Лейтенант принял огонь на себя и спас колонну российских войск

Демонстрируя свое мастерство, мужество и смекалку, российские военнослужащие обрекают врага на неминуемое поражение Фото: Александр КОЦ

Российские военнослужащие продолжают демонстрировать свое боевое мастерство в ходе специальной операции. Громят украинских националистов, которых последние годы натаскивали инструктора НАТО на уже уничтоженном Яворовском полигоне. Демонстрируя свое мастерство, мужество и смекалку, они обрекают врага на неминуемое поражение. Минобороны России продолжает знакомить читателей kp.ru с наградными листами российских военнослужащих, которые показали примеры настоящей храбрости и отваги. Все они будут награждены боевыми наградами в ближайшее время.

НАЦИОНАЛИСТОВ ЖГУТ ОГНЕМЕТАМИ

Лейтенант Александр Лебедев

«В ходе выполнения боевой задачи подразделение отдельной мотострелковой бригады подверглось массированному обстрелу украинских националистов. Экипаж ТОС-1А, возглавляемый командиром тяжелого огнеметного взвода лейтенантом Александром Лебедевым, под непрекращающимся огнем противника заняв огневую позицию, одним из первых вступил в бой с врагом. Российские огнеметчики, оценив ситуацию, точным огнем уничтожили взводный опорный пункт противника. Сменив позицию и продолжая бой, экипаж обнаружил тщательно защищенную позицию вражеского минометного расчета, ведущего прицельный огонь по колонне мотострелков. Экипаж лейтенанта Лебедева, мгновенно сориентировавшись, с первого залпа поразил вражеских минометчиков. Решительные действия лейтенанта Александра Лебедева и умелое руководство экипажем в сочетании с высоким профессионализмом и мужеством без потерь позволили своим войскам занять выгодные позиции и продолжить наступление. Благодаря своевременным и слаженным действиям экипажа было уничтожено более 20 националистов и 6 единиц военной техники».

Лейтенант Александр Лебедев

БОЕВИКИ НЕ ВЫРВАЛИСЬ ИЗ КОТЛА

Полковник Роман Демурчиев

«Рейдовыми и обходящими действиями, подразделения командира отдельной мотострелковой бригады полковника Романа Демурчиева вели наступательные действия с задачей блокировать населенный пункт, занятый украинскими националистами и не допустить их контратаки. Окруженные боевики предприняли попытку прорыва с целью выбраться в районы, подконтрольные боевикам, однако бригада под командованием Романа Демурчиева, перейдя в оборону, не допустила выхода боевиков из окружения и в ходе боя нанесла значительный урон противнику. Спустя несколько дней, в ходе проведения операции по освобождению другого населенного пункта от националистов российские мотострелки под руководством полковника Демурчиева внезапно одновременно нанесли противнику удары с фронта и флангов, в результате чего было разгромлено до двух батальонных тактических групп националистов, уничтожены стартовая позиция зенитного ракетного комплекса С-300, до 20 единиц бронетехники и 40 единиц автомобильной техники, а также значительное количество живой силы противника. Благодаря умелому руководству вверенными подразделениями, профессионализму и боевому опыту полковника Романа Демурчиева, слаженным действиям подчиненных, поставленные перед бригадой задачи выполнены в установленные сроки с сохранением боеспособности подразделений».

Полковник Роман Демурчиев

ПРИНЯЛИ ОГОНЬ НА СЕБЯ

Лейтенант Антон Левин

«Группе, возглавляемой командиром инженерно-дорожной роты лейтенантом Антоном Левиным, была поставлена задача провести разведку маршрута движения колонны на предмет наличия взрывоопасных предметов на пути следования. В ходе перемещения по маршруту лейтенант Левин лично обнаружил и оперативно уничтожил на месте 3 фугаса, что позволило продолжить движение колонну без задержки. В ходе движения группа Антона Левина наткнулись на хорошо замаскированную и подготовленную засаду националистов. Противник открыл огонь по группе с применением гранатомета и стрелкового оружия. Умело руководя действиями подчиненных, Антон Левин организовал оборону и вступил в неравный бой с превосходящими силами врага. Несмотря на полученное ранение, Антон продолжал руководить подчиненными и отражать нападение врага. Личным составом группы, возглавляемой российским офицером, был нанесён значительный ущерб живой силе противника, в результате чего готовящаяся националистами атака на колонну была сорвана. В результате боестолкновения, благодаря грамотным и уверенным действиям лейтенанта Левина, потерь среди его группы не допущено. Самоотверженные действия лейтенанта Левина позволили продолжить продвижение российских войск и выйти в назначенный район в установленное время».

Сегодня для раненых военнослужащих в военных госпиталях созданы все условия для лечения, восстановления и скорейшего возвращения в строй. Для реабилитации военных используется лечебная физкультура, в том числе занятия на тренажерах с биологически обратной связью, лечебная гимнастика, более 40 методов физиотерапии, мануальной и иглорефлексотерапии, остеопатии и различных видов массажа.

Лейтенант Антон Левин

А награждения отличившихся военнослужащих проходят прямо в больничных палатах.

В минувший понедельник раненых военнослужащих навестил в филиале № 1 ФГБУ Главного военного клинического госпиталя имени академика Н.Н. Бурденко МО РФ статс-секретарь – заместитель Министра обороны России Николай Панков. Одиннадцать человек российских военнослужащих, отличившихся при проведении специальной военной операции по защите ДНР и ЛНР, получили медали «За отвагу».

На прошлой неделе министр обороны России Сергей Шойгу посетил Центральный военный клинический госпиталь имени Мандрыка, где вручил раненым воинам звезду Героя России, Орден Мужества и 10 медалей «За отвагу». В Главном военном клиническом госпитале войск национальной гвардии России 20 росгвардейцев получили боевые награды из рук директора Росгвардии Виктора Золотова.

- Все поступившие в медицинское учреждение уже прооперированы и находятся в стадии реабилитации. Медики принимают все необходимые меры для скорейшего возвращения военнослужащих в свои подразделения. К настоящему времени уже выписано и отправлено на реабилитацию около 1,4 тысячи военнослужащих. Все они изъявили желание вернуться к своим подразделениям для дальнейшего выполнения задач в рамках специальной военной операции после полного выздоровления, - подчеркнули в Минобороны России.

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