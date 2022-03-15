Карты банков в России стали бессрочными: Как будет работать "вечный пластик" Visa и Mastercard

Если у вас есть действующие карты Visa или Mastercard, то на территории России они будут действовать без каких-либо проблем Фото: Анастасия Осипова

«Голь на выдумки хитра». Только так можно охарактеризовать то, что придумали российские банки в ответ на санкции со стороны Visa и Mastercard. Они либо продлили сроки действия этих карт или сделали их бессрочными. Теперь ими можно пользоваться до физического износа. Ну, как говорится, и молодцы! Осталось выяснить нюансы. Их и разберем.

- А что так можно было?

- Оказывается, да. Причем это стало известно еще в пандемию. Тогда некоторые пожилые люди не могли дойти до банков, чтобы поменять свои карты международных платежных систем на отечественные карты «Мир». Так нужно было сделать по закону. В итоге банки несколько раз продлевали сроки действия этого пластика. Им можно было пользоваться без ограничений.

- На какой срок обычно выпускают карту?

- Раньше эталонным был срок три года. Но потом его стали увеличивать. Каждый банк мог устанавливать его на свой вкус. К примеру, система Visa разрешала выпускать сроком до 20 лет, но этой опцией почти никто не пользовался. Максимум, что я видел, - это 10 лет. Раньше короткий срок имел значение, потому что при оплате картой нужно было проводить ее магнитной лентой через терминал. Те, кто часто ею пользовался, иногда сталкивались с тем, что карта переставала работать. И ее приходилось менять даже раньше срока. Потом карты стали чипованными. Износ у чипов был меньше. Затем в них появилась функция PayPass, и их нужно было только прикладывать. А в последние несколько лет достаточно было загрузить карту в смартфон, расплачиваться им, а сам пластик положить на дальнюю полку.

- Зачем тогда в принципе нужен срок действия?

- На то есть несколько причин помимо физического износа. Во-первых, развитие технологий. За 10 лет в банковской сфере поменялось очень многое. Человек с картой, имеющей только магнитную ленту, сейчас выглядел бы динозавром. Во-вторых, безопасность. Новые карты лучше защищены от мошенников, например от скиммеров, ворующих средства через накладки на банкоматы (эти преступники, кстати, вымерли). И в-третьих, деньги. Некоторые банки берут за перевыпуск карты небольшую комиссию. Вроде бы мелочь, но если раз в три года менять всем клиентам карты, прибыль получится неплохая.

- Почему тогда банки решили продлить сроки действия?

- Один из основных факторов - эксперты ожидают, что в России может возникнуть дефицит чипов для банковских карт.

- Какие банки продлили сроки?

- Почти все крупные. Официально заявили об этом Сбербанк, ВТБ, Росбанк, МКБ, Газпромбанк, Тинькофф и другие. Скорее всего, остальные российские банки последуют их примеру. Некоторые кредитные организации продлили сроки действия карт до конца 2028-го или 2030 года. А кое-кто и вовсе сделал их бессрочными. Чтобы, как говорится, два раза не вставать.

- Если мне нужно совершить онлайн-покупку, какой срок указывать при оплате?

- Этот вопрос лучше уточнить в своем банке. Все зависит от того, на какой именно срок продлено действие вашей карты. К примеру, в «Альфа-банке» все карты продлили до конца 2028 года. Поэтому после окончания номинального срока действия карты при покупках в интернете в поле «месяц/год» нужно будет указывать 12/28. В банке «Тинькофф», который сделал свои карты бессрочными, пояснили, что в поле со сроком действия нужно будет всегда указывать то, что написано на карте. Оплата пройдет даже в том случае, если этот месяц и год уже в прошлом.

- А снимать наличные в банкоматах я тоже смогу?

- Да, здесь никаких изменений нет. Карта остается ключом к вашему банковскому счету. Если банк активирует ключ, то вы автоматические получаете доступ ко всем финансовым возможностям.

ВОПРОС НА ЗАСЫПКУ

- Нужно ли выпускать карту «Мир»?

- Если у вас есть действующие карты Visa или Mastercard, то на территории России они будут действовать без каких-либо проблем. Заводить еще одну карту национальной платежной системы нет смысла. Она нужна будет только тем, кто решит поехать за границу. Правда, расплатиться «Миром» можно пока лишь в ограниченном количестве стран - в основном это страны ЕАЭС и СНГ. Но, как заверяют в Центробанке, ареал действия со временем будет расширяться. В основном за счет стран, куда едет основной поток российских туристов. А если совсем не испытывать проблем за рубежом, лучше завести карту китайской платежной системы UnionPay. Ее принимают в 180 странах мира. Сейчас открывают ее лишь несколько российских банков, но в ближайшие месяцы станут выпускать десятки банков. Поэтому, если не собираетесь в поездку за рубеж прямо сейчас, есть смысл подождать.

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