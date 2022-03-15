Верховный суд Великобритании отклонил апелляцию Ассанжа по решению об экстрадиции в США

Джулиан Ассанж на балконе посольства Эквадора в Лондоне, 2017 год Фото: REUTERS

Верховный суд Великобритании принял решение не удовлетворять апелляцию основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа на решение об экстрадиции в США. На данный момент вопрос о выдаче Ассанжа властям США находится на рассмотрении в Министерстве внутренних дел страны, передает NYT.

В середине декабря прошлого года Высокий суд Лондона поддержал просьбу американский властей об экстрадиции австралийского телеведущего, которого по праву считают отцом современной расследовательской журналистики.

Известно, что в США Ассанжа ожидает огромный тюремный срок (до 175 лет), за опубликованные им сверхсекретные данные о ходе войны в Ираке и Афганистане, проливающие свет на истинные, но неофициальные действия Пентагона и Госдепартамента.

Журналисту инкриминируют компьютерный взлом, незаконное получение и распространение секретных сведений.

В 2010 году власти Швеции выдали ордер на арест Ассанжа по обвинению в сексуальных домогательствах и изнасиловании гражданки страны, имя которой содержится в строжайшем секрете.

С 2012 по 2019 год журналист скрывался на территории посольства Эквадора в Лондоне, а позже был выдан британским властям после письменного заверения о том, что он не будет экстрадирован в США.