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Звезды15 марта 2022 9:45

Звездный бэби-бум: Регина Тодоренко ждет второго ребенка, а Сергей Шнуров - четвертого

Кто из знаменитостей этой весной готовится стать родителями
Алена МАРТЫНОВА
Алена МАРТЫНОВА
Шнуров и его молодая жена Ольга Абрамова спустя несколько месяцев после рождения первенца уже "пошли за вторым"

Шнуров и его молодая жена Ольга Абрамова спустя несколько месяцев после рождения первенца уже "пошли за вторым"

Фото: Михаил ФРОЛОВ

О самом личном наши звезды предпочитают молчать. Но как бы ни пытались будущие мамы и папы скрыть ожидание малыша, все тайное рано или поздно становится явным. Похоже, мы знаем, что некоторые знаменитости будут делать этим летом, и эти хлопоты будут приятными.

РЕГИНА ТОДОРЕНКО

Беременность телеведущей, которую она держит в тайне ради обложки глянцевого журнала, рассекретили еще пару месяцев назад. Даже за океаном, когда Регина нежилась на пляжах Мексики, укрыть от любопытных глаз ей не удалось. А за последние несколько недель живот вырос до таких размеров, что интересное положение никак не спрятать. Зрители шоу "Маска", где Тодоренко сидит в жюри с Валерией и Филиппом Киркоровым, не могли не заметить: от выпуска к выпуску наряды ведущей становятся все свободнее, а руку она то и дело кладет на живот характерным для беременных жестом. Единственное, что пока еще удается скрывать будущей маме, - пол малыша. Для Тодоренко и Влада Топалова этот ребенок будет вторым: первенцу Мише недавно исполнилось три года. По информации kp.ru, родить Регина должна в конце весны-начале лета.

Беременность телеведущей, которую она держит в тайне ради обложки глянцевого журнала, рассекретили еще пару месяцев назад

Беременность телеведущей, которую она держит в тайне ради обложки глянцевого журнала, рассекретили еще пару месяцев назад

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

ШЕФ ИВЛЕВ

Личная жизнь звезды шоу "На ножах" кипит ничуть не меньше, чем страсти на кухне. Два года назад главный повар страны со скандалом развелся из-за "мимолетной интрижки на стороне", как утверждала экс-супруга. Однако, все оказалось серьезно: ничуть не мешкая, Ивлев сделал предложение студентке-модели Валерии Куденковой, и теперь семья ждет прибавления. К рождению дочери, которая появится на свет в апреле, уже все готово: из роддома мама с малышкой вернутся в обустроенную детскую в загородном особняке. От модных партнерских родов будущие родители отказались: шеф Ивлев с его буйным темпераментом присутствовать в родовой не будет.

Личная жизнь звезды шоу "На ножах" кипит ничуть не меньше, чем страсти на кухне

Личная жизнь звезды шоу "На ножах" кипит ничуть не меньше, чем страсти на кухне

Фото: телеканал «Пятница»

МАРУВ

Эпатажная любимица Филиппа Киркорова - одна из немногих, кто решился рассказать о беременности. Эту новость певица презентовала в свой 31-й день рождения, опубликовав в Инстаграме недвусмысленную фотосессию. Появления малыша Марув с мужем Александром Корсуном, который трудится ее директором, ждали долго: вместе они уже 10 лет. Первенец, пол которого пока не раскрывается, родится летом, а до этого артистка продолжит записывать новые песни. «Сложновато, я думала, что будет немного попроще. Но мне интересно наблюдать как меняется мое тело и моя энергетика", - призналась Марув.

Появления малыша Марув с мужем Александром Корсуном, который трудится ее директором, ждали долго

Появления малыша Марув с мужем Александром Корсуном, который трудится ее директором, ждали долго

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

СЕРГЕЙ ШНУРОВ

Завязавший с концертами и телевидением Шнуров (на днях он покинул пост генпродюсера RTVI) всю свою неуемную энергию направил в мирное русло: музыкант и его молодая жена Ольга Абрамова спустя несколько месяцев после рождения первенца уже "пошли за вторым". Изменения в фигуре будущей мамы зоркие обыватели заметили еще в новогодние каникулы на швейцарском горнолыжном курорте, где отдыхала семья. Похоже, до родов осталась всего пара месяцев, но Шнур крепко держит рот на замке. Ничего удивительного: о появлении первого ребенка от Абрамовой он сообщил далеко не сразу, да и то вскользь: "Мои главные планы каждый день - вернутся домой, искупать сына и покормить щегла". Кстати, старшие дети рокера - 29-летняя Серафима и 22-летний Аполлон тоже избегают публичности.

ГУФ (АЛЕКСЕЙ ДОЛМАТОВ)

Под Новый год рэпер женился на татуированной красавице-модели Юлии Королевой, с которой встречался последние два года. Уже тогда пошли разговоры: мол, убежденный холостяк Гуф мог решиться на ЗАГС только по очень веской причине, но пара над этим лишь посмеялась. И все-таки дыма без огня не бывает: на отдыхе в Тайланде подружки молодой жены засняли ее на яхте в бикини, подтвердив догадки поклонников. Для 26-летней Юли этот малыш станет первым, а вот у Гуфа-Долматова растет сын Сэм от брака с Айзой Анохиной. И не только: несколько лет назад на рэп-баттле музыкант признался, что у него есть внебрачный ребенок, с которым он не общается.

Под Новый год рэпер женился

Под Новый год рэпер женился

Фото: Евгения ГУСЕВА

АНДРЕЙ МАКАРЕВИЧ

68-летний музыкант - без пяти минут молодой отец: его четвертая жена Эйнат Кляйн, которая младше знаменитого мужа на 30 лет, беременна первенцем. А вот у Макаревича уже есть трое взрослых детей и трое внуков. Еще несколько лет назад он зарекался от женитьбы: мол, после стольких разводов разочаровался в институте брака. Но встреча с историком-гидом Эйнат, которая занималась организацией элитных туров по Ближнему Востоку и Африке, все изменила. Они поженились в мае 2020 года.

Эйнат Кляйн, которая младше знаменитого мужа на 30 лет, беременна первенцем

Эйнат Кляйн, которая младше знаменитого мужа на 30 лет, беременна первенцем

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

А КАК У НИХ?

Счастье любит тишину? Как бы не так: 34-летняя Рианна на каждом углу кричит о своей первой беременности. С тех пор, как американская поп-дива раскрыла интересное положение, ее наряды уменьшаются в обратной пропорции растущему животу. Рваные платья, коротенькие топы, меха, цепи и золото - выдающуюся беременность Рири должен видеть весь мир. Так, на недавнюю Неделю моды в Милане звезда явилась в таком нескромном наряде, что засмущались даже видавшие виды папарацци. Кружевной пеньюар, стринги, лакированный плащ и ботфорты на шпильке - таких будущих мам мы еще не видели.

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