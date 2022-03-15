Геннадий Онищенко: В Москве маски сброшены. Но коронавирус до мая пока не уйдёт. Берегитесь!

Геннадий Онищенко
Фото: Иван МАКЕЕВ
- ... Доброе утро, Геннадий Григорьевич!
- Доброе утро.
- Ну вот с сегодняшнего дня в Москве отменяется масочный режим. Маски сброшены. И что теперь, не надо предостерегаться, предохраняться, как вы говорите, беречься?
- К сожалению, я вашей патетики не разделяю. Маски некоторые даже не надевали. Поэтому сбрасывать нечего.
Просто имитировали самозащиту. Это я с сожалением говорю. Правильно сделали, что отменили. Потому что, в принципе, если суммировать число переболевших и число привитых, то популяционный иммунитет достаточно высокий.
Об этом свидетельствует и то, что уровень заболеваемости пошел вниз.
- Назовите цифры, пожалуйста.
- Чего?
- Ну вот, иммунитет – сколько процентов? Обэпидемиченных, так, по-моему, термин звучит, которому вы меня научили. А, проэпидемиченных.
- Не проэпидемиченных, Саша, а привитых и переболевших.
- А вы говорили…
- Проэпидемиченных никто не считает. Потому что их посчитать невозможно. Это - плюс ещё или бессимптомно, или очень легко переболевшие.
- Хорошо, сколько…
- Достаточно высокий уровень… Вы слушаете меня или сами с собой разговаривайте.
- Извините.
- Поэтому - создан иммунитет. И, собственно, я вам напомню, господин Гамов, что мы говорили, что до мая пандемия завершится. Вот у нас прогноз оправдывается.
- Ура!
- То, что отменили маски, это правильно. Но все остальные мероприятия я бы еще не рекомендовал резко сбрасывать со счетов.
- Например?
- Например, надо помолчать, чтобы я ответить успел. Потому что вы меня перебиваете беспрерывно. Итак, если нет особой острой нужды, то находиться в каких-то там тусовках, как это современным языком говорится, я бы не рекомендовал.
- Короче, не тусить!
- Если есть возможность пройтись пешком, а не ехать в общественном транспорте, - сделайте это. Если есть возможность пораньше выйти, чтобы не пользоваться метрополитеном, тоже этим воспользуйтесь.
Кроме того, сейчас надо сосредоточиться на том, что, а) мы прошли через пандемию; б) мы прошли через зиму. И сейчас есть такой синдром, который называется весенний авитаминоз.
- Как это?
-То есть жизненные силы и без инфекции достаточно поизносились за длительную и достаточно снежную и холодную зиму. Поэтому, обратите внимание на то, чтобы принимать витамины, на то, чтобы больше гулять. Тем более сегодня день гораздо длиньше стал. И он позволяет пользоваться теми возможностями рекреационными, которые есть в Москве. То есть займитесь с собой.
А Минздраву нужно сегодня, именно сегодня, без всяких там оговорок, и не иносказательно, выпустить рекомендации людям, которые переболели, которые даже не переболели, по такой самореабилитации.
То есть какие-то дать рекомендации по отдыху, по каким-то прогулкам, по тому, чтобы обратили внимание на свое здоровье. Потому что, поймите, что «омикрон», даже если он прошел в легкой форме, он обязательно скажется на гематологии, на почках, он серьезно сказывается на сердечной деятельности. И поэтому вот на все эти вещи обратить внимание.
И людям, поскольку сейчас поликлиническая сеть возвращается к нормальной работе, лишний раз обратиться с профилактической целью к своему врачу. А у того, у кого есть возможность пройти диспансеризацию, это нужно сделать обязательно.
А также потребовать и с работодателей использовать все те возможности, которые есть – по раннему выявлению, по ранней диагностике заболеваний.
Давайте мы с вами выход из зимы ознаменуем вопросами, связанными с профилактическими мероприятиями каждого из нас и всех нас вместе. Вот что бы я посоветовал.
- Спасибо.
- А решение отменить маски в Москве – правильное.
- Какой все-таки процент, вы обещали сказать, переболевших и привитых в столице?
- Я вам этого не обещал. Но он больше 70 процентов.
- И вы сказали – май. У нас разве май завтра?
- У нас сегодня не май, господин Гамов. Я сказал, что к маю коронавирус совсем закончится. Помните, я вам давал прогноз, и вы еще на этот счет пытались чего-то ерничать.
- Нет, никогда!
- Не вышло, товарищ Гамов.
- Спасибо, ура!
- Давайте. Вы тоже сходите к врачу, обследуйтесь.
- А к какому врачу мне тогда после интервью такого идти?
- Кроме гинеколога, ко всем можете пойти. Я вам достаточно точно сказал?
- О! Это - диагноз! Вы мне диагноз поставили?
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Отмена масочного режима в Московской области 15 марта 2022: губернатор подписал постановление
Власти Московской области сообщили об отмене масочного режима. Также с 15 марта 2022 года не обязательно соблюдать социальную дистанцию (подробности)