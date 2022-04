Звезда «Мумии» Брендан Фрейзер на десять лет ушел в депрессию и одиночество

В конце 90-х и в начале 2000-х Фрейзер был на пике популярности. Фото: KPA/GLOBAL LOOK PRESS

В 90-е и в начале 2000-х Брендана Фрейзера знала вся планета. Достаточно вспомнить «Мумию» - один из самых лихих, смешных и обаятельных голливудских блокбастеров. А еще было два продолжения «Мумии». Вообще-то хиты с ним выходили каждый год: то «Джордж из джунглей», то «Взрыв из прошлого», то «Ослепленный желаниями». Он снимался и в фантастических фильмах («Путешествие к центру Земли»), и в фэнтези («Чернильное сердце»), и в серьезных драмах («Столкновение» получило «Оскар» как лучший фильм 2005 года)… А потом он просто куда-то исчез.

И сначала этого даже никто особо не заметил. Только в середине 2010-х спохватились: а где, собственно, Брендан Фрейзер? Оказалось, что у него вышло несколько неудачных фильмов, потом он перекочевал на телевидение… И вообще Фрейзер в одиночестве и затяжной депрессии.

«Мое тело разваливалось»

В 2015 году в интернете появился мем: фотография плачущего Брендана Фрейзера. К лицу актера с помощью фотошопа прилепили другую прическу - совершенно ужасную - и подпись Just Fuck My Shit Up (труднопереводимая игра слов, что-то вроде «Эк меня раскорежило»). Вроде бы выглядело забавно - но некоторые всерьез обеспокоились.

А в следующем году Фрейзер дал первое интервью за несколько лет. Было видно, что он постарел, располнел и уже мало напоминает мускулистого героя «Джорджа из джунглей». Он выглядел сильно подавленным, а говорил почти шепотом. Интервью было посвящено сериалу «Любовники», в котором у Фрейзера была совсем маленькая роль, и казалось, он не очень понимает, о чем разговаривать с журналистом.

Кадр из фильма «Джордж из джунглей» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Поклонники всерьез беспокоились за душевное состояние Фрейзера, гадали, что довело актера до такого состояния. А еще через несколько дней появилась петиция на сайте change.org с призывом «Вернуть Брендана Фрейзера в кино и на телевидение». За двое суток ее подписало более 11 тысяч человек, а потом все это превратилось в массированную кампанию с призывами по всему интернету…

Этот шум не прошел незамеченными. Режиссер Дэнни Бойл (автор «На игле» и «Миллионера из трущоб») пригласил его на важную роль в сериал «Траст». Прошло еще два года - и актер дал большое интервью журналу GQ.

Оказалось, что то самое интервью на камеру по поводу «Любовников» он давал через несколько дней после похорон матери, скончавшейся от рака, и не пришел в себя от горя. В целом у него в жизни уже довольно давно шла черная полоса, просто он старался не делиться ни с кем своими переживаниями.

Во-первых, давно уже мучили проблемы со здоровьем. Фрейзер выполнял на съемках фильмов множество трюков, и к 2008 году, когда он снимался в Китае в «Мумии: гробнице императора драконов», его тело уже буквально «начало разваливаться».

- Оно держалось благодаря клейкой ленте и пакетам со льдом (лед делал боль от травм терпимой. - Ред.), - мрачно шутил Фрейзер. - Я чувствовал себя как конь из «Скотного двора» Оруэлла, который бесконечно работал, работал и работал. Тот трудился ради общего блага, не задавал вопросов, не создавал никому проблем, пока все это его не убило…

И вот так же Фрейзер работал буквально на разрыв, чтобы всем на съемочной площадке было хорошо, не заботясь о себе. В результате он потом семь лет кочевал по больницам. Ему удалили часть позвонка, потом потребовалась еще одна операция на позвоночнике, потом еще одна… Кроме того, актеру частично заменили коленный сустав, сделали операцию на голосовых связках.

На фоне всего этого возникли еще и проблемы с деньгами. В конце 2007 года Фрейзер и его жена, актриса Эфтон Смит, решили развестись. У них было трое сыновей, причем старший родился с расстройством аутического спектра. Фрейзер обязался выплачивать Смит по 900 000 долларов алиментов каждый год, но вскоре деньги у него начали заканчиваться. Он был вынужден обратиться в суд с просьбой уменьшить сумму выплат, что привело к скандалу с Эфтон - та объявила, что деньги у Брендана есть, просто он их где-то прячет…

Домогательства

Ну и, наконец, в ходе интервью журналу Фрейзер совершенно неожиданно влился в движение MeToo: рассказал, что стал жертвой сексуальных домогательств. Правда, было это в 2003 году, когда он еще находился на пике карьеры. Актер пришел на ланч, устроенный HFPA (Ассоциация иностранных журналистов, работающих в Голливуде, - именно она вручает «Золотой глобус»). И президент HFPA Филип Берк в буквальном смысле схватил его за задницу. Ну, как бы в шутку. Актер был настолько ошеломлен, что не смог никак отреагировать - только оттолкнул наглеца. «Меня захлестнули паника и страх, мне было плохо, я себя чувствовал как маленький ребенок, у меня ком стоял в горле, я думал, что сейчас расплачусь…»

С одной стороны, наверное, не та реакция, которую ожидаешь от 35-летнего мужика. С другой - любой, кто часто видел Фрейзера

на экране, подтвердит, что в нем есть что-то от большого ребенка. Например, в том же 2003-м он был одним из претендентов на роль Супермена, и его не утвердили. Это произвело на Фрейзера мощный эффект: ему показалось, что он плохой актер, который не достоин роли национального героя Америки. Он начал грызть себя и догрызся до полного отчаяния.

Сейчас он и сам говорит, что для актерской профессии нужна куда более толстая кожа.

А Филип Берк в 2003 году был очень влиятельным человеком в Голливуде и мог подпортить карьеру кому угодно… Может, и подпортил? Во всяком случае на роли в блокбастерах Фрейзера стали приглашать все реже.

После этого интервью на Брендана обрушился настоящий шквал народной любви. В ТикТоке начали появляться десятки роликов, в которых пользователи выражали поддержку актеру и призывали голливудских кинематографистов давать ему большие роли. Это назвали «бренессансом».

А ЧТО СЕЙЧАС?

Как сыграть человека весом 270 килограммов

Брендан, конечно, поправился. Но он все такой же обаяшка! Фото: Cindy ORD/Getty Images

Что с Бренданом сейчас? Актер живет на ферме в часе езды от Нью-Йорка. Заботится о троих своих сыновьях, особенно любит старшего - того, у которого расстройство аутического спектра. Сыновья живут с матерью, но очень много времени проводят с отцом. Кстати, алименты он с конца января 2019 года уже не выплачивает.

Что касается карьеры - Фрейзер уже снялся в двух кинопроектах, которые выйдут в 2022 году. Первый - «Убийцы Цветочной Луны» Мартина Скорсезе, драма с бюджетом 200 млн долларов, где его партнерами стали Леонардо ДиКаприо и Роберт Де Ниро. Второй - «Кит» Даррена Аронофски: Фрейзер играет человека весом 270 кг, погруженного в депрессию. (Актеру не пришлось набирать для съемок вес: его просто загримировали и надели на него специальный костюм с «утолщающими» вкладками.) Прямо сейчас он играет злодея в кинокомиксе «Бэтгерл» о юной последовательнице Бэтмена.