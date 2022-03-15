Скитания Абрамовича: португальского гражданства хотят лишить, да и в Израиле не рады

Оказавшийся под санкциями Абрамович рискует лишиться убежища в Португалии и Израиле Фото: REUTERS

Интеграция состоятельных россиян «в глобальную элиту» оказалась липой. Последние 30 лет они оголтело скупали замки в Шотландии, бороздили просторы Темзы на суперъяхтах, закатывали в лучших домах Лондона благотворительные обеды — всё, конечно, на деньги, заработанные в России. И наивно верили: если и не мы, так хотя бы дети станут частью Первого Мира.

А потом грянул мировой экономический кризис — и активы состоятельных россиян превратились в лакомый кусок. Почти все они после начала денацификации Украины попали под западные санкции. Не потому, что в Белом доме или на Даунинг-Стрит озаботился демократией в Жмеринке. А потому, что когда кормовая база уменьшается — начинают есть самых слабых. Тех, кто демонстративно дистанцировался от государства, имеющего мощнейшую сухопутную армию в мире.

Появились фото Абрамовича из зала отлётов тель-авивского аэропорта. Фото: REUTERS

Особенно печальна судьба Романа Абрамовича. 10 марта сего года он угодил под британские рестрикции. Пришлось сразу объявить о продаже «Челси». Напомним, Роман Аркадьевич владеет легендой лондонского футбола с 2003 года, спас великий ФК от банкротства — и вот благодарность. И все татлеры-батлеры, на которых ты спускал деньги, не помогли.

Хорошо хоть, есть где залечь на дно — год назад Абрамович обзавёлся гражданством Португалии. Здесь нужна литературная иллюзия на культовый роман «Ночь в Лиссабоне», но, в отличие от героя Ремарка, Роман Аркадьевич получил свой спасательный круг — корочки с гербом пиренейского микрогосударства — вполне легально, по квоте для сефардов (евреев, чьи предки жили в Южной Европе)…

Или нет?

После западных санкций — официальный Лиссабон внезапно усмотрел в процедуре выдаче этого паспорта некие нарушения (и почему только на них не обращали внимания целый год?); раввин местной еврейской общины, по чьему ходатайству Абрамовича «признали сефардом», был задержан для допроса.

Что же, недавний властелин мира, превратившийся в мирового изгоя, отправился на историческую родину — в Израиль. Благо, паспорт Земли Обетованной у него тоже имеется. Здесь на благотворительность наш герой потратил около $500 млн, в том числе $100 млн — для нужд еврейских поселений на территориях, которые многие государства считают «незаконно оккупированными частями Палестины». Здесь напрашивается риторический вопрос: «А сколько российский олигарх потратил на российский Крым» — но давайте не бить лежачего.

Потому что на днях глава МИД Израиля Яир Лапид написал в твиттере: «Мы не будем лазейкой для обхода антироссийских санкций». То есть и к «рестриктивным мерам» страна не присоединяется, но и «черносписочникам» спуску не даст. Рассказы про «национальное государство, которые никогда не выдаёт своих» тоже оказались плодом путаницы туризма с эмиграцией. Нет, выдать, может, и не выдадут — но успешно помогут расстаться с остатками состояния.

По слухам, олигарх направляется в Стамбул. Фото: REUTERS

Неудивительно, что тут же появились фото Абрамовича из зала отлётов тель-авивского аэропорта. По слухам, олигарх направляется в Стамбул. Тот принимает «руссо туристо» с распростёртыми объятиями — рубль упал относительно доллара почти в два раза, а турецкие авиалинии под шумок подняли цены в четыре раза. Впрочем, для Романа Аркадьевича сие не проблема — он-то, как обычно, полетит на личном авиалайнере…

Но вот куда? Выбор невелик. Только в матушку-Россию, от которой наши «граждане мира» ранее столь высокомерно отворачивались. На Чукотке, где Абрамович некогда был губернатором (и, без шуток, оставил добрую память) нашего героя готовы встретить в любой момент. И даже дать работу — говорят, местному футбольному клубу не повредит хороший спортивный менеджер.

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