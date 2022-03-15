Эффект домино: из-за подорожавшего газа в Европе стали останавливаться сталелитейные заводы и бумажные фабрики

Mировой энергорынок не поддался на оптимизм западных политиков и отреагировал ростом цен на газ Фото: REUTERS

Первый пакет санкций ЕС в отношении России после начала военной спецоперации был подготовлен так, чтобы по максимуму обезопасить европейские государства. Об этом заявил глава Европейского совета Шарль Мишель. Однако мировой энергорынок не поддался на оптимизм западных политиков и отреагировал ростом цен на газ и нефть. А обещанное Брюсселем усиление санкционного давления на Москву грозит обернуться не только энергетическим, но и голодным кризисом для Европы. Уже сейчас оптовые цены на газ по сравнению с прошлым годом выросли в 7-10 раз. Сегодня тысяча кубометров голубого топлива торгуется в районе 1200-1300 долларов. Какие предприятия уже закрываются из-за высоких цен на энергию читайте в подборке «КП».

ХИМПРОИЗВОДСТВО

Крупнейший в мире производитель материалов для добычи золота и серебра, цианида натрия, объявил о временной приостановке производства, пишет Financial Times. Руководство чешской компании Draslovka заявило, что производство химического вещества, которое используется для извлечения драгоценных металлов из руды, стало нерентабельным. Цены на газ в регионе выше в 12 раз, чем в США. На долю предприятия приходится 15% ее производственных мощностей в регионе.

Цены на цианид на мировых рынках подскочили на 25-30%. А вот затраты компании на сырье - аммиак и каустическую соду - и энергию за последний год увеличились на 270%.

УДОБРЕНИЯ

На днях о приостановке производства объявил целый ряд европейских компаний, в первую очередь, производящих удобрения. Норвежский производитель Yara сократил производство аммиака и карбамида на заводах в Италии и Франции. Венгерская компания Nitrogenmuvex также временно остановила производство, как и австрийская химкомпания Borealis AG, отмечает Bloomberg.

Природный газ используется в качестве сырья для азотных удобрений, на которые приходится около 80% затрат производителя.

- Компании не могут рисковать, производя удобрения при нынешних ценах на газ и отправляя их на склады для последующей продажи, это слишком рискованно, — заявил представитель ассоциации европейских производителей удобрений Fertilizers Europe Лукас Пастерски.

Практически все агрокультуры зависят от калия и азота. Сокращение их производства в Европе, как предсказывают аналитики, создает риски для будущего роста цен на продукты.

БУМАЖНЫЕ ФАБРИКИ

Рост цен на энергоресурсы ударил по производителям бумаги. Итальянская группа компаний Pro-Gest, производящую упаковку, остановила деятельность шести бумажных фабрик. Представители фирмы заявили, что цена при продаже тонны бумаги ниже стоимости энергии, необходимой для ее производства. Аналогичное решение приняла норвежская Norske Skog ASA.

СТАЛЕЛИТЕЙНЫЕ ЗАВОДЫ

В Северной Италии несколько сталелитейных заводов также объявили о временной остановке производства. Возобновить работу они пообещали после снижения цен на энергоресурсы. Около 1500 сотрудников могут быть временно отправлены в отпуск. Такая же ситуация на сталелитейных предприятиях в Испании, отмечает Reuters. Временно закрыты заводы по производству нержавеющей стали Acerinox, Megasa и Siderurgica Balboa. Другие сталелитейные предприятия (например, Celsa и ArcelorMittal) работают только по несколько часов в день О том, что намерены поставить производство на паузу заговорили и на заводе Liberty Steel в Великобритании.

ГОЛОДНЫЙ КРИЗИС?

Французские СМИ готовят список основных продуктов, цена на которые может вырасти в ближайшие месяцы. Несмотря на то, что Франция сама является крупнейшим мировым поставщиком пшеницы, ей не удастся избежать повышения цен на муку и зерно, если они пойдут вверх на чикагской бирже. Следовательно вырастут цены на хлеб и кондитерские изделия. Президент французской ассоциации кондитеров Доминик Анракт заявил, что за последние дни тонна пшеницы стоит «неслыханных 400 евро».

- Пока мы не заметили реального влияния на цену муки, поскольку мукомольные предприятия застрахованы на ближайшие 3-6 месяцев. Они уже запаслись пшеницей, которую купили по сходной цене. Однако, если мы останемся на уровне 400 евро за тонну в долгосрочной перспективе, то сможем увидеть рост цен на муки примерно на 30%, - добавляет Анракт.

Следующими под ударом окажутся производители свинины. Цена на ветчину, колбасы и свинину взлетят на 30%.

- Их маржа и так была низкой, но с боевыми действиями на Украине они обанкротятся, если им не помогут, - отмечает президент Ведомственной федерации фермерских союзов Франции Седрик Анри.

Ждет рост цен и на яйца и курицу. Птицефабрики, которые сильно зависят от энергоресурсов и зерна, будут вынуждены повышать стоимость своей продукции. На аналогичные меры пойдут молочные фермы - им придется поднять цены на молоко, сливки и масло.

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