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Политика15 марта 2022 12:02

Беженцы с детьми покидают Мариуполь в страхе: "Все машины сожгли националисты"

После зачистки огневых точек из города стали вырываться местные жители, они рассказывают о зверствах радикалов
Александр БОЙКО
Александр БОЙКО
Сегодня из Мариуполя стали вырываться беженцы

Сегодня из Мариуполя стали вырываться беженцы

После того, как формирования Донецкой Народной Республики при поддержке подразделений Вооруженных Сил России сегодня зачистили огневые точки у выездов с Мариуполя из него стали вырываться беженцы. Они едут на машинах с детьми и повторяют, что "не верили, что им удастся вырваться из города".

- Несколько дней просидели в подвале. Есть нечего, пить нечего, связи никакой, но ждать уже больше не могли, услышали, что есть лазейка у моря и сразу выехали. Ждать уже больше не могли - с нами были дети. Ни связи, ни электричества, ни органов власти, только слухи и выстрелы. Если бы дали официальный коридор, если бы это разрешили, то процентов 80 жителей сразу бы покинули город, - говорит мужчина за рулем.

С заднего сидения машины выглядывают испуганные дети.

- На свой страх и риск выезжали, все машины сожгли националисты, одна наша машина и осталась, - отвечает другой мужчина в окно своего авто.

И вот такое звучит почти из каждой проезжающей машины...

- 19 дней по подвалам, что тут рассказывать. Слов нет, только одни эмоции, - говорит устало еще один пострадавший.

Все машины полные детей. Пострадавших жителей Мариуполя размещают в удобствами, обеспечивают всем необходимым. В первую очередь они просят телефон, чтобы позвонить в Россию, сообщить, что живы.

- Не было ни связи, по нашим домам стреляли украинские националисты. Постреляют, уедут, потом опять приедут постреляют, - плачет другая заложница украинских вояк.

Она рассказывает, пока донецкие военные жгли машины украинских военных по всему городу, а мирные жители старались держаться от военной техники подальше.

Появилась информация, что люди видели из окошек подвалов, как по их жилым домам в упор стреляют украинские танки. Может учились стрелять, а может так мстили напоследок. Сейчас эти данные проверяют следователи.

В Минобороны России сообщают, что после того, как кольцо вокруг Мариуполя стало сжиматься, украинские националисты в других населенных пунктах Украины усилили мародерство. В Запорожье националисты захватили отделения банков, где присваивают крупные счета клиентов. Они заявляют сотрудникам банков, что деньги жителей Украины они потратят на безопасность и территориальную оборону города. Но все понимают, что идет банальный грабеж. Националисты с Западной Украины просто под шумок грабят своих соотечественников, перед тем, как удрать в Польшу.

- Граждан, имеющих значительные финансовые накопления, похищают, насильно удерживают и, угрожая убийством, отнимают у них деньги, якобы на нужды отрядов территориальной обороны. Мирные жители, стремясь избежать произвола и насилия со стороны националистов, предпринимают самостоятельные попытки покинуть город. На блокпостах, контролируемых радикалами, людей задерживают, избивают, подвергают унижениям или вымогают последние ценности за беспрепятственный выход из города, - заявил на брифинге начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев.

Обстановка в таких крупных городах, таких как Харьков, Одесса, Николаев также не простая: члены националистических формирований, под угрозой физической расправы над членами семей мужчин от 18 до 60 лет, насильственно принуждают их записываться в батальоны территориальной обороны.

КСТАТИ

Значительная часть населения Украины всегда выступала за добропорядочные взаимоотношения с Россией. По статистике, это более 15 миллионов человек, которые до настоящего времени сохраняют крепкие связи с Россией, где у них проживают близкие, родственники и друзья. В первую очередь это Запорожская, Днепропетровская, Черниговская, Харьковская, Херсонская, Николаевская, Одесская, Полтавская, Сумская, Кировоградская, Черкасская, Киевская и Житомирская области.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Гуманитарная ситуация на Украине продолжает стремительно ухудшаться, а в отдельных городах стала критической. Без участия официального Киева из опасных районов Украины, а также Луганской и Донецкой народных республик эвакуированы 8 575 человек, из них 1 292 ребенка, а всего с начала проведения специальной военной операции уже 248 тысячи 993 человека, из них 54 481 ребенок. Государственную границу России пересекли 2 415 автомобилей, а за все время операции уже более 28 тысяч.

В заложниках у боевиков батальонов территориальной обороны продолжают оставаться 6 972 гражданина из 22-х иностранных государств, а также экипажи более 50-ти иностранных судов, заблокированных в морских портах Украины. В субъектах России продолжают функционировать более 9,5 тыс. пунктов временного размещения.

В ЭТО ВРЕМЯ

По данным оперативного штаба территориальной обороны Донецкой народной республики Вооруженные силы Украины в Славянске украинские националисты удерживают в заложниках 17 детей. Школьники стали звонить родственникам, которые находятся в освобожденных Мирном, Гранитное, Староигнатьевке, и рассказывают, что их взяли в заложники и собираются насильствено эвакуировать в неизвестном направлении.

В штабе ДНР сообщили, что школьники поехали 20 февраля 17 детей были направлены на оздоровительный отдых в Святогорск, где их застали боевые действия.

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