Ветеран спецназа назвал уроки, которые надо извлечь иностранным наемникам из-за разгрома на Яворовском полигоне

После уничтожения не менее 180 зарубежных наемников в результате точечных ударов по двум военно-учебным центрам на западе Украины, в том числе, на одном из самых больших в Европе военном полигоне Яворовском во Львовской области, появились ролики тех, кто выжил в этом аду. Фото: REUTERS

После уничтожения не менее 180 зарубежных наемников в результате точечных ударов по двум военно-учебным центрам на западе Украины, в том числе, на одном из самых больших в Европе военном полигоне Яворовском во Львовской области, появились ролики тех, кто выжил в этом аду. В голосах наемников из Бразилии и США слышны только паника и ужас. А общее настроение: «Я отсюда сваливаю!».

В течении суток после этих ударов проходила информация о резком оттоке желающих повоевать за деньги за свободу Украины. Даже Киев вынужден был приостановить набор «добровольцев» из «свободного мира».

«КП» обратилась за комментарием к Валерием Киселеву, ветерану спецподразделения «Вымпел», участнику множества операций по борьбе с террористами.

«КП» обратилась за комментарием к Валерием Киселеву, ветерану спецподразделения «Вымпел», участнику множества операций по борьбе с террористами. Фото: Иван ВИСЛОВ

- Когда сообщалось, что на Украину едут люди с опытом спецназа, из ведущих армий мира, никто не мог предположить, что крутых парней накроют издали, у границ с Польшей?

- Самоуверенность наемников была очевидна, и шла она от безнаказанности. Можно болтать в СМИ и в соцсетях все, что угодно. И никакой ответственности за эту болтовню не нести. И даже за возможные действия. Вдруг отказалось, что приехали эти крутые с запада с намерением «мы этих курв будем убивать», а тут - раз!

- Но они же не с дивана сорвались, подобрав живот, бросив попкорн и отбросив тапочки - и пошли воевать?

- Я четко понимаю, что приезжают большая масса наемников, не представляющих реально, что их здесь может ждать. Да, Киев собирает к себе убийц со всего мира — и это их очередное преступление. Это, наверное, единственное государство Европы, которое пошло на такой шаг. Привлекая всех, кто готов убивать за деньги. Может, это и хорошо - потом по всему миру их искать не придется. Ну вот они собрались чай попить. И только начали сплачивать коллектив, и планы преступные корректировать — и тут им прилетел большой привет из России.

- Бывшим спецназовцам для полного слаживания с коллегами из других стран сколько времени нужно?

- По хорошему это даже не месяц. Для полного слаживания нужны годы. И теперь они уже не спецназ, пусть даже бывший. Это просто пушечное мясо. Которым собирались затыкать дыры. Тех, кто остался, максимум через несколько дней отправят туда, где по настоящему горячо. Со словами: ребята, давайте вперед, в бою все будет нормально. Ничего «нормального» для них ни в каком бою на Украине не будет. Кроме больших потерь.

- Наемники развернутся обратно?

- Я знаю точно, из разных источников, что большинство из них приезжают на территорию Украины, смотрят - и многие спешит вернуться обратно.

- Зеленский еще неделю назад говорил о 16 тысячах иностранных военных спецов, которые спешат на помощь его стране.

- Не будет у них никаких 16 тысяч. Это чисто популистские шаги. Чтобы пытаться поднять дух. Но никакого высокого духа там нет уже. Для них хорошо, если хотя бы тысяча соберется и останется. Это литовские наемники, которые там давно действуют. А также польские. И те, и другие несут большие потери.

ТРАНСЛЯЦИЯ

Военная спецоперация на Украине 15 марта 2022: прямая онлайн-трансляция

Сайт kp.ru в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 15 марта 2022 года (подробности)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Девушка рыдала, обнимая мертвую мать: ракетный удар ВСУ убил 20 человек в центре Донецка

Спецкор kp.ru Дмитрий Стешин передает с места событий (подробности)

Мирные украинцы о наших военных под Киевом: "По телеку что нам только не вещали про российскую армию, а хлопцы пайками делятся"

Спецкор "КП" Александр Коц передает из пригородов столицы Украины (подробности)