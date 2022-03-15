Дмитрий Песков - об отсутствии реакции Запада на теракт в Донецке: Мы весьма и весьма разочарованы

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков обратился к журналистам Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Во вторник, 15 марта, на традиционном пресс-брифинге официальный представитель Кремля Дмитрий Песков обратился к журналистам с такими словами:

- ... Пользуясь случаем, что называется, хочу, наверное, и ваше внимание обратить, и самому сказать, что, на самом деле, мы весьма и весьма разочарованы тем, что ни европейские лидеры, ни моя коллега Псаки, ни ее руководитель президент США Байден, ни лидеры международных организаций, ни руководство НАТО... Ни вчера, ни сегодня не говорили ничего о Донецке. (Имеется ввиду, прежде всего, теракт, который унес жизни более 20 мирных жителей. - А.Г.)

И ничего не говорили о тех невинных гражданских людях, которые погибли от ракеты, которую выпустили вооруженные силы Украины. И не говорили они об ужасах, которые творятся в Донецке, и никого не осуждали.

Я не буду давать никакую оценку этому, я просто хочу это констатировать и призвать всех обратить на это внимание.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Песков сообщил, что Путин пока не сформулировал позицию о выходе России из СЕ

Российский лидер пока не высказывался по данной теме, напомнили в Кремле (подробнее)

Песков не согласился с мнением Псаки о "сокрушении" экономики России

Пресс-секретарь российского лидера отметил, что сложившиеся трудности являются дополнительной возможностью для развития (подробнее)