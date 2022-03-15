СК России: Киев ответит за незаконные уголовные дела перед российским судом

Глава СК России Александр Бастрыкин. Фото: Следственный комитет РФ

Председатель Следственного комитета России поручил Главному следственному управлению СК России возбудить уголовное дело в отношении должностных лиц принявших ряд незаконных процессуальных решений на Украине.

В ответ на незаконные решения генпрокурора Украины, которая заявила о возбуждении уголовного дела в отношении официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, главнокомандующего Воздушно-космическими силами России Сергея Суровикина и начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ Игоря Кириллова и ведущего Владимира Соловьева.

- Эти уголовные дела является очередной вопиющей попыткой украинских властей незаконно привлечь к ответственности российских должностных лиц, осуществляющих свои обязанности и долг, - заявил Бастрыкин.

Он поручил Главному следственному управлению СК России возбудить уголовное дело в отношении должностных лиц Украины, принявших незаконные процессуальные решения, по статье 299 УК РФ (привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности или незаконное возбуждение уголовного дела), и провести следственные действия, направленные на получение и закрепление доказательств по уголовному делу. В дальнейшем украинским прокурорам придется иметь дело с российским судом.

Если Владимира Соловьева на Украине обвинили "в публичных призывах к изменению государственной границы Украины", то генерал-лейтенанта Игоря Кириллова в том, что он рассказал всему миру о биологическом оружии, которое США на деньги американских налогоплательщиков годами разрабатывало на территории Украины в 26 биолабораториях.

Напомним, начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов продемонстрировал на брифинге Минобороны России американские документы, которые свидетельствуют: Пентагон производил на территории Украины запрещенное всеми конвенциями биооружие в 26 биолабораториях. Исследования и эксперименты проводились также по возможности заноса через границы соседних государств различными видами диких птиц возбудителей сибирской язвы, чумы, лептоспироза, бруцеллеза, коронавирусов, филовирусов и других опасных заболеваний с помощью различных насекомых.

Пернатым цепляли GPS-трекеры на солнечных батареях, по которым сотрудники биолабораторий США с территории Украины отслеживали их регулярную сезонную миграцию по территории России и соседних стран. Предполагалось, что птицы смогут переносить контейнеры с зараженными блохами и клещами.

Специалисты говорят также о том, что с целью переноса возбудителей опасных заболеваний украинские националисты сегодня могут использовать в Европе беженцев с Украины. Ранее они интересовались у турецких инженеров о возможности доставки подобных контейнеров беспилотниками.

Стало также известно, что из Украины в США передавались биологические образцы украинских граждан, относящихся к славянскому этносу. Его представители живут в Боснии и Герцеговине, Сербии, Германии, Австрии, Венгрии, Италии, в той же Хорватии и США.

- Интерес США к способам дестабилизации эпидемиологической обстановки является одним из самых безрассудных и безответственных, так как не позволяет контролировать дальнейшее развитие ситуации, - отметил Кириллов. - Это подтверждается ходом пандемии новой коронавирусной инфекции, возникновение и особенности которой вызывают много вопросов.

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