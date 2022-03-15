Жители Херсона смогли почтить память советских воинов-освободителей впервые с 2015 года

Впервые с 2015 года жители города смогли открыто почтить память советских воинов, освободивших их в Великую Отечественную войну

Около 200 жителей Херсона приняли участие в митинге, который был посвящен памяти советских воинов, освободивших город от немецко-фашистских захватчиков в марте 1944 года.

Члены ветеранских организаций провели уборку в Парке Славы и на территории мемориала, где в 2015 году украинские националисты потушили Вечный огонь на могиле Неизвестного солдата.

Собравшиеся почтили память советских воинов и громкими аплодисментами поддержали инициативу прийти на торжественное шествие в День Победы – 9 мая 2022 года.

- Отметим, что проведение памятного митинга в исторической колыбели Черноморского флота России стало возможным впервые с 2015 года. Именно тогда, в рамках декоммунизации, на Украине на законодательном уровне было полностью запрещено использование советской символики. С 2015 года ветераны и простые люди, приходившие на памятные мероприятия, посвященные Победе в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, подвергались физическому насилию со стороны националистов, а также гонениям со стороны государственных органов исполнительной власти, - отметили в Минобороны России.

Напомним, во вторник утром российские вооруженные силы установили полный контроль над всей территорией Херсонской области.

- Вооруженными силами России взята под полный контроль вся территория Херсонской области. Группировка войск Донецкой народной республики, продолжая наступательные действия, прорвала оборону украинских националистов, взяла под контроль населенный пункт Пантелемоновка, - показал на карте новые рубежи официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Он также предупредил рабочих и инженеров Украины, чтобы они не выходили на работу в ближайшее время, так как по предприятиям военно-промышленного комплекса будут наноситься ракетные удары. Также точечно будут уничтожаться иностранные наемники, что прибывают для участия в боевых действиях

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Освободившие земли от украинских националистов военнослужащие предоставили "КП" кадры брошенной и уничтоженной техники и вооружений ВСУ вдоль дорог Херсонской области.

По этим кадрам разбитой и брошенной бронетехники становится понятно, что украинские националисты даже не успели ей воспользоваться. Скоро ее отправят на металлолом, а на улицах городов наведут порядок.