Можно ли заходить и публиковать посты в Facebook и Instagram. Отвечает юрист

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С 14 марта в России оказались заблокированы популярные соцсети Фейсбук и Инстаграм. Причем, сделало это государство в ответ на откровенно антироссийские действия - Фейсбук разрешил своим пользователям призывать к убийству российских военных. Инстаграм попал под запрет за компанию - у него с Фейсбуком один и тот же американский владелец - Марк Цукерберг. Хотя претензий в России хватало и к Инстаграму - там не реагировали на требования властей удалять незаконный контент.

Но что теперь делать россиянам со своими страничками и блогами в этих соцсетях? Первые пояснения на эту тему «КП» получила от источника в спецслужбах.

1. ЕСЛИ ПРОСТО ЗАБЫЛ УДАЛИТЬ СО СМАРТФОНА

- Многие спрашивают, а будут ли наказывать тех, кто не удалил запрещенную соцсеть из компьютера, смартфона?

- Даже если у вас в телефоне остались запрещенные в России соцсети, никто вас наказывать за это не собирается, - пояснили в спецслужбах.

2. ЕСЛИ ПРОДОЛЖИЛ ПОСТИТЬ КОТИКОВ

- А если человек продолжит этими соцсетями активно пользоваться? Допустим, постить котиков? Собственные селфи?

- Вы можете и дальше там постить и котиков, и себя любимых. Но если ваш паблик будет взломан и использован злоумышленниками, или даже самой компанией для рассылки запрещенного контента или рекламы, то скорее всего ответственность будет лежать на вас.

3. ЕСЛИ НАМЕРЕННО ОБОШЕЛ ЗАПРЕТ?

- Некоторые граждане говорят, что будут пытаться обойти запреты. Тем более, если наказывать за это не будут?

- Если гражданин разместит в заблокированных соцсетях какой-нибудь фейк или это сделают за него, то в суде могут спросить, каким образом он обходили запреты. Пренебрежение требованиям государственных ведомств могут стать характеризующим признаком и усугубить уголовную ответственность и наказание.

4. ЕСЛИ ИСПОЛЬЗОВАЛ VPN?

- Есть и гражданам, которые собираются обходить блокировки соцсетей, подключая специальные программы - VPN.

- Если дело пойдет в таком духе и дальше, то Генпрокуратура и Роскомнадзор могут пойти уже по проторенной дороге китайских товарищей. Там просто отключили все спецпрограммы, которое пока позволяют пользователям обходить запреты. Так что, выходит, размещая антироссийский контент с помощью VPN, блогеры просто приближают этот момент.

5. ЧТО ЖЕ ДЕЛАТЬ-ТО?

- Собственно, вопрос - а что же делать?

- Используйте VPN, чтобы скачать все полезное и ценное, а потом в паблике закрыть пересылку или цитирование. Или вообще его закрыть, чтобы он не стал орудием в информационной войне, - порекомендовали в спецслужбах.

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