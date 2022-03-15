Когда закончится операция на Украине? И почему не штурмуем Киев? Отвечает генерал Чиркин

Ситуация выровнялась. И операция пошла по намеченному плану Фото: Александр КОЦ

Оценка генерала — в чем успехи и просчеты России в ходе боевых действиях по разоружению и разгрому неонацизма в соседней республике. Об этом военкоры kp.ru полковники Виктор Баранец и Михаил Тимошенко поговорили с бывшим Главкомом Сухопутных войск генерал-полковником Владимиром Чиркиным.

НАДЕЖДА, ЧТО ВСЕ ПОЙДЕТ КАК В КРЫМУ, НЕ ОПРАВДАЛАСЬ

- Владимир Валентинович, первый вопрос вам – как к военачальнику и гражданину – что думаете об операции?

Чиркин:

- Я целиком поддерживаю решение об этой операции. Слежу за успехами и неудачами наших войск. И, конечно, анализирую все это. Живу этим.

- Как вы оцениваете начальный этап операции?

- В целом нормально. Мы начали внезапно, что дало нам огромное преимущество в первом этапе. Но, к сожалению, есть признаки того, что мы не до конца оценили противника и, наверное, несколько переоценили свои возможности. Но потом ситуация выровнялась. И операция пошла по намеченному плану.

- А в чем, по-вашему, мы недооценили противника?

- Не мне вам рассказывать, последние 8 лет на Украине правил, по сути, нацистский режим. Население мощно обработано неофашистской идеологией. Выросло целое поколение, ненавидящее Россию.

Поэтому надежда на то, что операция пройдет как в Крыму, и нас будут везде встречать с цветами и караваями, не оправдалась.

НАДО ЛИ НАЗЫВАТЬ ПОТЕРИ

- Вы выступили против того, чтобы в ходе операции наше Минобороны называло количество погибших. Почему?

- Итоги подводятся по завершению операции, а в ее ходе понятие «потери» относится к категории «совершенно секретно». Нельзя давать нашим недругам, в том числе внутренним, эти цифры. Нельзя им позволять радоваться, что у нас есть потери. И я скажу, если уж говорить о потерях, то они незначительные. Любая военная операция просто немыслима без потерь, либо она будет уже не военная.

- Как вы оцениваете информационное обеспечение нашей операции? Информационную войну с противником?

- Если ставить оценку по пятибалльной системе, то на три с минусом. Хотя в последние дни ситуация улучшилась. Но я думаю, что нужно и в стране, и в армии создавать для этого целые аппараты. Пока у нас такого нет. Есть лишь несколько добросовестных блогеров, которые не считаясь с затратами сил и времени, анализируют, собирают информацию. И выдают ее населению. Правдивую, но неполную. А нужна мощная государственная информационная система.

Демилитаризация Украины завершена на 70-80% Фото: Александр КОЦ

НАДО ЛИ БРАТЬ ГОРОДА БОЕМ

- Вот наши войска подошли к крупным украинским городам, окружили их. А некоторые ехидные товарищи говорят, - ну, чего, слаба кишка город взять?! Топчетесь вокруг, а не берете?

- Наблюдая за ходом операции, я понимаю, что пока она ведется силами первого эшелона. Ни второй эшелон, ни оперативные стратегические резервы в сражение еще не введены. Сейчас нам завязываться, останавливаться в населенных пунктах, терять темп, инициативу ни к чему.

Бои в городе – самые тяжелые. Вспомните штурм Грозного. Сложнейшая операция! Любой город - это готовый укрепрайон с подземными переходами. Штурмовать его, класть людей просто так? Нет сейчас такой необходимости.

Первая задача в сегодняшней операции – демилитаризация Украины – она завершена, я думаю, процентов на 70-80. Нужно добить все до конца. В городах, конечно, остается и тяжелая техника, и артиллерия, много гранатометов НАТО завезло. Но городами займемся позже. Я думаю, в планах на операцию именно так ставится задача.

- Если посмотреть на карту Украины, то мы сегодня в этакие «клещи» берем Украину. И в отдельные «клещи» - Киев. А не нет ли у вас впечатления, что задействованных войск маловато, чтоб все эти окружения замкнуть?

- Мы же с вами не до конца знаем всю задуманную диспозицию. Да, мы понимаем, что Украина по площади – вторая в Европе после России. И что мы раньше на Украине имел и Киевский военный округ, и Одесский, и Прикарпатский, и Черноморский флот, в каждом округе была воздушная армия, ПВО, арсеналы, базы. Все там осталось. По численности Сухопутных войск Украина с Россией вовсе равны, один к одному. А вести наступление, как учили во всех военных академиях, надо с преимуществом три к одному.

Поэтому мы на Украине работаем малыми силами, как в Сирии. Считаю, это очень правильно и продумано. А вторые эшелоны и резервы еще пригодятся.

Сейчас нам завязываться, останавливаться в населенных пунктах, терять темп, инициативу ни к чему Фото: Александр КОЦ

И НАЦИСТСКИЕ НАКОЛКИ НАДО ПРОВЕРЯТЬ

- А что же, все-таки, делать с городами, которые мы блокировали? Ведь дальше, получается, два варианта. Штурмовать или вымораживать. Пусть сидят там, пока у них не кончится еда? Но украинская армия и нацбаты, не стесняются грабить свое население. До каких пор их блокировать?

- Я думаю, все же начнется деморализация противника и прекращение сопротивления после полного окружения Киева. Мне так сдается.

- А дальше что?

- Дальше у нас есть Росгвардия. Потому что по всей науке за войсками должны идти полиция, ФСБ, прокуратура, военно-полевые банки. Нужна будет перепись населения, продовольствие, пенсии.

- А как провести денафикацию Украины? Как отделять тех, кто воевал против России, Донбасса? Не у всех же бандеровские наколки.

- Да. И наколки, кстати, тоже проверять надо. Фильтрация - это кропотливая, нудная, неприятная работа, но она очень нужна Украине. От этого никуда мы не денемся.

БАЙДЕН ШЛЕТ ОРУЖИЕ, ЧТОБ ИЗМОТАТЬ РОССИЮ ЧУЖИМИ РУКАМИ

- Как считаете, боеприпасы у Украины должны же закончиться? И горючее. Надолго им хватит снарядов и солярки?

- Особенно первые три дня Россия работала высокоточным оружием как раз по украинским арсеналам и складам. Интенсивность огня украинской армии должна с каждым днем спадать.

Во вторых, наши ракеты били по военным аэродромам и всей транспортной логистики украинской армии? Поэтому НАТО может обещать Киеву какие угодно поставки оружия, но ничего крупного они больше туда не привезут.

Бои в городе – самые тяжелые Фото: Александр КОЦ

- А как можно вести переговоры с людьми, которые оскорбляют нашу страну? Зачем мы их вообще ведем?

- Мы не можем не вести переговоры, ибо нас сразу обвинят, что мы рвем все дипломатические нормы. Да, надо встречаться.

Но надо понимать и вот что.

Мы ведем переговоры в надежде на мир на наших условиях. А Украина ведет переговоры, чтобы затянуть боевые действия. Это дает им возможность подтянуть резервы, перевооружиться. Любая затяжка для них выгодна. Как и для НАТО, для Байдена. Они хотят, чтобы эта операция как можно больше измотала Россию, чтобы было больше потерь. И все это провернуть чужими руками.

Именно поэтому они и переправляют на Украину оружие и наемников.

ХОРОШИЕ ТРОФЕИ У НАС БУДУТ

- Если бы вы командовали нашей группировкой на Украине, и вам доложили, что через Польшу идет караван с оружием из НАТО?

- Вся эта помощь до действующих частей украинской армии не дойдет. Они уже все в котлах или полуокружении. Знаете, это хорошие трофеи нам будут. У нас уже их много.

- А почему по Яворовскому полигону на Западе Украины мы ударили только на третью неделю операции?

- Ну, вы видели, как 6 ракет туда прилетело и раздолбали там иностранных наемников. Сегодня читал, что многие «солдаты удачи», прибыв на Украину, начали писать, по телефону докладывать родственникам, что добрались, находимся там-то. Вот когда стало понятно — что группа наемников собралась в одном месте, туда и прилетело. Те, кто остался жив, быстро собрали вещички и свалили: нет, мы тут воевать не будем. Это очень хороший, доходчивый пример для всех остальных.

ЧУВСТВО БОЕВОЙ НАСТОРОЖЕННОСТИ

- Главный вопрос – когда закончится операция?

- Вы знаете, в конце февраля я думал по темпам продвижения, по успехам нашим, что к концу марта должны закончить. Сейчас у меня появляется некоторое сомнение. Потому что противник озверевший, особенно националисты, которым терять нечего, они будут биться до конца. Вот это вносит трудности в продвижение наших войск.

- Что бы вы пожелали нашим солдатам в эти трудные дни спецоперации?

- Военной удачи, чтобы у них сохранялось чувство боевой настороженности, чтобы не стать легкой добычей для противника. И, конечно, победы.

ТРАНСЛЯЦИЯ

Военная спецоперация на Украине 15 марта 2022: прямая онлайн-трансляция

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