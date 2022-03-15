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Политика15 марта 2022 7:32

Минобороны России: под контроль Донбасса перешла вся Херсонская область

Милиция ДНР и ЛНР получила на вооружение трофейные противотанковые комплексы «Javelin»
Александр БОЙКО
Александр БОЙКО
Вооруженными Силами России взята под полный контроль вся территория Херсонской области

Вооруженными Силами России взята под полный контроль вся территория Херсонской области

Фото: Александр КОЦ

- В районе населенного пункта Гута-Межигорская подразделениями российских воздушно-десантных войск захвачен опорный пункт националистов и иностранных наемников с 10 противотанковыми ракетными комплексами американского производства «Javelin» и рядом других образцов вооружения, поставленных западными странами на Украину. Все захваченные противотанковые комплексы «Javelin» и другое иностранное вооружение передаются подразделениям народной милиции Донецкой и Луганской народных республик, - заявил на брифинге официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Ранее российские военнослужащие передали бойцам ЛНР и ДНР несколько десятков единиц бронетехники, артиллерийских орудий, а с ними арсеналы стрелкового оружия, которое было захвачены на складах украинских националистов. Вооружение прошло ремонт, проверку на полигоне и уже находится на передовых позициях войск.

Конашенков подтвердил, что на данный момент Вооруженными Силами России под полный контроль взята вся территория Херсонской области.

- Группировка войск Донецкой Народной Республики, продолжая наступательные действия, прорвала оборону украинских националистов, взяла под контроль населенный пункт Пантелеймоновка и вышла на рубеж Верхнеторецкое - Новоселовка-2, - обозначил на карте новые рубежи генерал-майор.

Также по данным представителя военного ведомства за прошедшие сутки авиацией и средствами противовоздушной обороны Воздушно-космических сил России было сбито 16 воздушных целей: по одному самолету Су-24 и Су-25 военно-воздушных сил Украины, один вертолет Ми-8 и тринадцать украинских беспилотных летательных аппаратов, в том числе шесть "Байрактар ТБ-2".

В Минобороны России также продемонстрировали видеокадры уничтожения двух боевых машин пехоты ВСУ высокоточным боеприпасом с воздуха и нанесение авиационных ударов вертолетами Ка-52 армейской авиации ВКС России.

На видео боевые машины армейской авиации ВКС России уничтожают ракетами огневую позицию украинских националистов, которые были вооружены 122 -мм самоходными артиллерийскими установками. С помощью этих орудий националисты обстреливали дома мирных граждан.

Армейская авиация в ходе проведения специальной военной операции выполняет задачи по сопровождению колонн, уничтожению бронетехники, доставке десанта, военных грузов, авиационной поддержки подразделений, выполняющих задачи в рамках спецоперации.

БОЕВАЯ СВОДКА

Только за ночь оперативно-тактической, армейской и беспилотной авиацией были поражены 136 военных объектов Украины, в том числе: семь пунктов управления и узлов связи, четыре зенитных ракетных комплекса, три реактивные установки залпового огня, четыре радиолокационных станции разведки, подсветки целей и наведения зенитного ракетного комплекса С-300, одна станция РЭБ, четыре склада боеприпасов и 72 места скопления боевой техники.

На военном аэродроме под Краматорском были уничтожены три ангара в которых находились четыре украинских штурмовика Су-25, один вертолет Ми-24 и пять вертолетов Ми-8.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено:

156 - беспилотных летательных аппаратов.

1306 - танков и других боевых бронированных машин.

127 - реактивных систем залпового огня.

471 - орудие полевой артиллерии и миномет.

1054 - единицы специальной военной автомобильной техники.

БОЕВАЯ СВОДКА

Только за ночь оперативно-тактической, армейской и беспилотной авиацией были поражены 136 военных объектов Украины, в том числе: семь пунктов управления и узлов связи, четыре зенитных ракетных комплекса, три реактивные установки залпового огня, четыре радиолокационных станции разведки, подсветки целей и наведения зенитного ракетного комплекса С-300, одна станция РЭБ, четыре склада боеприпасов и 72 места скопления боевой техники.

На военном аэродроме под Краматорском были уничтожены три ангара в которых находились четыре украинских штурмовика Су-25, один вертолет Ми-24 и пять вертолетов Ми-8.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено:

156 - беспилотных летательных аппаратов.

1306 - танков и других боевых бронированных машин.

127 - реактивных систем залпового огня.

471 - орудие полевой артиллерии и миномет.

1054 - единицы специальной военной автомобильной техники.

ТРАНСЛЯЦИЯ

Военная спецоперация на Украине 15 марта 2022: прямая онлайн-трансляция

Сайт kp.ru в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 15 марта 2022 года (подробности)

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