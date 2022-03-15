Минобороны России: под контроль Донбасса перешла вся Херсонская область

Вооруженными Силами России взята под полный контроль вся территория Херсонской области Фото: Александр КОЦ

- В районе населенного пункта Гута-Межигорская подразделениями российских воздушно-десантных войск захвачен опорный пункт националистов и иностранных наемников с 10 противотанковыми ракетными комплексами американского производства «Javelin» и рядом других образцов вооружения, поставленных западными странами на Украину. Все захваченные противотанковые комплексы «Javelin» и другое иностранное вооружение передаются подразделениям народной милиции Донецкой и Луганской народных республик, - заявил на брифинге официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Ранее российские военнослужащие передали бойцам ЛНР и ДНР несколько десятков единиц бронетехники, артиллерийских орудий, а с ними арсеналы стрелкового оружия, которое было захвачены на складах украинских националистов. Вооружение прошло ремонт, проверку на полигоне и уже находится на передовых позициях войск.

Конашенков подтвердил, что на данный момент Вооруженными Силами России под полный контроль взята вся территория Херсонской области.

- Группировка войск Донецкой Народной Республики, продолжая наступательные действия, прорвала оборону украинских националистов, взяла под контроль населенный пункт Пантелеймоновка и вышла на рубеж Верхнеторецкое - Новоселовка-2, - обозначил на карте новые рубежи генерал-майор.

Также по данным представителя военного ведомства за прошедшие сутки авиацией и средствами противовоздушной обороны Воздушно-космических сил России было сбито 16 воздушных целей: по одному самолету Су-24 и Су-25 военно-воздушных сил Украины, один вертолет Ми-8 и тринадцать украинских беспилотных летательных аппаратов, в том числе шесть "Байрактар ТБ-2".

В Минобороны России также продемонстрировали видеокадры уничтожения двух боевых машин пехоты ВСУ высокоточным боеприпасом с воздуха и нанесение авиационных ударов вертолетами Ка-52 армейской авиации ВКС России.

На видео боевые машины армейской авиации ВКС России уничтожают ракетами огневую позицию украинских националистов, которые были вооружены 122 -мм самоходными артиллерийскими установками. С помощью этих орудий националисты обстреливали дома мирных граждан.

Армейская авиация в ходе проведения специальной военной операции выполняет задачи по сопровождению колонн, уничтожению бронетехники, доставке десанта, военных грузов, авиационной поддержки подразделений, выполняющих задачи в рамках спецоперации.

БОЕВАЯ СВОДКА

Только за ночь оперативно-тактической, армейской и беспилотной авиацией были поражены 136 военных объектов Украины, в том числе: семь пунктов управления и узлов связи, четыре зенитных ракетных комплекса, три реактивные установки залпового огня, четыре радиолокационных станции разведки, подсветки целей и наведения зенитного ракетного комплекса С-300, одна станция РЭБ, четыре склада боеприпасов и 72 места скопления боевой техники.

На военном аэродроме под Краматорском были уничтожены три ангара в которых находились четыре украинских штурмовика Су-25, один вертолет Ми-24 и пять вертолетов Ми-8.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено:

156 - беспилотных летательных аппаратов.

1306 - танков и других боевых бронированных машин.

127 - реактивных систем залпового огня.

471 - орудие полевой артиллерии и миномет.

1054 - единицы специальной военной автомобильной техники.

БОЕВАЯ СВОДКА

Только за ночь оперативно-тактической, армейской и беспилотной авиацией были поражены 136 военных объектов Украины, в том числе: семь пунктов управления и узлов связи, четыре зенитных ракетных комплекса, три реактивные установки залпового огня, четыре радиолокационных станции разведки, подсветки целей и наведения зенитного ракетного комплекса С-300, одна станция РЭБ, четыре склада боеприпасов и 72 места скопления боевой техники.

На военном аэродроме под Краматорском были уничтожены три ангара в которых находились четыре украинских штурмовика Су-25, один вертолет Ми-24 и пять вертолетов Ми-8.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено:

156 - беспилотных летательных аппаратов.

1306 - танков и других боевых бронированных машин.

127 - реактивных систем залпового огня.

471 - орудие полевой артиллерии и миномет.

1054 - единицы специальной военной автомобильной техники.

ТРАНСЛЯЦИЯ

Военная спецоперация на Украине 15 марта 2022: прямая онлайн-трансляция

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