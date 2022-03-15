Четвертый пакет санкций Евросоюза оставил россиян без «Феррари» и «Картье»

Люксовый спорткар на платной парковке в Москве. Фото: Евгения ГУСЕВА

Страны Евросоюза согласовали четвертый пакет антироссийских санкций, который во многом «вдохновлен» теми ограничениями, что уже наложили на нашу страну США.

НЕ УСТАЛИ ВЫ БЕЗ СТАЛИ?

Пожалуй, самым главным запретом стали ограничения на поставки некоторых видов стальных изделий из России в страны Евросоюза. Как отметили в Еврокомиссии, российские экспортеры зарабатывали на таких сделках более $3 млрд в год.

Но еще неизвестно, кто потеряет больше от такого запрета. Россия ведь может поставлять продукцию металлургии в бурно растущие Китай, Индию, арабские страны. А вот у Европы могут возникнуть большие проблемы со строительством. Как сообщает западная пресса, еще в конце прошлой недели из-за дороговизны газа (еще одно последствие экономической войны с Россией) встали сразу пять сталелитейных заводов в ЕС.

Такое ощущение, что санкционеры буквально не могут просчитать ситуацию на пару месяцев вперед, когда европейская промышленность назло россиянам отморозит себе не только уши, но и все остальные жизненно важные органы.

Главным запретом стали ограничения на поставки некоторых видов стальных изделий из России в страны ЕС. Фото: Андрей Гордеев, Ведомости/ТАСС

БЕЗ ЛЮКСА НЕ ПРОЖИТЬ

Примечательно, но ЕС запретил поставки в Россию товаров категории «люкс». Видимо, по мнению Еврокомиссии, отсутствие автомобилей Ferrari и украшений Cartier призвано вызвать такой шок у «толстосумов», что они бросятся под танки, пытаясь остановить военную операцию.

Кроме того, новые ограничения предполагают запрет на инвестиции в Россию в сфере энергетики, а также передачу технологий. Исключения сделаны для мирного атома и транспортировки углеводородов.

- Мы отзовем у России статус наибольшего благоприятствования. Это приостановит значительные преимущества, которыми Москва пользуется как член ВТО, - говорится в сообщении Еврокомиссии.

Кроме того, европейцы заявили, что уже работают над исключением России из международных организаций, таких как МВФ и Всемирный банк, чтобы Москва не могла получать финансирование от этих структур. В Брюсселе пообещали не допустить и использования криптовалют для обхода санкций.

АНГЛИЧАНКА ГАДИТ

Одновременно с ЕС новые санкции ввели и другие сателлиты Америки – Великобритания и Япония. Соединенное Королевство также запретило поставки предметов роскоши и ввело дополнительные пошлины в 35% на импорт ряда товаров.

Япония запретила поставлять в Россию 218 наименований товаров, включая полупроводники, средства связи, криптографическое оборудование, телекамеры и многое другое, даже парашюты. Попало под запрет и чисто военное оборудование: корабли, ракеты, радары.

Также Токио ввел санкции для 17 россиян – от олигарха Виктора Вексельберга до коммуниста Геннадия Зюганова. Меры предусматривают замораживание их активов на территории Страны восходящего солнца и запрет на проведение с ними финансовых сделок.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Европе долго придется замещать российскую сталь

Владимир Рожанковский, управляющий директор компании Trade123:

- Европе будет сложно заместить выбывшую российскую сталь. По моим подсчетам из оборота в ЕС выпадет 30% этого сырья. Даже если возобновить производство в Старом свете, то получится компенсировать 5-10%, а оставшиеся 20% придется где-то закупать. Скорее всего, это будут США или Индия, но в любом случае, процесс этот долгий, надо будет заново выстраивать все технологические цепочки.

Для России вся эта ситуация тоже не несет ничего хорошего. Дело в том, что небольшая часть производства стали в России по-прежнему ориентирована на доменные печи (известные как мартеновские), которые попросту невозможно заглушить. Таким образом существует риск затоваривания продукцией, и предстоит кропотливая работа по поиску новых покупателей. Возможно, это будет Китай. Может быть, другие страны из альтернативных регионов.

Одно можно сказать точно: вся эта неадекватная реакция политиков приводит к тому, что экономика теряет деньги и рушит уже годами функционирующую систему.

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