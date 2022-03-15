На Украине за "сотрудничество с Россией" станут сажать на 15 лет

Зеленский, находясь на краю пропасти, подписал новые карательные законы Фото: REUTERS

Украина – это пока еще страна, которая живет в своем мире в параллельной Вселенной. Что бы должно сейчас заботить главу государства и народных депутатов? По нормальной логике, жизнь/выживание этого самого народа, который их избрал. Но и Зеленский, и депутаты Верховной рады Украины (ВРУ) озабоченны совсем другим.

Первый вице-спикер ВРУ Александр Корниенко сообщил, что президент Зеленский подписал закон об уголовной ответственности за сотрудничество с Россией. Казалось бы, на Украине и так полно законов и ответственности за подобные деяния, поскольку сажают за сепаратизм, за измену и так далее. И сроки по тем статьям вполне себе значимые. Но новые поправки, которые приняла ВРОУ и подписал Зеленский, значительно расширяют поле деятельности того, что на Украине называют системой правоохранительных органов.

Теперь просто за сотрудничество с Россией на Украине можно будет отправлять любого в тюрьму на срок до 15 лет. По второй поправке можно закрывать партии и организации, связанные с людьми, которых осудили по первому закону.

Уже сообщается, что около 20 депутатов ВРУ, покинувших Украину после начала российской военной спецоперации, должны быть осуждены, причем, на максимальный срок.

Но зачем же ограничиваться только теми, кто не встал в ряды "захистников" (защитников) Украины. Можно сразу, например, выдать на-гора еще пару десятков человек с известными на Украине фамилиями. Глава ГТС Украины Сергей макогон, заключивший контракт с "Газпромом" на перекачку российского газа. Что это, как не сотрудничество? А Юрий Витренко, глава "Нафтогаза Украины"? Практически все украинские олигархи, да и сам Владимир Зеленский просто обязан посадить теперь фактического руководителя продающей в Россию свою продукцию студии "Квартал 95", собственную жену Елену Зеленскую.

12 миллиардов и почтит 300 миллионов долларов составил товарооборот России и Украины в прошлом 2021-м году. И за каждым долларом на этом пути туда и обратно стоят граждане не только России, но и Украины. которых теперь можно смело сажать и за торговлю, и за обучение, и даже за лечение, и за "звонок другу", то есть родственникам в Россию или еще кому. Отправка поздравительной открытки любимой бабушке или, наоборот, внуку – уже основание для "пидозры" и возбуждения уголовного дела.

Воистину, когда Бог хочет наказать человека, он лишает его разума. А когда хочет наказать страну, то ставит руководить ею вот такого человека.

Впрочем, если даже кого-то умудрятся посадить по этому закону, то явно не на 15 лет, да и, вообще, ненадолго. Сколько там осталось этой нынешней Украине?

P.S. Логичным следующим шагом на этом пути должен стать тюремный срок за "недостаточную поддержку Украины".