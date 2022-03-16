Хитрый «омикрон»

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Кажется, цунами пятой волны коронавируса, понемногу отступает. Устойчивое снижение показателя суточного прироста позволило властям в регионах начать отменять действующие ограничения. Новость об отмене масочного режима в Москве вызвала ликование и была воспринята многими как сигнал о завершении пандемии. Однако это далеко не так, к сожалению. Главный научный сотрудник Центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи вирусолог Анатолий Альтштейн заявил, что штамм BA.2, возможно, еще более заразен и опасен, чем «омикрон». По словам ученого, ВА.2 уже выявлен в Великобритании, Франции, Швейцарии, Нидерландах и Бельгии. Кроме того, вспышка ковида в Китае с большой долей вероятности вызвана именно этим подвидом вируса, рассказал Альтштейн.

Так что расслабляться, срывать маски и нарушать социальную дистанцию пока рано. Всего полтора месяца назад в России на пике пятой волны суточный прирост превышал отметку в 200 тысяч. И хотя в большинстве случаев заболевание протекало в легкой либо бессимптомной форме, тяжелых больных в клиниках было никак не меньше, чем при «дельте». К тому же, ученые регулярно сообщают об открытии очередной способности коронавируса обманывать иммунитет человека, обходить защитные барьеры, которые наш организм здорово научился выстраивать в процессе эволюции и десятки лет прогресса медицинской науки. Чем дольше вирус персистирует (находится в организме – ред.), вероятность новых мутаций повышается. Кроме того, специалисты отмечают, что, чем ниже темпы вакцинации и коллективный иммунитет, тем больше мутаций.

Осенью прошлого года исследователи из СЗГМУ им. Мечникова и Института биорегуляции и геронтологии (Санкт-Петербург), изучая коронавирус, обнаружили, что некоторые его белки имеют в своей структуре целые отрезки цепей аминокислот, полностью совпадающие с белками, которые иммунитет человека считает «своими». На такие белки иммунитет не «нападает». Ученые предполагают, что выявленная особенность – ни что иное, как проявление способности SARS CoV-2 к мимикрии (способности живых организмов становиться похожими на другие организмы – ред.).

«Еще один важный результат этого исследования – обнаружение полной идентичности фрагмента вируса SARS-CoV2 части белка рецептора обоняния человека. Данная особенность может также объяснить механизм аносмии (потери обоняния – ред.) при коронавирусе», – говорит заведующий кафедрой клинической иммунологии и аллергологии Сеченовского университета, академик РАН Александр Караулов. Однако вирус постоянно мутирует. При омикрон-штамме потеря обоняния перестала быть определяющим симптомом болезни, как это было раньше, например при дельта-штамме.

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Безусловно, ученые и раньше знали, что вирусы способны «обманывать» иммунитет на молекулярном уровне. А «омикрон» оказался настолько ловок, что избегает антитела успешнее своих предшественников - именно поэтому он столь стремительно распространяется. В условиях пандемии на разработку вакцин уходят месяцы – а ведь их еще нужно исследовать на безопасность и эффективность. Гораздо логичнее в этой ситуации сосредоточиться на использовании тех лекарств, которые обладают доказанной эффективностью в отношении самого вируса.

Пока таких лекарств, к сожалению, немного. Одно из них - фавипиравир (международное непатентованное название). Это препарат, который обладает доказанной эффективностью в отношении РНК-вирусов (а SARS CoV-2 – именно такой). Попадая в организм человека, молекулы действующего вещества встраиваются в РНК-цепь вируса и «разрывает» ее, не позволяя вирусной частице размножиться. Ученым пока не удалось найти ни один РНК-вирус, который обладал бы резистентностью к препарату, включая омикрон-штамм.

«В действующих Временных методических рекомендациях по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции Минздрава России фавипиравиру уделено большое внимание, подчеркивается целесообразность его назначения, в качестве этиотропного средства для лечения COVID-19», – подчеркивает академик Караулов.

Лекарство способно снижать вирусную нагрузку у пациентов с COVID-19, что позитивно влияет на их клинический статус и приводит к более быстрому выздоровлению. Следовательно, его своевременное назначение может стать значимым фактором в контексте успешной терапии коронавирусной инфекции. А раннее назначение может предупреждать значимые постковидные осложнения.

«Еще одно перспективное направление для исследований – проверка эффективности фавипиравира в комбинации с другими лекарствами с противовирусной и противоспалительной активностью. Если подобрать правильную пару, это может уменьшить дозу каждого из препаратов. Уже сегодня для снижения вирусной нагрузки мы можем использовать комбинацию фавипиравира с рекомбинантным интерфероном-альфа2b, который также рекомендован для применения при COVID-19», – рассказал академик Александр Караулов.

В России действующее вещество фавипиравир (под торговой маркой «Арепливир») прошло масштабное клиническое исследование на базе нескольких крупных медицинских центров. У пациентов, принимавших данный препарат, симптомы исчезали в среднем на 4 дня раньше, чем у тех, кто получал стандартную терапию. При этом, стоит напомнить, что изначально это лекарство создавалось не против коронавируса. Его назначали для лечения гриппа наиболее патогенных штаммов (например, H1N1 и лихорадки Эбола.

Следует выделить еще несколько препаратов, которые могут быть использованы при лечении COVID-19: молнупиравир, ремдесивир, синтетическая малая интерферирующая рибонуклеиновая кислота (миРНК) [двуцепочечная], умифеновир и интерферон-альфа.

Действительно ли «омикрон» - легкий штамм, который станет «началом конца» пандемии? Еще месяц назад специалисты во всем мире были полны оптимизма на этот счет, однако сейчас их заявления становятся менее обнадёживающими. Более легкое течение вызванной «омикроном» болезни объясняется тем, что этот вирус намного чаще поражает молодых людей. Появление «омикрона» и его варианты, выглядят уже не как «завершение эпохи COVID-19», а как очередной вызов медицинскому сообществу и необходимость поиска эффективных мер контроля над пандемией.