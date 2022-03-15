Отмена масочного режима в Московской области 15 марта 2022: губернатор подписал постановление

Данное решение было принято в связи с улучшением эпидемиологической ситуации Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Власти Московской области сообщили об отмене некоторых антикоронавирусных ограничительных мер, которые действовали почти два года - с самого начала пандемии COVID-19. Постановление об этом подписал губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв.

Так, например, в общественных местах на территории региона, в общественном транспорте, аптеках, торговых центрах и магазинах теперь необязательно носить защитные медицинские маски - так называемый масочный режим отменен с 15 марта 2022 года.

Также отменяется обязательное требование соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра в тех же общественных местах, объектах торговли и проч.

Ну и, соответственно, Роспотребнадзор и другие органы больше не будут проводить проверки по поводу соблюдения этих антиковидных рекомендаций.

Напомним, ранее об отмене аналогичных запретов с сегодняшнего дня, 15 марта, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

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