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Здоровье15 марта 2022 11:33

Коронавирус хитер: Врач назвал, кому нужно носить маски даже после отмены обязательного режима

Врач Алексей Водовозов посоветовал продолжать носить маски в людных местах даже после отмены обязательного режима
Анна ДОБРЮХА
Анна ДОБРЮХА
Врач назвал, кому нужно носить маски даже после отмены обязательного режима

Врач назвал, кому нужно носить маски даже после отмены обязательного режима

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Москва, а вслед за ней и Подмосковье отменили обязательное ношение масок для защиты от коронавируса. Теперь разрешено находиться «с открытым забралом» в переполненной маршрутке или вагоне метро. И никто не потребует с вас надеть защитную повязку на входе в театр, музей или кафе.

Между тем в минувший понедельник в Китае, с которым мы сейчас активно наращиваем сотрудничество в разных сферах, зафиксирован резкий рост числа случаев заражения COVID-19. Как сообщил Госкомитет здравоохранения КНР, за сутки выявлено 3602 инфицированных. Эпицентром вспышки стала северо-восточная провинция Цзилинь. Эпидемиологи пояснили, что причина всплеска - распространение «стелс-омикрона». Это самая заразная на сегодня разновидность «короны».

Впрочем, для нашей страны «страшные» цифры китайских сводок выглядят чуть ли не смешными. В России за последние сутки зарегистрировано 35 678 новых случаев ковида. А госпитализировано людей вдвое больше, чем в КНР заразились: 7273 пациента.

Так время ли сейчас сбрасывать маски? «Комсомолка» узнала мнения медицинских экспертов.

Врач Алексей Водовозов посоветовал продолжать носить маски в людных местах даже после отмены обязательного режима

Врач Алексей Водовозов посоветовал продолжать носить маски в людных местах даже после отмены обязательного режима

У БОЛЬШИНСТВА МОСКВИЧЕЙ - ИММУНИТЕТ

Директор Центра им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург в целом поддерживает отмену масочного режима в Москве и Подмосковье. Вероятно, такое решение властей обусловлено тем, что большая часть населения уже имеет иммунитет к коронавирусу, пояснил академик, которого цитирует ТАСС. После появления высокозаразного «омикрона» многие жители плотнонаселенного мегаполиса успели переболеть и обзавестись защитными антителами. В пользу этого говорит и существенное снижение заболеваемости в столице в последнее время. Так, по данным на 15 марта зарегистрировано 999 заражений и 193 госпитализации.

Однако, тем, кто еще не встречался с вирусом и не вакцинирован (например, если есть противопоказания), стоит продолжать носить маски в людных местах, подчеркивает Гинцбург. И в любом случае праздновать окончание эпидемии пока все-таки рановато. Вирус все время меняется, «враг хитер и коварен, что будет через неделю - не могу сказать», - предупредил академик.

НАДОЛГО ЛИ ХВАТИТ ЗАЩИТЫ?

- Количество переболевших в крупных городах, в том числе в Москве уже превышает 90%. То есть сейчас у большинства есть достаточно напряженный (то есть высокоэффективный. - Ред.) иммунитет к SARS-CoV-2, - соглашается с Александром Гинцбургом врач-инфекционист Андрей Поздняков.

К тому же из-за рекордной заразности «омикрона» маски в принципе слабее стали защищать при тесном контакте, говорит медик. А глава Роспотребнадзора Анна Попова в одном из недавних выступлений заявила, что в 97% случаев ковид сейчас протекает как ОРВИ (то есть похоже на обычную простуду) или вообще бессимптомно.

На вопрос, надолго ли хватит иммунитета, который люди получили в ходе очередной волны пандемии, Поздняков отвечает: «Через несколько месяцев иммунная защита может ослабеть, и тогда мы получим новый подъем заболеваемости».

«ПРОДОЛЖУ НОСИТЬ РЕСПИРАТОР»

Врач-терапевт высшей квалификационной категории Алексей Водовозов считает решение об отмене масочного режима преждевременным.

- Ну что, ковид победили, маски снимаем, ограничения убираем. А коронавирус предупредили, он в курсе? А то он Китай от Гонконга поджег, да и Западная Европа не то, чтобы хорошо выглядит. А там до нас всего ничего. Да и ВА.2 (тот самый «стелс-омикрон», разбушевавшийся в КНР) уже заслужил свою отдельную букву, судя по всему (то есть попал в число наиболее опасных разновидностей «короны». - Ред.), - написал эксперт в своем научно-медицинском Телеграм-канале.

В нашей стране, включая Москву, народ познакомился пока в основном с классическим «омикроном». Новый вариант «стелс», судя по опыту других стран, способен заражать повторно - в среднем через 40-45 дней. Надежды на то, что мы окажемся защищены за счет разрыва многих контактов из-за санкций, невелики. Во-первых, в Россию продолжаются поставки лекарств и ряда других товаров из-за границы. Во-вторых, с некоторыми странами, включая Китай, взаимодействие, наоборот, нарастает. «Конечно, сейчас количество перелетов максимально сократилось, но не стоит забывать, что COVID-19 – прорывная инфекция, которая всегда найдет лазейку», - добавляет инфекционист Андрей Поздняков.

«Не знаю как вы, я пока продолжу ношение респиратора», - заключает Водовозов.

ВМЕСТО ВЫВОДА

Резюмируя мнения медицинских экспертов, можно дать такие советы:

- Если вы прививались не больше полугода назад или недавно ревакцинировались, при этом у вас нет серьезных хронических заболеваний (ишемическая болезнь сердца, диабет, онкозаболевания), в ближайшие месяцы риск тяжело заболеть ковидом, по-видимому, будет низким.

- Если вы недавно переболели, то в течение следующих нескольких месяцев, скорее всего, можете чувствовать себя в относительной безопасности и без маски.

- Если вы еще не встречались с коронавирусом, не прививались, у вас ослаблен иммунитет, есть тяжелые заболевания, обязательно продолжайте носить в людных местах маску. А лучше - респиратор.

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