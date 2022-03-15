Беженцы с детьми покидают Мариуполь в страхе: "Все машины сожгли националисты"

Сегодня из Мариуполя стали вырываться беженцы

После того, как формирования Донецкой Народной Республики при поддержке подразделений Вооруженных Сил России сегодня зачистили огневые точки у выездов с Мариуполя из него стали вырываться беженцы. Они едут на машинах с детьми и повторяют, что "не верили, что им удастся вырваться из города".

- Несколько дней просидели в подвале. Есть нечего, пить нечего, связи никакой, но ждать уже больше не могли, услышали, что есть лазейка у моря и сразу выехали. Ждать уже больше не могли - с нами были дети. Ни связи, ни электричества, ни органов власти, только слухи и выстрелы. Если бы дали официальный коридор, если бы это разрешили, то процентов 80 жителей сразу бы покинули город, - говорит мужчина за рулем.

С заднего сидения машины выглядывают испуганные дети.

- На свой страх и риск выезжали, все машины сожгли националисты, одна наша машина и осталась, - отвечает другой мужчина в окно своего авто.

И вот такое звучит почти из каждой проезжающей машины...

- 19 дней по подвалам, что тут рассказывать. Слов нет, только одни эмоции, - говорит устало еще один пострадавший.

Все машины полные детей. Пострадавших жителей Мариуполя размещают в удобствами, обеспечивают всем необходимым. В первую очередь они просят телефон, чтобы позвонить в Россию, сообщить, что живы.

- Не было ни связи, по нашим домам стреляли украинские националисты. Постреляют, уедут, потом опять приедут постреляют, - плачет другая заложница украинских вояк.

Она рассказывает, пока донецкие военные жгли машины украинских военных по всему городу, а мирные жители старались держаться от военной техники подальше.

Появилась информация, что люди видели из окошек подвалов, как по их жилым домам в упор стреляют украинские танки. Может учились стрелять, а может так мстили напоследок. Сейчас эти данные проверяют следователи.

В Минобороны России сообщают, что после того, как кольцо вокруг Мариуполя стало сжиматься, украинские националисты в других населенных пунктах Украины усилили мародерство. В Запорожье националисты захватили отделения банков, где присваивают крупные счета клиентов. Они заявляют сотрудникам банков, что деньги жителей Украины они потратят на безопасность и территориальную оборону города. Но все понимают, что идет банальный грабеж. Националисты с Западной Украины просто под шумок грабят своих соотечественников, перед тем, как удрать в Польшу.

- Граждан, имеющих значительные финансовые накопления, похищают, насильно удерживают и, угрожая убийством, отнимают у них деньги, якобы на нужды отрядов территориальной обороны. Мирные жители, стремясь избежать произвола и насилия со стороны националистов, предпринимают самостоятельные попытки покинуть город. На блокпостах, контролируемых радикалами, людей задерживают, избивают, подвергают унижениям или вымогают последние ценности за беспрепятственный выход из города, - заявил на брифинге начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев.

Обстановка в таких крупных городах, таких как Харьков, Одесса, Николаев также не простая: члены националистических формирований, под угрозой физической расправы над членами семей мужчин от 18 до 60 лет, насильственно принуждают их записываться в батальоны территориальной обороны.

КСТАТИ

Значительная часть населения Украины всегда выступала за добропорядочные взаимоотношения с Россией. По статистике, это более 15 миллионов человек, которые до настоящего времени сохраняют крепкие связи с Россией, где у них проживают близкие, родственники и друзья. В первую очередь это Запорожская, Днепропетровская, Черниговская, Харьковская, Херсонская, Николаевская, Одесская, Полтавская, Сумская, Кировоградская, Черкасская, Киевская и Житомирская области.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Гуманитарная ситуация на Украине продолжает стремительно ухудшаться, а в отдельных городах стала критической. Без участия официального Киева из опасных районов Украины, а также Луганской и Донецкой народных республик эвакуированы 8 575 человек, из них 1 292 ребенка, а всего с начала проведения специальной военной операции уже 248 тысячи 993 человека, из них 54 481 ребенок. Государственную границу России пересекли 2 415 автомобилей, а за все время операции уже более 28 тысяч.

В заложниках у боевиков батальонов территориальной обороны продолжают оставаться 6 972 гражданина из 22-х иностранных государств, а также экипажи более 50-ти иностранных судов, заблокированных в морских портах Украины. В субъектах России продолжают функционировать более 9,5 тыс. пунктов временного размещения.

В ЭТО ВРЕМЯ

По данным оперативного штаба территориальной обороны Донецкой народной республики Вооруженные силы Украины в Славянске украинские националисты удерживают в заложниках 17 детей. Школьники стали звонить родственникам, которые находятся в освобожденных Мирном, Гранитное, Староигнатьевке, и рассказывают, что их взяли в заложники и собираются насильствено эвакуировать в неизвестном направлении.

В штабе ДНР сообщили, что школьники поехали 20 февраля 17 детей были направлены на оздоровительный отдых в Святогорск, где их застали боевые действия.

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