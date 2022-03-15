Крах демократов: Эксперты предрекают Байдену скорую потерю власти

Рейтинг одобрения работы действующего американского президента Джо Байдена на данный момент составляет 24% Фото: REUTERS

В ноябре 2022 года в Соединенных Штатах состоится важное событие – промежуточные выборы в Конгресс. От того, каким будет их исход, зависят многие политические процессы как внутри США, так и на международной арене.

Во время таких выборов переизбирается нижняя палата Конгресса США, члены которой отвечают за принятие новых законов. Палата также оказывает значительное влияние на международную политику, проводимую Госдепом и Белым домом.

В преддверии промежуточных выборов республиканцы настроены оптимистично. И тому есть несколько причин:

Рейтинг одобрения работы действующего американского президента Джо Байдена на данный момент составляет 24%. Для сравнения: у Дональда Трампа в аналогичный период, перед промежуточными выборами, он равнялся 41%;

Демократы занимают 222 места в Палате представителей, всего лишь на 4 больше чем необходимо для удержания большинства.

31 действующий демократ в Палате представителей заявил, что не станет баллотироваться на второй срок. А новички редко выигрывают.

Инфляция в США находится на сорокалетнем максимуме. 6 из 10 американцев говорят, что финансовые проблемы создают им трудности. В Америке даже появился термин «байденфляция», из которого ясно – кого обычные люди считают виновным в ее появлении.

Все больше американцев, согласно результатам опросов, поддерживают Республиканскую партию.

Аналитики влиятельного в США Совета по международным отношениям (CFR) считают, что даже стратеги демократов в победу не верят. Но руководство Демократической партии не теряет надежды, заявляя, что «впереди еще полгода, а в политике это целая жизнь».