В 9 РАЗ, НО ХЛЕБ - СВОЙ

Объем торговли ЛДНР и ее баланс - очередная закрытая тема. Официально цифры нигде не называются. Но посчитать все же можно, если сравнить данные из России и Украины. Дело в том, что наша таможня до последнего времени весь импорт из Донбасса в статистике учитывала как украинский. А Киев экспорт из ЛДНР у себя никак не регистрировал. Разница в цифрах примерно и будет той самой долей республик.

В 2020 году товарный экспорт Донбасса составил 130,5 млрд рублей. Импорт - 183 млрд.

В 2013 году Донецкая и Луганская области экспортировали товаров на $15,9 млрд (25% от общего украинского объема). Но за годы войны производство упало почти в 9 раз!

Минэкономики ДНР в январе 2020 года сообщило, что 95,9% экспорта приходится на Россию. Остальное уходит еще в 13 стран СНГ, ЕС и Азии.

В ЛДНР делают много чего, включая холодильники и конфеты, но главный экспорт - металл (50%) и уголь (40%).

Последние годы ДНР полностью обеспечивает себя зерном. В 2020 году тут собрали 315 тысяч тонн пшеницы. Это притом что себе для еды надо только 240 тысяч тонн. Остальное продали в Россию.

Интересно, что сведений, чего и сколько мы поставляем в Донбасс, гораздо меньше. Вся поддержка идет неофициально.

Например, в 2017 году Газпром сообщил, что продал Украине 2,4 млрд кубометров газа. Так как Киев официально перестал покупать наше голубое топливо еще в 2015-м, то получателем всего стал Донбасс.

ОЛИГАРХИ СБЕЖАЛИ

Мы спросили экс-председателя Совмина ДНР, а сейчас депутата Гоcдумы Александра Бородая, способны ли республики прожить самостоятельно, без помощи.

- Донбасс никогда не собирался быть отдельным государством. Территория республик - одна из самых промышленно развитых в мире. Но все это приносит солидную выгоду, если работает в системе большой страны, - рассказал политик.

- С Украиной остались торговые или промышленные связи?

- В первые годы были серые схемы. Но сейчас - все! Какая торговля, если бои идут?

- Как изменилась экономика региона с 2014 года?

- Где-то упала, где-то растет. Главное сейчас: дать гарантии инвесторам. Пойдут деньги - начнется быстрый рост всего.

- Как в Донбассе решен вопрос собственности?

- Почти все олигархи сбежали из республик: кто - на Украину, кто - в ЕС. Большая часть предприятий Донбасса перешла во временное управление республик. Фактически они стали госсобственностью. Сейчас бразды правления взял Евгений Юрченко, он не вор и правильно все делает, - сказал «КП» Бородай.

СОЦИАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

По российским меркам Донбасс живет скромно.

15,3 тысячи рублей - средняя зарплата в ДНР. В Луганске на 3 тысяч рублей больше. Но это официально. С учетом зарплат в «конвертиках», реально у людей доходы выше.

Да и на заводах сейчас зарплаты резко растут.

А вот старикам приходится непросто. Так как левых пенсий просто не существует, то официальные цифры - все, что есть.

7,3 тысячи рублей - средняя пенсия в ДНР.

12,5 тысячи рублей - в ЛНР.

1,5 ТРИЛЛИОНА НА ДОРОГИ

Первый зампред Комитета Совфеда по бюджету Сергей Рябухин после признания Россией независимости Донбасса заявил, что на восстановление инфраструктуры республик за 3 года надо будет потратить 1,5 трлн рублей. Это не считая другой финансовой помощи.

Для понимания: 1,5 трлн рублей - сумма всех просроченных россиянами кредитов, по которым дело дошло до суда. То есть этих денег хватило бы на списание проблемных долгов каждого жителя страны.

Вообще бюджет Донбасса - настоящая тайна за семью печатями. Если объем торговли еще как-то можно оценить, то про точные расходы и доходы неизвестно ничего. Наши дотации ЛДНР тоже идут в закрытых статьях федерального бюджета, разглашение которых приравнивается к раскрытию гостайны. За такое и по шапке можно получить.

В интернете каким-то чудом оказалась презентация бюджета города Донецка (не республики) в 2019 году.

210 млн рублей (11%) - собственные доходы города.

1,4 млрд рублей (89%) - «безвозмездные поступления» из бюджета республики.

Сколько «безвозмездных поступлений» получает сама ДНР, неизвестно.

ОДНА ВАЛЮТА И ЗАКОНЫ

Формально ДНР и ЛНР независимы от России, но в будущем они могут стать и новыми регионами страны. Достаточно посмотреть подробнее на подписанный договор о дружбе:

- Мы обязуемся защищать границы и территорию ЛДНР. Использование армии разрешено.

- Мы можем строить в Донбассе военные базы.

- Россия и ЛДНР договорились проводить общую внешнюю политику.

- Паспорта, выданные республиками, будут признаваться у нас и наоборот.

- В договоре написано, что все три страны готовы «обеспечивать свободный въезд граждан» через границы. Судя по всему, речь не о безвизовом режиме, а об открытых границах, как с Белоруссией.

- Россия интегрирует экономики ЛДНР. Политики согласились объединить транспортные, энергетические, телекоммуникационные системы.

- Рубль становится официальной валютой Донбасса.

- В будущем жители России смогут по полису лечиться в Донбассе, а граждане ЛДНР - в России. Здравоохранение и соцобеспечение фактически объединят.

- Республики заимствуют наши законы, включая гражданское и налоговое право.

Правильно заметил «КП» Бородай: после унификации законов о собственности, налогах и введения одной валюты можно будет делать бизнес в Донбассе точно так же, как в России.