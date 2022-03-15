Минобороны усиливает группировку на БАМе

Значение данного отрезка БАМа для экономики страны огромно Фото: Министерство обороны РФ

Первые подразделения Железнодорожных войск Южного военного округа отправились из Краснодарского края для усиления подразделений военных железнодорожников, которые участвуют в реконструкции железнодорожного участка Улак - Февральск Байкало-Амурской магистрали.

- Военные железнодорожники выполнили погрузку около двух десятков единиц тыловой, инженерной и специальной железнодорожной техники и имущества на платформы. В составе эшелона лучшие специалисты ЖДВ – военные водители, экскаваторщики, бульдозеристы, - сообщили в Минобороны об усилении группировки Железнодорожных войск, выполняющих задачи по реконструкции объектов на участке Улак - Февральск Байкало-Амурской магистрали.

В ведомстве отметили, что по прибытии на станцию Верхнезейск Дальневосточной железной дороги военнослужащие выполнят разгрузку эшелона, размещение личного состава в комфортабельных блочно-модульных городках, спроектированных по российским технологиям, и приступят к выполнению поставленных задач.

В период с марта по октябрь 2022 года отдельному батальону механизации Железнодорожных войск ЮВО предстоит выполнить работы по устройству притрассовых автодорог и сооружению земляного полотна на перегоне Верхнезейск - Апетенок в объеме более 70 тысяч кубических метров.

В Минобороны России отмечают, что значение данного отрезка БАМа для экономики страны огромно. Реконструкция БАМа к концу 2024 года должна увеличит транспортные возможности Восточной Сибири в несколько раз.

- Кроме того, Россия сможет расширить выход на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона, – заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

При этом он выразил уверенность в том, что Железнодорожные войска достойно справятся с поставленными задачами.

СПРАВКА "КП"

В соответствии с Указом Президента России от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» ОАО «РЖД» реализует инвестиционный проект под названием «Модернизация БАМа и Транссиба». С учетом значительных объемов работ и сжатых сроков руководство ОАО «РЖД» обратилось в Минобороны России с предложением об участии подразделений Минобороны России в реализации данного проекта. Председателем Правительства Российской Федерации было поручено Минтрансу России совместно с Минстроем России, Минобороны России и ОАО «РЖД» проработать программу привлечения Железнодорожных войск на ближайшие 5 лет.

Учитывая сложность региона в климатическом отношении, дефицит трудовых и производственных мощностей строительных организаций в Восточном регионе, а также значительные объемы работ и сжатые сроки реализации проекта Железнодорожным войскам был поручен участок БАМа от ст. Улак до ст. Февральск общей протяженностью 339 км. Всего реконструкции подлежит 19 участков (объектов), в том числе строительство разъездов – 9 объектов, двухпутных вставок – 9 объектов и второй главный путь – 1 объект.