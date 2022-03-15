Поставленные на Украину американские "Javelin" достались милиционерам ДНР и ЛНР

10 американских противотанковых ракетных комплексов будут использованы народной милицией Донецкой и Луганской народных республик против украинских националистов

На этих видеокадрах Минобороны России военнослужащие народной милиции Донецкой и Луганской народных республик со знанием дела проверяют комплектность американских переносных противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) "Javelin".

- Российскими десантниками изъято 10 противотанковых ракетных комплексов американского производства "Javelin" и ряд других образцов вооружения, поставленных западными странами на Украину. Все захваченные противотанковые комплексы "Javelin" и другое иностранное вооружение передаются подразделениям народной милиции Донецкой и Луганской народных республик, - заявляют военнослужащие.

Милиционеры ДНР и ЛНР без комплексов: обещают все иностранные ракетные комплексы разрядить в сторону украинских националистов.

Любопытная деталь: склад с "Копьями" наши десантники отбили в районе освобожденного населенного пункта в Киевской области Гута-Межигорская, где был захвачен опорный пункт националистов и иностранных наемников.

"Javelin" в переводе с английского "Копье". В военной терминологии НАТО часто называют "Дротик". Изобретение 90-х годов, служит солдатам НАТО для поражения бронетехники и низколетящих вертолетов, беспилотников. Еще украинские националисты могут сбить такой штукой какой-нибудь пассажирский самолет на посадке или взлете.

На этих видеокадрах Минобороны России военнослужащие народной милиции Донецкой и Луганской народных республик со знанием дела проверяют комплектность американских переносных противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) "Javelin".

Таким оружием еще нужно уметь пользоваться. В бою профессиональный военнослужащий должен учитывать множество нюансов, понимать тактику и стратегию потенциального врага, учитывать различные погрешности, а кроме этого знать виды оружия, которое использует противник. Иначе, даже такое "Копье" в бою может оказаться обычной палкой. Или палкой с красной тряпкой, а тот, кто ее держит - мишенью.

"Javelin" и другие иностранные ПТРК могут вызвать ложную уверенность у добровольческих формирований: M141 BDM эффективны на расстоянии 250 метров, NLAW бьют на 600 метров, а "Javelin" позволит послать разные виды ракет на 2,5 -3 тысяч метров. Это при том, что российские противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) "Корнет" и "Метис" поразят их расчеты с расстояния в 5000 метров.

Зеленский мало чем отличается от Гитлера, который когда-то раздал своим ополчению старенькие Steyr Mannlicher M 1890-го года, которые остались с Первой мировой войны. Но тот хотя бы знал, кому выдает оружие. На Украине сейчас стволы в ящиках ссыпают из грузовиков на землю. Никаких документов, чтобы его получить не требуется. Никакой гарантии в том, что завтра все эти ПТРК не окажутся где-нибудь в Польше, Германии или Париже.

В ЭТО ВРЕМЯ

Множество военной техники, брошенной украинскими вооруженными формированиями, свозят на базу в Станице Луганской. После ремонта, она встанет на вооружение подразделений Народной милиции Республики.