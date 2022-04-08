Первая семья Бориса Грачевского воюет с его молодыми женами за «Ералаш»

Все три жены Грачевского после его смерти вцепились в «Ералаш» мертвой хваткой. Фото: Наталья ЛОГИНОВА/GLOBAL LOOK PRESS

Борис Грачевский умер 14 января 2021 года из-за коронавируса. Ему был 71 год. С тех пор бои за его наследство не прекращаются. В судах спорят три жены шоумена (у каждой из них от него дети), а также «союзники», примкнувшие к той или иной стороне.

Что на кону

После смерти Грачевского остались двухэтажный загородный коттедж в закрытом поселке на Новорижском шоссе площадью 300 кв. м и стоимостью 50 млн рублей; трехкомнатная квартира площадью 100 квадратов в центре Москвы (стоимостью от 50 млн руб.), несколько машин, банковские счета. Но главным «куском», за обладание которым схлестнулись три жены телемэтра, стал «Ералаш» - детище Грачевского, в котором он был сначала единственным владельцем, а потом совладельцем в паре со своим партнером.

Как следует из открытого наследственного дела, в массу, подлежащую разделу, помимо имущества заявлено 49,99% долей уставного капитала в ООО «Ералаш» (сам киножурнал по производству юмористических скетчкомов) и 50% долей в «Продюсерском центре «Ералаш» (это некий холдинг, в котором актерские агентства, региональные представительства, фестиваль «Орленок», детские лагеря, съемка рекламы, проведение праздников, концертов и прочая обширная деятельность).

В среднем бизнес Грачевского приносил более 100 млн руб. в год чистой прибыли. В ковидный 2020 год прибыли просели до 14,8 млн руб. А до этого, в 2019-м, «Ералаш» дал 106 млн рублей чистого дохода, а «Продюсерский центр «Ералаш» - 35,6 млн. В общем, ничего удивительного, что все три жены Грачевского после его смерти вцепились в «Ералаш» мертвой хваткой.

Вторая супруга - танцовщица, третья - актриса

Танцовщица из Харькова Анна Панасенко стала второй женой мэтра и родила ему дочь Василису. Фото: Борис КУДРЯВОВ/Экспресс газета

Законных наследников пятеро: вдова и четверо детей от трех браков. Грачевский был женат трижды. С первой супругой Галиной Яковлевной прожил 35 лет. От этого брака есть два законных наследника первой очереди: 48-летний Максим Грачевский и Ксения Алаева (Грачевская), ей 41 год. Второй женой шоумена была танцовщица из Харькова Анна Панасенко, родившая ему дочь Василису. Девочке сейчас 9 лет, и она тоже является наследницей. Последняя супруга режиссера, начинающая актриса Екатерина Белоцерковская (моложе Грачевского на 35 лет), теперь в статусе вдовы. Она подарила мужу сына Филиппа, в апреле мальчику будет два года.

Грачевский мечтал, чтобы все его семьи - жены, дети от разных браков - дружили, но этого не случилось. После его смерти борьба за наследство обострила и без того напряженные отношения. У каждой из трех семей режиссера свои адвокаты. И сражения разворачиваются в суде.

Молодая вдова Екатерина Белоцерковская считала, что проблем с наследством не возникнет. С ее слов, Борис Юрьевич полностью обеспечил всех своих родных. Первой жене оставил жилье, помогал сыну от первого брака выплатить его долги по бизнесу. Вторую супругу Анну тоже не обидел финансово: подарил ей после расторжения брака двухкомнатную квартиру стоимостью 7,7 млн рублей, оплатил ремонт, оставил ей автомобиль Mazda и выплачивал ежемесячные алименты в размере 80 тысяч рублей.

Грачевский собирался написать завещание, но коронавирус молниеносно унес жизнь шоумена. После его смерти вдова говорила, что рассчитывает на мирный раздел имущества между всеми четырьмя детьми Грачевского. И была изумлена, когда его первая жена Галина (которую и в уме никто не держал) заявила свои права на «Ералаш». Она первой «нокаутировала» наследников судебным иском, требуя выделить ей супружескую долю в наследстве. Причем свой интерес сосредоточила исключительно на бизнесе бывшего мужа, у истоков которого стояла. Галина принимала в нем активное участие, была мозгом компании. Они с Борисом вместе преодолели многое: «Ералаш» пережил застойные 80-е, лихие 90-е, а потом и кризисные 2000-е.

К слову, «Ералаш», как и КВН, изначально придумал совсем не тот, кто стал его лицом и хозяином. Просто Грачевский вовремя проявил жилку предпринимателя и застолбил за собой «Ералаш», который начинала еще известный режиссер Алла Сурикова (снявшая фильм «Человек с бульвара Капуцинов»).

Дочь не пришла на похороны

С первой женой Галиной режиссер прожил 35 лет. Фото: Наталья ЛОГИНОВА/GLOBAL LOOK PRESS

В своем иске первая жена Грачевского заявила, что не делила после развода с мужем совместно развитый семейный бизнес «Ералаш» (в котором одно время также работала их дочь Ксения). То есть он по умолчанию отошел одному Грачевскому. Она попросила суд признать за ней по 25 процентов уставного капитала обеих фирм («Ералаш» и «Продюсерского центра» с таким же названием) номинальной стоимостью 5 млн руб. каждая.

Мнения друзей Грачевского на этот счет разделились: кто-то считал, что первая жена много на себя берет. Другие полагают, что она просто держит обиду на мужа, который после 35 лет брака заменил ее танцовщицей Анной Панасенко. По мнению первой семьи Грачевского, его молодые жены просто пытались устроиться в столице за его счет, «на всем готовом». А Галина вышла замуж за Грачевского, когда он был всего лишь разнорабочим на киностудии им. Горького. Они вместе жили в коммунальной квартире. Галина отложила диссертацию по математике, помогала мужу, порой придумывала сценарии для сюжетов. Как рассказывала дочь Ксения, когда Грачевский стал медийным, он начал стесняться своей негламурной жены. К тому же его осаждали девочки, мечтавшие попасть в кино.

- В результате отец вдруг заявил: «Галя, я ухожу». Собрал вещи и съехал. Видела фотографии в журналах с молодыми девицами, и было тошно: они по возрасту ему в дочери годятся, - рассказывала дочь.

Обидевшись за мать, Ксения полностью прекратила общение с отцом и 17 лет с ним не здоровалась, даже не знакомила его с внуком. Когда Грачевский серьезно заболел, Ксения не позвонила ему и потом не пришла на похороны.

- Простить отца никогда не смогу. Раньше он говорил, что всем в жизни обязан моей мамочке. А после развода стал рассказывать, что его главные достижения - «бросил курить, развелся с женой и уволил дочь», - говорила Ксения.

Галина Грачевская надеется убедить Мосгорсуд в правильности своих притязаний на «Ералаш». А пока идет процесс, никто из претендентов не может вступить в наследство, что больше всего огорчает молодую вдову.

Вдова боится оказаться на улице

Екатерина Белоцерковская - официальная вдова Грачевского.

Казалось бы, по сравнению с другими наследниками законная вдова должна находиться в наиболее выгодном положении. Но Екатерина говорит, что боится оказаться на улице. Квартира, в которой она живет с ребенком, входит в наследственную массу, ее Грачевский покупал до их брака, как и дачу. Все это будет делиться с другими наследниками. Своего жилья у Екатерины нет. Снять деньги со счетов супруга, арестованных до окончания судов, она тоже не может. Вдова неустанно льет слезы на ток-шоу, жалуясь, что ей практически не на что жить. Она не работает и перебивается на госпособие по потере кормильца. Молодая мама признавалась, что вынуждена жестко экономить. Говорит, не может выйти на работу, потому что не с кем оставить ребенка. Оплачивать няню нечем. Да и как начинающая актриса она не успела реализоваться в профессии - выйдя замуж, думала посвятить себя семье.

Екатерина полагает, что раз «Ералаш» - детище Грачевского, значит, он должен принадлежать всем его детям (и ее сыну в их числе). По ее мнению, компаньон без ведома Грачевского провернул перераспределение долей в уставном капитале. Поэтому Екатерина подала в суд на партнера Грачевского, требуя вернуть доли компании Бориса Юрьевича.

Сыну Екатерины и Бориса Юрьевича Филиппу в апреле исполнится 2 года. Фото: Личный архив

Стоит заметить, что Грачевский, как человек творческий, не всегда разбирался в финансовых вопросах. Для этих дел у него был помощник Аркадий Григорян, 20 лет проработавший в «Ералаше» и не единожды помогавший компании оставаться на плаву. Он же был продюсером художественных фильмов Грачевского «Между нот, или Тантрическая симфония», «Крыша», провалившихся в прокате. Говорят, именно за финансовую помощь в провальных проектах босс и отписал компаньону контрольный пакет акций (с небольшим перевесом).

Вдова скооперировалась со своей предшественницей Анной Панасенко, подала иск и пошла в наступление на совладельца мужа, рассказывая прессе, что тот якобы не совсем честным путем встал у руля «фабрики детского смеха». В суде Екатерина доказывала, что подписи в документах не Грачевского и якобы он не давал согласия на перераспределение долей.

Долг в 18 миллионов

Аркадий Григорян в ответ на претензии молодых жен Грачевского предпринял встречную меру - подал в суд на наследников о взыскании долга в 18 млн рублей. Эти деньги Грачевский брал у компании и не вернул. А по закону наследуется не только имущество, но и долги. Такой поворот совершенно ошарашил молодую вдову. Она призналась, что у нее нет денег оплатить даже часть долга мужа. Екатерина сказала, что после вступления в наследство ей придется продавать его любимую дачу. При этом вдова уверена, что Григорян действует не в одиночку, а в сговоре со старшим сыном Грачевского Максимом.

- У нас в последнее время появилась новая специальность - «профессиональная вдова», когда можно не работать, а изобретать ходы, чтобы получить средства, - высказала «КП» мнение знакомая первой семьи Грачевского. - Кто-то после смерти мужчины рожает от него, используя замороженную сперму, у другой вдовы, как вы помните, недавно украли наследственные миллионы. А вдова Грачевского почему-то решила бороться за «Ералаш», к которому она лично не имеет никакого отношения. Поэтому правильно, что продюсер, который 20 лет бок о бок с Грачевским вел это дело, вовремя подстраховался и не допустил, чтобы бизнес ушел в ненадежные руки. Вероятно, он действует в интересах первой семьи основателя «Ералаша».

Тем временем молодая вдова Грачевского, измученная исками оппонентов и финансовыми ограничениями, недавно призналась, что ей придется искать работу, отдав ребенка в садик, потому что денег на жизнь просто не хватает. Екатерина объявила, что решила забрать свои иски из суда. И выразила надежду, что так же поступят ее противники. Однако другие члены семьи пока свои суды не остановили. Воспользовавшись бедственной ситуацией вдовы, старшие дети Грачевского Ксения и Максим предложили ей сделку: она откажется от «Ералаша» и бизнеса, с ним связанного, а они не станут претендовать на недвижимость. Тогда дом и квартиру разделят между собой Екатерина и вторая жена режиссера Анна как законный представитель дочки Василисы.

Дочь Бориса и Анны Василиса.

И все же отказаться от доли в бизнесе никто из наследников пока не готов. Все настроены биться до последнего.

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Почему все претендуют именно на киножурнал

Схватка за имущество Грачевского не выглядит такой жаркой, как битва за «Ералаш». Этому есть понятное объяснение. Киножурнал под чутким руководством Грачевского превратился в целую доходную бизнес-империю. И сегодня это не просто юмористический скетчком. «Ералаш» владеет собственными детскими лагерями в России и за границей, имеет актерские агентства и региональные представительства, которые сотрудничают с местными школьниками. Фестиваль «Орленок» - тоже проект «Ералаша». В городах компанией Грачевского открыты театральные студии. Команда «Ералаша» зарабатывает также на производстве сторонней рекламы, съемках презентационных роликов, небольших документальных фильмов под заказ. В общем, это и бесперебойный доход, и разнообразные возможности.

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