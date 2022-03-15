Геннадий Онищенко: В Москве маски сброшены. Но коронавирус до мая пока не уйдёт. Берегитесь!

Геннадий Онищенко Фото: Иван МАКЕЕВ

- ... Доброе утро, Геннадий Григорьевич!

- Доброе утро.

- Ну вот с сегодняшнего дня в Москве отменяется масочный режим. Маски сброшены. И что теперь, не надо предостерегаться, предохраняться, как вы говорите, беречься?

- К сожалению, я вашей патетики не разделяю. Маски некоторые даже не надевали. Поэтому сбрасывать нечего.

Просто имитировали самозащиту. Это я с сожалением говорю. Правильно сделали, что отменили. Потому что, в принципе, если суммировать число переболевших и число привитых, то популяционный иммунитет достаточно высокий.

Об этом свидетельствует и то, что уровень заболеваемости пошел вниз.

- Назовите цифры, пожалуйста.

- Чего?

- Ну вот, иммунитет – сколько процентов? Обэпидемиченных, так, по-моему, термин звучит, которому вы меня научили. А, проэпидемиченных.

- Не проэпидемиченных, Саша, а привитых и переболевших.

- А вы говорили…

- Проэпидемиченных никто не считает. Потому что их посчитать невозможно. Это - плюс ещё или бессимптомно, или очень легко переболевшие.

- Хорошо, сколько…

- Достаточно высокий уровень… Вы слушаете меня или сами с собой разговаривайте.

- Извините.

- Поэтому - создан иммунитет. И, собственно, я вам напомню, господин Гамов, что мы говорили, что до мая пандемия завершится. Вот у нас прогноз оправдывается.

- Ура!

- То, что отменили маски, это правильно. Но все остальные мероприятия я бы еще не рекомендовал резко сбрасывать со счетов.

- Например?

- Например, надо помолчать, чтобы я ответить успел. Потому что вы меня перебиваете беспрерывно. Итак, если нет особой острой нужды, то находиться в каких-то там тусовках, как это современным языком говорится, я бы не рекомендовал.

- Короче, не тусить!

- Если есть возможность пройтись пешком, а не ехать в общественном транспорте, - сделайте это. Если есть возможность пораньше выйти, чтобы не пользоваться метрополитеном, тоже этим воспользуйтесь.

Кроме того, сейчас надо сосредоточиться на том, что, а) мы прошли через пандемию; б) мы прошли через зиму. И сейчас есть такой синдром, который называется весенний авитаминоз.

- Как это?

-То есть жизненные силы и без инфекции достаточно поизносились за длительную и достаточно снежную и холодную зиму. Поэтому, обратите внимание на то, чтобы принимать витамины, на то, чтобы больше гулять. Тем более сегодня день гораздо длиньше стал. И он позволяет пользоваться теми возможностями рекреационными, которые есть в Москве. То есть займитесь с собой.

А Минздраву нужно сегодня, именно сегодня, без всяких там оговорок, и не иносказательно, выпустить рекомендации людям, которые переболели, которые даже не переболели, по такой самореабилитации.

То есть какие-то дать рекомендации по отдыху, по каким-то прогулкам, по тому, чтобы обратили внимание на свое здоровье. Потому что, поймите, что «омикрон», даже если он прошел в легкой форме, он обязательно скажется на гематологии, на почках, он серьезно сказывается на сердечной деятельности. И поэтому вот на все эти вещи обратить внимание.

И людям, поскольку сейчас поликлиническая сеть возвращается к нормальной работе, лишний раз обратиться с профилактической целью к своему врачу. А у того, у кого есть возможность пройти диспансеризацию, это нужно сделать обязательно.

А также потребовать и с работодателей использовать все те возможности, которые есть – по раннему выявлению, по ранней диагностике заболеваний.

Давайте мы с вами выход из зимы ознаменуем вопросами, связанными с профилактическими мероприятиями каждого из нас и всех нас вместе. Вот что бы я посоветовал.

- Спасибо.

- А решение отменить маски в Москве – правильное.

- Какой все-таки процент, вы обещали сказать, переболевших и привитых в столице?

- Я вам этого не обещал. Но он больше 70 процентов.

- И вы сказали – май. У нас разве май завтра?

- У нас сегодня не май, господин Гамов. Я сказал, что к маю коронавирус совсем закончится. Помните, я вам давал прогноз, и вы еще на этот счет пытались чего-то ерничать.

- Нет, никогда!

- Не вышло, товарищ Гамов.

- Спасибо, ура!

- Давайте. Вы тоже сходите к врачу, обследуйтесь.

- А к какому врачу мне тогда после интервью такого идти?

- Кроме гинеколога, ко всем можете пойти. Я вам достаточно точно сказал?

- О! Это - диагноз! Вы мне диагноз поставили?

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