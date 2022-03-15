Запустившая себя певица Анастасия стала неузнаваема

Певица Анастасия поразила поклонников внешним видом. Фото: www.youtube.com

Певица Анастасия когда-то была очень популярна. Ее сравнивали с Аллой Пугачевой, а по таланту даже называли преемницей Примадонны. Многим артистка запомнилась рыжей шевелюрой и пышными формами. Однако сейчас 56-летняя знаменитость сильно изменилась.

Певица Анастасия поразила поклонников внешним видом. Она постарела и перестала следить за собой. Исполнительница хита "Мамин крестик" совсем себя запустила.

"Нельзя быть моложе. Многие пишут: «Вот вы так плохо сейчас выглядите»,. Конечно, 30 лет назад мы все выглядели по-другому, мы были стройные. Но надо отдать должное - голос-то не меняется», - встал на защиту артистки ее бывший муж Владимир Зудин.

Саму Анастасию ее внешний вид устраивает. Фото: www.youtube.com

Саму Анастасию ее внешний вид устраивает. "Я и сейчас ничего! В прошлое нельзя оборачиваться, надо просто быть собой", - отметила знаменитость в шоу "Когда все дома" на "России 1".

Также звезда 90-х не переживает из-за былой популярности. Отметим у певицы была бурная личная жизнь. Публика уже запуталась, сколько раз певица была замужем. "Я фаталистка, я верю в судьбу, я даже готова у этой судьбы на поводу пойти. Если богом предначертано - чудо обязательно появится", - рассказывала она.

Общественность с удивлением наблюдала, как в 2019 году Анастасия резко вышла замуж за Юлиана, с которым дружила почти 30 лет. Теперь же певица признает, что это было огромной ошибкой. "Когда мы с Юлианом поняли, что мы просто идиоты, перепутали дружбу и влюбленность и совершили глупость, как эту свадьбу", - рыдая, делилась Анастасия.

Певица Анастасия когда-то была очень популярна. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Брак артистов продлился год. Разводились они со скандалом. Родня Юлиана заявляла о пьянстве Анастасии.