Дмитрий Песков: Верховный Главнокомандующий получает полные разведданные по ситуации на Украине

Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Во вторник, 15 марта, журналист «Комсомольской правды» задал официальному представителю Кремля такой вопрос:

- Вчера вечером или ночью в программе у Владимира Соловьева Яков Кедми сказал, что успешное проведение военной спецоперации во многом зависит от военной разведки. И он назвал даже цифры - 70 - 80% успеха приходится именно на ее долю. И ещё заметил, что военная разведка России работает отлично. Согласны ли в Кремле с такой точкой зрения? (Яков Кедми - это израильский эксперт. Он в разведке в свое время работал.)

- В Израиле очень много экспертов работают в разведке.

- Яков Кедми один.

- Я оставлю это без комментария.

- И ещё вопрос такой. Насколько наш Верховный главнокомандующий глубоко вникает в разведданные военной разведки, которая работает во время проведения спецоперации на Украине?

- Не совсем понимаю этот вопрос. Потому что президент является Верховным главнокомандующим, естественно, он получает всю полноту разведданных.

- Ответ понял. Спасибо.

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Военная спецоперация на Украине 15 марта 2022: прямая онлайн-трансляция

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