По Одессе ходит Вестник Зла – французский апологет войны и "цветных революций"

Миллионы людей в самых разных странах шлют недобрые слова этому 73-летнему гражданину Франции Фото: REUTERS

На Одессу опустилась зловещая тень, и самые умные и прозорливые на Украине не преминули это отметить. Это тень, которую отбрасывает персонаж по имени Бернар Анри-Леви, хотя, по логике верующих людей, он не должен отбрасывать тени.

Бернара-Анри Леви заметили в Одессе. Более того, как написал одесский журналист, сопроводив этот пост видео, военный губернатор Одесской области провел "экскурсию по Одессе для евроатлантического "пса войны" Бернара-Анри Леви – одного из идеологов американских бомбежек Сирии, Ливии и Югославии. По ходу нам тут ж…а".

В комментариях к этому посту люди не стесняются: "Гиена… По-моему сейчас стало страшней, чем в ожидании русского десанта… Вестник апокалипсиса"… И так далее. Среди 667 комментариев нет ни одного, кто бы порадовался визиту "европейского интеллектуала и философа". И есть весомые причины, почему реакция одесситов такова.

Миллионы людей в самых разных странах шлют недобрые слова этому 73-летнему гражданину Франции, родившемуся во французской колонии (в Алжире). Поскольку он является не просто ярко выраженным глобалистом, но и глобалистом радикально воинствующим, не только оправдывающим, но и призывающим к военным операциям стран Запада в целом и членов блока НАТО, в частности, к проведению вооруженных вторжений и агрессий в другие государства.

Хотя некоторые считают его "борцом с исламским фундаментализмом", для него религиозный радикализм явно не является доминирующим признаком для определения, на чьей стороне выступать. В начале 1990-х он защищал боснийских мусульман. В конце 90-х требовал бомбардировок Югославии и вторжения в нее, одновременно поддерживал "Армию освобождения Косово". Вид разбомбленного Белграда и других сербских городов наполнял его нескрываемой радостью.

В 2008-м он был на стороне Грузии, развязавшей агрессию против Южной Осетии.

В марте 2011-го он поддержал "ливийских повстанцев" и даже участвовал в их переговорах с представителями Каддафи, а после них вместе с Саркози усиленно продвигал идею военного вторжения стран Запада в Ливию. В которой после свержения и убийства национального лидера к власти пришли те самые радикальные исламисты, против которых он, якобы, борется. Развал страны, полное беззаконие, уничтожение ливийского государства Леви записал себе в актив.

После Ливии он начал вести активную пропаганду против Сирии и Башара Асада. В июне 2013-го он написал статью "Спасите Алеппо" (крупнейший экономический центр САР), в которой призвал начать вторжение в Сирию "против кровавого режима Башара Асада".

- Разгул эскадронов смерти «Хезболлы» в Алеппо будет означать новую кровавую баню и рост стотысячной горы трупов, которую породила чудовищная война против мирного населения. Это будет означать коренные изменения в расстановке сил и существенное преимущество Башара Асада, которому ничто больше не помешает покончить с восстанием и всей арабской весной, - писал он в той статье. - Алеппо принадлежит не Сирии, а всему миру. Преступления против человечности — это удар по всеобщей совести, и разрушение Алеппо может стать преступлением против международного сообщества и плевком в лицо всему миру. Таким образом, это касается всех нас. Остается всё меньше времени, чтобы спасти Алеппо.

И Алеппо "спасли" те самые исламисты-радикалы из запрещенных в России международных террористических организаций, разрушая всю инфраструктуру и вынудив бежать более половины населения этого мегаполиса-миллионника.

В отношении Леви вполне уместны слова из книги "Секретный фарватер" про командира самой секретной подводной лодки в Кригсмарине: "Там, где появляется Герхард фон Цвишен, война получает новый толчок".

А потому не было ничего удивительного, когда 9-го февраля 2014-го Бернар-Анри Леви появился на Евромайдане в Киеве, где выступил с зажигательной речью "Мы все – украинцы". Речь буквально на следующий день была опубликована в крупнейшей французской газете Le Monde. В ней он, в частности, пообещал "превратить Украину в новую Ливию". Как видим, в отличие от других, это обещание было не просто выполнено, а перевыполнено.

И вот – он снова на Украине. Причем, в относительно тихой до сего момента Одессе. Вестник Зла. Особь, обожающая позировать на фоне развалин, явно гордясь делами рук своих.

- Последние несколько войн в паре со мной работал Бернар–Анри Монтень Монтескье... Сам он предпочитал называть себя философом. Так же его представляли в новостях. Но в платежной ведомости, которую составляют на церковноанглийском, его должность называется однозначно: «crack discourse–monger first grade», - вывел его под другим, но очень похожим именем в своем романе "Snuff" еще в 2011-м Виктор Пелевин. - To есть на самом деле он такой же точно военный. Но противоречия тут нет — мы ведь не дети и отлично понимаем, что сила современной философии не в силлогизмах, а в авиационной поддержке...

Бернар-Анри Леви служит глобалистам, выступающим против мирового разнообразия и суверенных государств, не желающих подчиниться идеям единого стандартизованного мира по лекалам США и ЕС Во вторую очередь). Но было бы неверно утверждать, что он мессия какой-то одной идеологии. Потому что он сам по себе идеология. Кстати, что касается философии, то глубокое убеждение Бернара-Анри, которое он продвигает в политическую элиту Запада, в которой он очень влиятелен, заключается в том, что " дело мыслителей — формулировать образы мира, каким он должен быть, и убеждать политиков формировать мир в соответствии с этими образами". Каким он должен быть – это значит таким, каким эти философы его видят и представляют, никоим образом не соотнося с реальностью. Философ, в данном случае, именно он, Бернар-Анри Леви и есть тот строитель мироздания, взявший на себя функцию ни больше, ни меньше, как Бога.

И получается, что не зря вдова убитого радикальными исламистами американского журналиста Дэниела Перла в ответ на книгу Леви "Кто убил Дэниела Перла" сказала о Бернаре-Анри: "Это человек, чем разум разрушен его собственным эго".

Он приезжает к слабым, чтобы сделать их ничтожными, разрушить, инициировать убийства и оправдать их затем. На сильных он может лишь тявкать из относительно безопасных для себя мест.

Бегите, одесситы, бегите. Или прогоните его, если на это хватит сил и желания.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Девушка рыдала, обнимая мертвую мать: ракетный удар ВСУ убил 20 человек в центре Донецка

Спецкор kp.ru Дмитрий Стешин передает с места событий (подробнее)

Зеленский обманул жителей Украины и исчез

Президент обращается к людям на фоне хромакея и публикует заранее записанные ролики с уже погибшими людьми (подробнее)