Почему Украина не объявляет России войну

Боец территориальной обороны на позициях под Киевом. Фото: REUTERS

Во вторник Владимир Зеленский отправил в Раду законопроект о продлении военного положения еще на 30 дней. При этом, по закону «Об обороне Украины», президент может и официально объявить нам войну, вряд ли парламент сейчас откажет. Но Киев пока сохраняет формальные отношения с Москвой. Почему так происходит, помог понять декан факультета мировой политики МГУ Андрей Сидоров.

ДЕЛО В СТАТУСЕ…

- Юридическое начало войны (военное положение и состояние войны – это разные вещи) сразу меняет статус страны. Например, по международному праву, запрещается поставлять оружие воюющим государствам. Но пока Россия проводит спецоперацию, а Украина лишь ввела военное положение, то мы официально не воюем. И это значит, что Запад может легально передавать Киеву те же противотанковые ракеты, - объяснил эксперт.

Формальное сохранение мирного статуса помогает Киеву не только с поставками оружия. Сидоров считает, что так украинские власти работают над своим образом жертвы. По крайней мере, в глазах Европы и Америки. Пока Зеленский ограничивается военным положением, он может говорить, что не давит на Россию.

Зеленский отправил в Раду законопроект о продлении военного положения еще на 30 дней. Фото: REUTERS

…И В ДЕНЬГАХ ЗА ГАЗ

- Есть еще один важный фактор: транзит газа в Европу. Сейчас он идет по трубе через Украину полным ходом, но после объявления войны прокачку придется остановить. Ведь между Москвой и Киевом тогда не может быть отношений. Украина обязана будет национализировать все наше имущество, - рассказал декан факультета.

К национализации дело, кстати, и так постепенно идет. Вот уже Киев объявил, что забирает себе все российские вагоны, находящиеся на территории Незалежной.

Но газ – штука совсем особая. Голубое топливо прокачивается в Западную Европу, и ссориться с замерзающей Австрией, Германией, Венгрией никто не хочет. Особенно Украина, ведь она получает от них помощь, и отправляет в эти страны беженцев. Да и самому Киеву наш газ тоже нужен. Пусть он покупает его не у России напрямую, а в ЕС по рыночным ценам, но происхождение-то от этого не меняется.

В Газпроме уже сообщили, что загрузка украинской трубы сейчас высокая. В сутки прокачивается больше 100 млн. кубометров. В Европе снова устанавливается безветренная погода, поэтому спрос на газ растет, чтобы компенсировать недостаток зеленой энергии.

- Киев рассчитывает и на платежи от России за прокачку. Если же транзит остановится, то и денег не станет, - заметил Сидоров. – Правда, вся остальная торговля (оборот в 12,2 млрд. долларов в прошлом году) сейчас уже умерла.

Эксперт добавил, что официальное объявление войны заставит все производства Украины перейти на армейские нужды. Перестанут действовать многие законы. Власти начнут национализацию гражданского транспорта… Зеленский на все это пока не готов.

Несмотря на боевые действия, европейские клиенты получают российский газ через территорию Украины. Фото: REUTERS

НЕ ХОТЯТ ЗВАТЬ ОДКБ

Чрезвычайный и полномочный посланник в отставке Василий Корчмарь рассказал, что Киев не объявляет войну России еще и для того, чтобы мы не могли позвать союзников.

- В договоре о коллективной безопасности стран СНГ написано, что если одна из стран ОДКБ подвергается агрессии со стороны другого государства, то все государства выступают в защиту. Поэтому Киеву это не выгодно, - рассказал дипломат.

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