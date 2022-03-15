Звездный бэби-бум: Регина Тодоренко ждет второго ребенка, а Сергей Шнуров - четвертого

Шнуров и его молодая жена Ольга Абрамова спустя несколько месяцев после рождения первенца уже "пошли за вторым" Фото: Михаил ФРОЛОВ

О самом личном наши звезды предпочитают молчать. Но как бы ни пытались будущие мамы и папы скрыть ожидание малыша, все тайное рано или поздно становится явным. Похоже, мы знаем, что некоторые знаменитости будут делать этим летом, и эти хлопоты будут приятными.

РЕГИНА ТОДОРЕНКО

Беременность телеведущей, которую она держит в тайне ради обложки глянцевого журнала, рассекретили еще пару месяцев назад. Даже за океаном, когда Регина нежилась на пляжах Мексики, укрыть от любопытных глаз ей не удалось. А за последние несколько недель живот вырос до таких размеров, что интересное положение никак не спрятать. Зрители шоу "Маска", где Тодоренко сидит в жюри с Валерией и Филиппом Киркоровым, не могли не заметить: от выпуска к выпуску наряды ведущей становятся все свободнее, а руку она то и дело кладет на живот характерным для беременных жестом. Единственное, что пока еще удается скрывать будущей маме, - пол малыша. Для Тодоренко и Влада Топалова этот ребенок будет вторым: первенцу Мише недавно исполнилось три года. По информации kp.ru, родить Регина должна в конце весны-начале лета.

Беременность телеведущей, которую она держит в тайне ради обложки глянцевого журнала, рассекретили еще пару месяцев назад Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

ШЕФ ИВЛЕВ

Личная жизнь звезды шоу "На ножах" кипит ничуть не меньше, чем страсти на кухне. Два года назад главный повар страны со скандалом развелся из-за "мимолетной интрижки на стороне", как утверждала экс-супруга. Однако, все оказалось серьезно: ничуть не мешкая, Ивлев сделал предложение студентке-модели Валерии Куденковой, и теперь семья ждет прибавления. К рождению дочери, которая появится на свет в апреле, уже все готово: из роддома мама с малышкой вернутся в обустроенную детскую в загородном особняке. От модных партнерских родов будущие родители отказались: шеф Ивлев с его буйным темпераментом присутствовать в родовой не будет.

Личная жизнь звезды шоу "На ножах" кипит ничуть не меньше, чем страсти на кухне Фото: телеканал «Пятница»

МАРУВ

Эпатажная любимица Филиппа Киркорова - одна из немногих, кто решился рассказать о беременности. Эту новость певица презентовала в свой 31-й день рождения, опубликовав в Инстаграме недвусмысленную фотосессию. Появления малыша Марув с мужем Александром Корсуном, который трудится ее директором, ждали долго: вместе они уже 10 лет. Первенец, пол которого пока не раскрывается, родится летом, а до этого артистка продолжит записывать новые песни. «Сложновато, я думала, что будет немного попроще. Но мне интересно наблюдать как меняется мое тело и моя энергетика", - призналась Марув.

Появления малыша Марув с мужем Александром Корсуном, который трудится ее директором, ждали долго Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

СЕРГЕЙ ШНУРОВ

Завязавший с концертами и телевидением Шнуров (на днях он покинул пост генпродюсера RTVI) всю свою неуемную энергию направил в мирное русло: музыкант и его молодая жена Ольга Абрамова спустя несколько месяцев после рождения первенца уже "пошли за вторым". Изменения в фигуре будущей мамы зоркие обыватели заметили еще в новогодние каникулы на швейцарском горнолыжном курорте, где отдыхала семья. Похоже, до родов осталась всего пара месяцев, но Шнур крепко держит рот на замке. Ничего удивительного: о появлении первого ребенка от Абрамовой он сообщил далеко не сразу, да и то вскользь: "Мои главные планы каждый день - вернутся домой, искупать сына и покормить щегла". Кстати, старшие дети рокера - 29-летняя Серафима и 22-летний Аполлон тоже избегают публичности.

ГУФ (АЛЕКСЕЙ ДОЛМАТОВ)

Под Новый год рэпер женился на татуированной красавице-модели Юлии Королевой, с которой встречался последние два года. Уже тогда пошли разговоры: мол, убежденный холостяк Гуф мог решиться на ЗАГС только по очень веской причине, но пара над этим лишь посмеялась. И все-таки дыма без огня не бывает: на отдыхе в Тайланде подружки молодой жены засняли ее на яхте в бикини, подтвердив догадки поклонников. Для 26-летней Юли этот малыш станет первым, а вот у Гуфа-Долматова растет сын Сэм от брака с Айзой Анохиной. И не только: несколько лет назад на рэп-баттле музыкант признался, что у него есть внебрачный ребенок, с которым он не общается.

Под Новый год рэпер женился Фото: Евгения ГУСЕВА

АНДРЕЙ МАКАРЕВИЧ

68-летний музыкант - без пяти минут молодой отец: его четвертая жена Эйнат Кляйн, которая младше знаменитого мужа на 30 лет, беременна первенцем. А вот у Макаревича уже есть трое взрослых детей и трое внуков. Еще несколько лет назад он зарекался от женитьбы: мол, после стольких разводов разочаровался в институте брака. Но встреча с историком-гидом Эйнат, которая занималась организацией элитных туров по Ближнему Востоку и Африке, все изменила. Они поженились в мае 2020 года.

Эйнат Кляйн, которая младше знаменитого мужа на 30 лет, беременна первенцем Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

А КАК У НИХ?

Счастье любит тишину? Как бы не так: 34-летняя Рианна на каждом углу кричит о своей первой беременности. С тех пор, как американская поп-дива раскрыла интересное положение, ее наряды уменьшаются в обратной пропорции растущему животу. Рваные платья, коротенькие топы, меха, цепи и золото - выдающуюся беременность Рири должен видеть весь мир. Так, на недавнюю Неделю моды в Милане звезда явилась в таком нескромном наряде, что засмущались даже видавшие виды папарацци. Кружевной пеньюар, стринги, лакированный плащ и ботфорты на шпильке - таких будущих мам мы еще не видели.

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