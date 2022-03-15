Что ждать от нового президента Туркмении Сердара Бердымухамедова: Вожди меняются, а первый звонок - в Кремль

В Туркменистане подвели итоги голосования на выборах президента, победил сын предыдущего президента Гурбангулы Бердымухамедова – Сердар Фото: REUTERS

Ведь, если верить цифрам, победитель - сын предыдущего президента Гурбангулы Бердымухамедова – Сердар, получил странный для этой страны результат. Его папа на выборах обычно брал 97 процентов, его дед (пусть неродной, но духовный) – первый президент Туркменистана Сапармурат Ниязов 98,3. А вот юный 40-летний Сердар (в переводе «вождь») вдруг подкачал. Его восемь соперников - сплошь безликие чиновники, которые в своих предвыборных программах клялись в верности Аркадагу (папе фаворита), вдруг дали ему решительный бой.

Один, например, из них проректор Туркменского государственного института физической культуры и спорта Хыдыр Нуннаев – к своему ужасу получил 11,09%. Теперь никому неизвестному до селе Хыдыру придется с этим жить - каждый десятый туркмен увидел в нем президента… Другие кандидаты тоже получили щедрые государевы подарки. Кто-то 7 процентов, кто-то 2, кто-то полтора. А победитель Сердар Бердымухамедов – 72,97%, что для Средней Азии даже неприлично. Но, видимо, мудрые туркменские политологи (а скорее – секретно выписанный из Москвы супер-спец) решили работать по-современному. Учли провальный опыт Белоруссии, где Лукашенко насчитали 80%, и страна встала на дыбы. Казахстана – где раздражающая роскошь элит довела народ до погромов. В итоге, получилась «бархатная», ласковая передача власти от отца-сыну, при этом так, чтоб это не казалось наглостью. Для этой цели новый президент прибыл на избирательный участок на белоснежном стареньком «Жигуленке», показав свою близость к народу. Продолжение театра случилось при подсчетах голосов, где действующая власть изо все сил подыгрывала несуществующей (знакомый парадокс, не правда ли?) оппозиции.

Пожертвовав четвертью голосов во имя демократии, Сердар Бердымухамедов, имеет возможность устроить «перегрузку» отношений с внешним миром. Теперь молодому президенту устроят смотрины в лучших демократических домах Парижа, Лондона, Вашингтона. Что, конечно, может вызвать ревность Москвы. Но она терпела от странного Ашгабата и не такое (если вспомнить судьбу русских в Туркмении), но потом все равно подписывала очередной газовый контракт.

Кстати, в какую страну первым отправится Великий Сердар? Вот что интересно.

Впрочем, первый звонок новый президент вместе с отцом (который переходит на работу спикером верхней палаты парламента Туркмении) сделали все-таки в Кремль. Что уже неплохо.