Путину показали лекарство от ковида

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с руководителем Федерального медико-биологического агентства Вероникой Скворцовой в Кремле. Фото: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Владимир Путин принял главу ФМБА Веронику Скворцову в своем кремлевском кабинете. Президенту рассказали о препаратах, помогающих в борьбе с коронавирусом.

- Перед нами стояла задача – разработать вирусную триаду: и тест-системы, и противовирусный препарат для лечения, фактически антидот, и профилактическую вакцину, - напомнила Скворцова.

Эта задача выполнена. Наши ученые создали:

1. Тесты на корону под маркой «АмплиТест».

2. Лекарство под названием «Мир».

3. Профилактический препарат «Конвасэл».

Тесты реагируют на все штаммы вируса, включая несколько разновидностей омикрона. Это позволяет лучше оценивать эпидемиологическую ситуацию.

Президент РФ Владимир Путин и руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА России) Вероника Скворцова. Фото: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

- «Мир» снижает вирусную нагрузку в 10 тысяч раз и не действует при этом на геном человека. Это безопасный и не имеющий токсичности для человека препарат, но при этом он работает уже после первой ингаляции, - сообщила глава агентства.

«Лейтрагин» надо давать средним и тяжелым больным. Он заметно снижает риск цитокинового шторма при короне (реакция организма на воспаление, когда иммунные клетки атакуют не только вирус, но и ткани собственного организма).

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