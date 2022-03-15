Диабет, слабое сердце и больные ноги: Какие болезни лечит в Израиле 72-летняя Алла Пугачева

Пугачева отдыхает с семьей в Кейсарии Фото: Борис КУДРЯВОВ

Алла Пугачева улетела в Израиль в конце февраля. И тут же в соцсетях появились слухи об эмиграции звезды.

Однако Алла Борисовна их вскоре опровергла.

- Каникулы, отпуск, лечение -это не эмиграция, -заявила 72-летняя артистка в своём блоге.

Пугачева отдыхает с семьей в Кейсарии, снимает там уютную виллу. Хотя у брата Максима Галкина Дмитрия в Израиле тоже есть дом, где не раз гостила звезда.

Фанаты артистки гадают, мол, какие болячки она улетела лечить на Святую землю.

Алла Борисовна не раз признавалась, что у неё есть личные врачи в местной клинике, принадлежащей одному из российских олигархов.

Там артистка пять лет назад лечила диабет. Медики посоветовали ей специальные пилюли, после которых певица из пышки превратилась в тростинку.

- Мне в Израиле прописали таблетки от диабета. Я начала их принимать и «сдулась»,-объясняла журналистам своё внезапное похудение Алла Пугачева.

Плюс ко всему артистка не раз говорила, что у неё проблемные ноги. Именно поэтому она несколько лет назад стала разрабатывать коллекцию удобной обуви.

- Я старая, больная женщина, – с иронией говорила о себе певица. – Просто сама не читаю того, что обо мне сочиняют журналисты. Но друзья мне донесли, что про меня пишут – мол, я бабушка, старушка, и ноги у меня подагрические, и такая я-сякая. Да, все это так. Я старею и достаточно резко. Организм дает сбой. Мне трудно дышать, трудно ходить, но я еще жива и должна жить ради маленьких детей,-с грустью заметила звезда.

Беспокоят Пугачеву и слабые сосуды.

В 2010 году артистке сделали первую операцию на сердце. Оперировал звезду знаменитый хирург Лео Бокерия.

Но два года назад вмешательство пришлось повторить, поскольку из-за проблем с сосудами артистке было трудно дышать.

Оперировали Пугачеву в московском Институте хирургии имени Вишневского.

- Врачи меня ругают, что я редко к ним заглядываю. Я чувствую себя хорошо, что мне к ним ходить? У меня есть врачи, которые занимаются моим «мотором» (показывает на сердце), они периодически заставляют меня к ним ходить - в Институт Вишневского, в клинику в Лапине, - год назад рассказывала «акулам пера» Алла Пугачева.

Врачи полагают, что сердце артистки подорвала в том числе и многочисленная пластика, к которой она прибегала в разные годы. Например, ходили слухи, что полтора года назад певица так помолодела, что в ее возрасте без операций невозможно было бы достичь такого результата.

- Алла Борисовна выглядит замечательно за счёт многочисленных пластических операций,-считает косметолог Марта Орлова. -Это в том числе и подтяжка лица и блефаропластика. А в последние время она отчетливо использует комбинацию филлеров и нитей для создания каркаса овала лица, армирования кожи и восстановления объема скул, губ, формирования ныне модного острого подбородка. Конечно, ее внешность - это результат колоссальных финансовых вливаний и даже избыточно многочисленных процедур. Но стоит помнить о ее возрасте и понимать, что в такие годы так выглядеть способны единицы,-уверена Орлова.

Впрочем, сама артистка отрицала, что снова доверилась хирургам.

- Конечно, я делала пластику когда-то. Но поскольку из-за проблем с сердцем врачи мне запретили общий наркоз, я делал под местным какие-то маленькие подтяжки. Тут мне делали (показывает на лоб), и тут тоже (показывает на скулы),-показала прессе певица. -Нет, нити не ставила. Это ужасно. Делали мне какие-то легкие операции. У меня в принципе хорошая кожа и хорошие друзья пластические хирурги, которые могут убрать кисту, и все это под местным наркозом. Про «уколы красоты» я пока лишь читаю в Интернете, что другие делают. Наверное, мне уже пора. Люди колют какие-то стволовые клетки. Не боятся ведь... Я ничего толком не делаю. Мне дарят какие-то кремы. У меня просто порода хорошая...

Певица не отрицает, что наведывалась в Израиль не раз и ради косметологических процедур. Вполне возможно, что и на этот раз Пугачева решила омолодиться.

- Мне витамин Е из Израиля помогает. Он как сиропчик. Я его смешиваю с кремом и накладываю на лицо и шею,-делилась с журналистами звезда.-

Сейчас мне никаких операций не надо, потом. Я совершенно отстала в этом смысле, но считаю, что нужно быть в курсе новых технологий. Мне многие подруги советуют что-то делятся опытом,-призналась Алла Пугачева.