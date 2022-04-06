Что для нас Донбасс? И кто его будет кормить?

Все в Донецке крутится вокруг угля. И главная профессия тут - шахтер. И флаг от российского отличается только одной полосой - вместо белой черная. Фото: Михаил СОКОЛОВ/ТАСС

7 апреля 2014 года в Донецке была принята Декларация о суверенитете ДНР. Спустя долгих 8 лет военного противостояния с Украиной ДНР и ЛНР наконец близки к освобождению всех своих территорий. Россия уже признала эти народные республики.

Зачем нам Донбасс и что мы с ним получим - головную боль, богатую часть страны или доброго соседа?

ОТКРОВЕННЫЙ РАЗГОВОР

«Там на 100% наши люди! Чего тут калькулировать»

Этот регион всегда смотрел в сторону Москвы, а не Киева.

Об этом спецкору «КП» Александру КОЦУ рассказал российский политолог и телеведущий Дмитрий Куликов, который сам родом из Донбасса. И разговор проходил в Донецке.

Дмитрий КУЛИКОВ.

«КАКАЯ К ЧЕРТУ УКРАИНА?!»

- Как вообще родился Донбасс? Кто его отец?

- Уголь. Когда в XIX веке стали понимать, что здесь большие запасы угля, и началось освоение этой территории русскими, британцами промышленниками. Основатель Донецка Юз был англичанином. А Ленин говорил, что если уголь - хлеб промышленности, то Донбасс - сердце России. А тут еще рядом Криворожский бассейн железной руды. Стали расти металлургические заводы. Очень выгодно было экономически - в Кривой Рог везешь уголь, оттуда - руду. Порожнего прогона составов нет. И вот на этом месте возникает после революции Донецко-Криворожская республика. Она мечтала войти в состав России. По-другому себя вообще тут не видели. Какая к черту Украина? С ее петлюровщиной-то?

- Но тот же Ленин Донбасс Украине и отдал. Зачем?

- Представь, Киев - это торговый люмпен, а все, что западнее и вокруг него, - это кулаческое сельское население. Никакого пролетариата, который был ведущим классом революции и войны, западнее Криворожья просто не существовало. И какую ты социалистическую республику с ними создашь, с этими хуторянами и торгашами?

Поэтому весь русский пролетариат, который был в Донбассе, Харькове, Днепропетровске и в Кривом Роге, его весь туда запихнули. Иначе не было бы советской Украины.

- Кем все-таки строился Донбасс?

- Могу на своей семье рассказывать. В 60 километрах от Донецка есть город Шахтерск. Там линия моих родителей по маме, они в 30-е годы бежали в Донбасс из центральной Украины. Бежали от голода. А мой дед Куликов по отцу, он родился там. В его метрике, которая у меня хранится, записано: округ Всевеликого войска Донского. Это территории Донского казачества. Мои предки Донбасс и строили. И оттуда оба деда ушли на войну в 1941-м. И оба вернулись.

У нас в городе были шахты «Винницкая», «Тернопольская». Потому что их строили люди с Западной Украины.

- То есть Донбасс - такой плавильный котел?

- Да! И если говорить про «советский народ», то вот в Донбассе он и был в чистом виде. Вопрос национальности находился неизвестно где, на глубине. Потому что иначе тут жить было невозможно.

ВЕСЬ МЕТАЛЛ ПРОДАН НА МЕСЯЦЫ ВПЕРЕД!

- Нынешний Донбасс что собой представляет? Мы имеем два государства, признанных Россией: ДНР и ЛНР. И есть территории, которые пока еще под контролем Украины, не освобождены. Отличаются люди, которые живут здесь и там? В 2014-м они же все голосовали за независимость и присоединение к России.

- Люди не поменялись. Есть сложности с молодежью на «той» стороне, ее 8 лет бандеровщиной промывали. Но с молодежью везде не просто. Вопрос - как они будут взрослеть.

- Донбасс чувствовал какое-то брезгливое отношение остальной Украины?

- Его предавали. И коммунисты украинские, и Кучма, который выдвигался в президенты Украины как кандидат юго-востока, и Янукович потом. Все на своих выборах использовали защиту русских, русского языка, ходили на грани постановки вопроса о федерализации, что было подлинной мечтой Донбасса и всех больших городов Левобережья Украины. Но выполнять обещания никто на самом деле не хотел.

Русских людей на Украине все время предавали.

- Мог бы Донбасс прожить в обрубленном состоянии? Без Мариуполя, Славянска, Краматорска, Северодонецка, которые сейчас отвоевывают?

- Перестроившись, мог бы. То, что обладает жизнеспособностью в Донбассе, оно и будет жизнеспособно. Экономике нужны просто рынки сбыта. Сейчас открыли полностью Россию, и как все задышало! Мы же можем сравнить: сейчас и год назад.

Представь, в России массовые стройки дорог, мостов и всего остального, цена на металл идет вверх. А тут тебе - Донбасс. Берите сколько хотите. Насколько я знаю, на многих металлургических комбинатах тут на многие месяцы вперед все продано уже!

Кстати, Донбасс никогда не был сельскохозяйственным. А за годы украинской блокады начал сам себя кормить.

ПУСТЬ КИЕВ НАЕСТСЯ ЕВРОПЫ

- А если все же прибавить Мариуполь с Краматорском?

- Тут работает уже не только экономическая логика. Я смотрю по-другому. Ты меня спроси: там наши люди живут? Наши! Сто процентов! Ну и все. Ну чего тут калькулировать?

Вот любят говорить: нужно было в 2008-м брать Тбилиси, вешать Саакашвили, назначать свое марионеточное правительство. Я говорю: слушайте, тогда мы обидели бы грузинский свободолюбивый народ. Саакашвили и так сдохнет где-то в грузинской тюрьме. И Россия не будет иметь отношения к лишению Грузии ее светлого будущего. Она сама себя его лишила.

- Никогда не смотрел на это под таким углом…

- Очень важно, чтобы не осталось привкуса, что Россия лишила Украину ее блестящей европейской перспективы. Они должны этого сами наесться. Вот по полной программе наесться европейской перспективы.

А насчет Донбасса у меня нет сомнений, что он хочет жить с Россией. Он кровью доказал, что этого достоин.

Плакат 1921 года. Тогда никто не сомневался, что Донбасс не просто Россия, а сердце ее промышленности. Фото: ru.wikipedia.org

НЕ «ЧЕРНАЯ ДЫРА»

- Донбасс сможет себя содержать? Или это будет очередная черная дыра, в которую провалятся российские миллиарды?

- Черной дырой он не будет. Есть еще разница менталитетов. Понятно, что такие вещи, как стройки, восстановление, - это источник хищений всегда при всех властях и во всех странах.

Вопрос в одном: будет ли это извлечением некоторой прибыли при стротельстве выдающихся реальных объектов? Или будет фига с маслом? А деньги исчезнут? Вот здесь проходит принципиальная граница. И я надеюсь, что с Донбассом будет по первому сценарию.

Я понимаю, у нас в России часто не хватает управленческой квалификации. Но в Донбассе она есть, своя собственная. Они за 8 лет научились жить в нечеловеческих условиях, когда жизнь, в принципе, должна была бы закончиться.

Понимаешь, что давило больше всего на Донбасс? Неопределенность будущего. Того, что дети и внуки будут жить с Россией. И то, что здесь сейчас происходит, - это наступление долгожданной определенности. Сотни тысяч людей здесь выдохнули с облегчением.

А еще надо знать менталитет здешних людей. Если страна скажет надо, они пойдут делать. Они потом будут обсуждать, что чем-то недовольны, но сначала исполнят приказ.

- Может ли Донбасс стать донором?

- Регионом-донором стопудово может. Но нужно провести разумное восстановление. Не всего. Не надо тут слез. Не надо из всех шахт назад воду откачивать, это будут потраченные в никуда деньги. Нужен разумный проект нового Донбасса.

СРАВНИ С МОСКОВСКОЙ МОЛОДЕЖЬЮ

- А под силу ли России восстанавливать Донбасс, когда мы сами обложены санкциями?

- Можно, я проапеллирую к товарищу Мишустину, который сказал важные слова? Нам надо идти вперед и ставить себя в ситуацию, когда нам деваться некуда будет. Это катализирует все наши экономические процессы. Мы сейчас, начав спецоперацию на Украине, поставили перед собой вопрос: «Быть или не быть?» Поставили себя в ситуацию, когда нужны сверхусилия. И в этом смысле Донбасс нам восемь лет показывал пример, как надо жить.

- В чем этот пример?

- Мы сейчас видим, как вся эта кодла будет нас кусать. Нам придется пережить свой период, похожий на то, что происходило с Донбассом. Может, не в таких пропорциях, конечно. Вот Европа «Северный поток-2» закрыла. Санкции замучалась принимать. С ума сходит. Надо же будет это как-то прожить.

Я не знаю, сколько будет стоить нам восстановление Донбасса в деньгах, потому что это цена не является критическим параметром для сегодняшней России. А вот спасение Донбасса - это бесценно.

Кстати, посмотри на местную молодежь. И на московскую молодежь. Это же небо и земля! Она тут боевая, трудовая. Нам надо сотни тысяч, миллионы такой молодежи в России! А сколько это стоит?

Это бессмысленный вопрос, Саша. Точка.

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