Кто из звезд уехал из России: Хаматова нашла работу в Латвии, а Пугачеву с Галкиным заметили в Израиле

Чулпан пока единственная заявила, что покинула Россию и не планирует возвращаться. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Список селебрити, уезжающих из России, растет пропорционально количеству санкций. Сами они в один голос уверяют, что уехали в отпуск. В некоторых случаях, бессрочный.

Ксения Собчак

Поначалу Ксения посмеивалась над слухами об эмиграции, но вскоре призналась, что не хочет за свою работу сесть в тюрьму. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Телеведущая 2 марта уехала на «каникулы» с 5-летним сыном - мол, обещала ребенку отпуск в Турции. Однако вместо этого высадилась в Тель-Авиве. Поначалу Ксения посмеивалась над слухами об эмиграции и уверяла, что у нее нет «никаких других паспортов, тупичков и яхт», но вскоре призналась, что не хочет за свою работу сесть на 15 лет в тюрьму по новому закону о фейках о спецоперации. На Земле обетованной Собчак продолжала работать: ее канал в Телеграме вещает бесперебойно, а на YouTube то и дело выходят новые видео. С той лишь разницей, что в кадре Ксения начала появляться без макияжа и с немытыми волосами. «Выгляжу не ужасно, а экономно. Впервые за все годы мне все равно. А на происходящее - нет», - объясняет ведущая.

Впрочем, 5 апреля Ксения объявила, что вернулась в Москву.

Чулпан Хаматова

Актриса, выступавшая против спецоперации, первая и пока единственная честно заявила, что покинула Россию и не планирует возвращаться. В Латвии Хаматовой и ее трем дочерям есть где жить. Девять лет назад артистка купила участок в 80 километрах от Риги, построила дом и получила вид на жительство. «Деревня», как ее называет Чулпан, на самом деле экопоселение для богачей на 300 деревянных коттеджей: вокруг лес и озера, в соседях - французы, бельгийцы, латыши. Жилье здесь стоит 300 - 400 тысяч евро (43 - 57 млн рублей). Чулпан признавалась, что денег ей хватит на три-четыре месяца, но, говорят, уже нашла работу в театре режиссера Алвиса Херманиса. Благотворительный фонд актрисы «Подари жизнь» продолжит работать в России.

Иван Ургант

Иван предположительно тоже обосновался в Израиле. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Шоумен уехал из страны с женой и двумя дочерями в Израиль в начале марта. Четыре года назад он с семьей получил местное гражданство. Сам Ургант на этот счет высказался кратко: «Без паники. Отпустили в отпуск, а я возьму и скоро вернусь».

И спустя две недели телеведущий с семьей вернулись в Россию. Об этом сообщил отец шоумена Андрей Ургант. Ивана также видели в одном из московских ресторанов.

Некоторые детали возвращения артиста раскрыла Ксения Собчак: Журналистка напомнила, что руководство Первого канала объясняло прекращение выхода передачи Урганта сокращением развлекательного контента из-за сложной политической обстановки. Но, по информации Ксении, шоу обещают возобновить, "но в каком-то другом формате".

Вера Брежнева

Сейчас Вера в Европе вместе с младшей дочкой Сарой, а ее старшая дочь Соня давно живет в Америке. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Экс-«виагра» с мужем, композитором Константином Меладзе, последние годы жили на три страны. На Украине у них несколько квартир, в Италии - домик у моря, в России - особняк в элитном коттеджном поселке в Подмосковье. Именно в последнем, как говорят, Веру застала новость о начале спецоперации, а вот ее муж в первые дни оказался в бомбоубежище в Киеве. Сейчас Брежнева в Европе вместе с младшей дочкой Сарой Киперман, а ее старшая дочь Соня давно живет в Америке. Местонахождение мужа звезда не раскрывает.

Джиган и Оксана Самойлова

В Москве Оксану и Джигана их ничего не держит. Фото: СОЦСЕТИ

Самая популярная многодетная семья страны (по крайней мере в соцсетях) так сильно устает на родине, что ездит в отпуск по два раза в месяц. Между тем в Москве их ничего не держит: концертов у Джигана не предвидится, бизнес Оксаны Самойловой - косметика и «инфоцыганские» марафоны личностного роста - можно вести из любой точки мира, а дети учатся дистанционно. Вот и на этот раз пересидеть нестабильное время семейство решило в Дубае под теплым арабским солнцем.

Нюша

В Эмираты семья Нюши перебралась еще в конце 2021 года. Фото: СОЦСЕТИ

Певица с мужем и теперь уже двумя детьми пополнила ряды русской диаспоры в Дубае. Якобы именно из этой точки ее мужу-бизнес-мену удобно летать в командировки по всему миру с тренингами о ресурсном состоянии, прокачке энергии, вселенской благодати и прочая-прочая. На самом деле в Эмираты семья перебралась еще в конце 2021 года, когда певица дохаживала последние недели беременности. Она сразу говорила, что перезимует в теплом климате, пока в Москве холодно.

Алла Пугачева и Максим Галкин

В Израиле у Пугачевой появилась любимая вилла, арендуемая за 1 млн рублей в месяц. Фото: СОЦСЕТИ

Звездное семейство, гуляющее в полном составе по тихому городку Кесария в Израиле, случайно попало в кадр таких же русских туристов. Кесария для Примадонны - место особенное: в местном храме много лет назад она венчалась с Филиппом Киркоровым. А кроме того, здесь расположена любимая клиника артистки, в которой она регулярно худеет и лечится. За много лет отпуска в Кесарии у семьи появилась любимая вилла на 650 квадратов, арендуемая за 1 млн рублей в месяц. Поговаривали, что в 2015 году Пугачева ее купила, но звезда эти слухи категорично опровергла.

Фото: СОЦСЕТИ

А КТО ЕЩЕ?

Семен Слепаков: в Израиле в бессрочном отпуске.

Земфира и Рената Литвинова: в Париже, где у актрисы своя квартира.

Андрей Макаревич: в Израиле, гражданкой которого является его молодая жена Эйнат Кляйн.

Татьяна Лазарева: в Испании, где живет уже много лет. Возвращаться в Россию не планирует.

Валерий Леонтьев: в США, где у певца жена и дом в Майами. Много лет живет на две страны.

Моргенштерн: в ОАЭ, куда переехал из-за внимания правоохранительных органов за пару месяцев до начала спецоперации.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Почему бегут в Израиль и ОАЭ

О том, почему Земля обетованная так привлекает отечественный шоу-бизнес, высказалась актриса Яна Поплавская. Мол, Израиль - страна, откуда можно выехать в любую точку мира. В частности, виза в Америку для граждан Израиля или людей с двойным гражданством, одно из которых израильское, дается на 10 лет и оформляется довольно быстро.

Однако эксперты не согласны с тем, что Земля обетованная в случае наших селебрити - трамплин за океан и перевалочный пункт.

- Что касается Израиля, тут все просто: персонажи, которые сейчас там находятся, в той или иной степени относятся к еврейскому народу, их контакты достаточно давние, - считает Наталья Михеева, заместитель директора Центра геополитических экспертиз. -

Для этих людей получить американскую или европейскую визу не проблема, если бы они этого хотели. Публичным личностям, если они критикуют нашу страну, на Западе традиционно открыты все двери. Со времен железного занавеса ничего не изменилось. Но надо понимать, что наши артисты не смогут там поддерживать прежний уровень дохода. Языковой барьер огромен, ходить на их концерты будет в основном диаспора.

В ОАЭ благоприятный климат, и это не только про погоду. Когда приезжают люди с деньгами, им здесь очень рады: купил квартиру - стал резидентом, завел бизнес - получил налоговые послабления. В бытовом плане это комфортное государство, так же как Израиль, поэтому эти страны имеют все шансы стать конечной точкой в маршруте наших знаменитостей.