На купленном в складчину карибском острове собираются провозгласить новое государство

Территориально Кофейный остров относится к Белизу

Соучредитель краудфандингового проекта «Давай купим остров» Маршалл Майер предлагает всем желающим стать гражданами нового государства, которое будет построено на недавно приобретенном острове.

Проект, который, по словам Майера, стал главной целью его жизни, был запущен в 2018 году.

Инициаторы Let’s Buy an Island поставили перед собой амбициозную цель – собрать денег и купить собственный остров.

Майер признается, что приобрести остров ему было не под силу, и он решил привлечь к этому делу инвесторов. Удивительно, но спустя немногим более года необходимая для покупки сумма ($250000) была собрана, и авторы проекта приобрели для себя и инвесторов небольшой необитаемый островок Coffee Caye в Карибском море.

Территориально Кофейный остров относится к Белизу (небольшому государству на восточном побережье Центральной Америки), однако Майер планирует не просто быть совладельцем острова, но и построить на нем абсолютно независимое государство.

Кстати, внешние атрибуты государства – гимн, флаг и герб у Княжества Исландия уже есть, передает CNN. Даже сформировано правительство – его членов избрали из инвесторов. Кстати, среди инвесторов Let’s Buy an Island - люди из 25 стран, представляющие самые разные слои общества – от проводника поезда до гендиректора компании. Но пока никто, включая авторов проекта, не понимает, что же делать дальше.

– Люди действительно прониклись этой идеей. Наша первоначальная цель была – купить остров и мы ее выполнили. Но мы не заглядывали в будущее, а теперь нам надо переходить к следующему этапу. И мы не знаем, каким он будет, – подытожил Майер.

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