Коронавирус хитер: Врач назвал, кому нужно носить маски даже после отмены обязательного режима

Врач назвал, кому нужно носить маски даже после отмены обязательного режима Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Москва, а вслед за ней и Подмосковье отменили обязательное ношение масок для защиты от коронавируса. Теперь разрешено находиться «с открытым забралом» в переполненной маршрутке или вагоне метро. И никто не потребует с вас надеть защитную повязку на входе в театр, музей или кафе.

Между тем в минувший понедельник в Китае, с которым мы сейчас активно наращиваем сотрудничество в разных сферах, зафиксирован резкий рост числа случаев заражения COVID-19. Как сообщил Госкомитет здравоохранения КНР, за сутки выявлено 3602 инфицированных. Эпицентром вспышки стала северо-восточная провинция Цзилинь. Эпидемиологи пояснили, что причина всплеска - распространение «стелс-омикрона». Это самая заразная на сегодня разновидность «короны».

Впрочем, для нашей страны «страшные» цифры китайских сводок выглядят чуть ли не смешными. В России за последние сутки зарегистрировано 35 678 новых случаев ковида. А госпитализировано людей вдвое больше, чем в КНР заразились: 7273 пациента.

Так время ли сейчас сбрасывать маски? «Комсомолка» узнала мнения медицинских экспертов.

Врач Алексей Водовозов посоветовал продолжать носить маски в людных местах даже после отмены обязательного режима

У БОЛЬШИНСТВА МОСКВИЧЕЙ - ИММУНИТЕТ

Директор Центра им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург в целом поддерживает отмену масочного режима в Москве и Подмосковье. Вероятно, такое решение властей обусловлено тем, что большая часть населения уже имеет иммунитет к коронавирусу, пояснил академик, которого цитирует ТАСС. После появления высокозаразного «омикрона» многие жители плотнонаселенного мегаполиса успели переболеть и обзавестись защитными антителами. В пользу этого говорит и существенное снижение заболеваемости в столице в последнее время. Так, по данным на 15 марта зарегистрировано 999 заражений и 193 госпитализации.

Однако, тем, кто еще не встречался с вирусом и не вакцинирован (например, если есть противопоказания), стоит продолжать носить маски в людных местах, подчеркивает Гинцбург. И в любом случае праздновать окончание эпидемии пока все-таки рановато. Вирус все время меняется, «враг хитер и коварен, что будет через неделю - не могу сказать», - предупредил академик.

НАДОЛГО ЛИ ХВАТИТ ЗАЩИТЫ?

- Количество переболевших в крупных городах, в том числе в Москве уже превышает 90%. То есть сейчас у большинства есть достаточно напряженный (то есть высокоэффективный. - Ред.) иммунитет к SARS-CoV-2, - соглашается с Александром Гинцбургом врач-инфекционист Андрей Поздняков.

К тому же из-за рекордной заразности «омикрона» маски в принципе слабее стали защищать при тесном контакте, говорит медик. А глава Роспотребнадзора Анна Попова в одном из недавних выступлений заявила, что в 97% случаев ковид сейчас протекает как ОРВИ (то есть похоже на обычную простуду) или вообще бессимптомно.

На вопрос, надолго ли хватит иммунитета, который люди получили в ходе очередной волны пандемии, Поздняков отвечает: «Через несколько месяцев иммунная защита может ослабеть, и тогда мы получим новый подъем заболеваемости».

«ПРОДОЛЖУ НОСИТЬ РЕСПИРАТОР»

Врач-терапевт высшей квалификационной категории Алексей Водовозов считает решение об отмене масочного режима преждевременным.

- Ну что, ковид победили, маски снимаем, ограничения убираем. А коронавирус предупредили, он в курсе? А то он Китай от Гонконга поджег, да и Западная Европа не то, чтобы хорошо выглядит. А там до нас всего ничего. Да и ВА.2 (тот самый «стелс-омикрон», разбушевавшийся в КНР) уже заслужил свою отдельную букву, судя по всему (то есть попал в число наиболее опасных разновидностей «короны». - Ред.), - написал эксперт в своем научно-медицинском Телеграм-канале.

В нашей стране, включая Москву, народ познакомился пока в основном с классическим «омикроном». Новый вариант «стелс», судя по опыту других стран, способен заражать повторно - в среднем через 40-45 дней. Надежды на то, что мы окажемся защищены за счет разрыва многих контактов из-за санкций, невелики. Во-первых, в Россию продолжаются поставки лекарств и ряда других товаров из-за границы. Во-вторых, с некоторыми странами, включая Китай, взаимодействие, наоборот, нарастает. «Конечно, сейчас количество перелетов максимально сократилось, но не стоит забывать, что COVID-19 – прорывная инфекция, которая всегда найдет лазейку», - добавляет инфекционист Андрей Поздняков.

«Не знаю как вы, я пока продолжу ношение респиратора», - заключает Водовозов.

ВМЕСТО ВЫВОДА

Резюмируя мнения медицинских экспертов, можно дать такие советы:

- Если вы прививались не больше полугода назад или недавно ревакцинировались, при этом у вас нет серьезных хронических заболеваний (ишемическая болезнь сердца, диабет, онкозаболевания), в ближайшие месяцы риск тяжело заболеть ковидом, по-видимому, будет низким.

- Если вы недавно переболели, то в течение следующих нескольких месяцев, скорее всего, можете чувствовать себя в относительной безопасности и без маски.

- Если вы еще не встречались с коронавирусом, не прививались, у вас ослаблен иммунитет, есть тяжелые заболевания, обязательно продолжайте носить в людных местах маску. А лучше - респиратор.

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