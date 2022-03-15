«Ашан», «Данон» и «Декатлон» остаются в России: Французские компании не собираются покидать нашу страну

Сеть французских гипермаркетов "Ашан" останется в России. Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

«Ашан», «Данон», «Леруа Мерлен», «Декатлон» и другие французские компании пока не покидают российский рынок. Об этом заявил глава Союза французских предпринимателей (Medef) Жоффруа Ру де Безье.

- Во французских компаниях в России работают около 160 тысяч человек. Наша ответственность как работодателя - платить зарплату, поддержать наших сотрудников и российских граждан. Мы следуем рекомендациям нашего правительства, и оно не просит закрыть французские компании в России, - сказал месье де Безье в эфире французского телеканала BFMTV.

Он подчеркнул, что «Ашан» продолжит работать и на Украине.

Таким образом, список остающихся в России компаний пополняется. Не так быстро, как перечень «уходящих», но хотя бы так. Вот еще несколько крупных компаний, которые заявили, что не уходит из России (по крайней мере, пока):

- Фармацевтические компании AstraZeneca, Pfizer, Novo Nordisk, Bayer

- Гипермаркеты Selgros, Globus, Metro

- Производители продуктов и бытовой химии Nestle, Unilever, Procter & Gamble

- Автопроизводители Volvo, Chery, Haval

...А пока писалась эта заметка, французский производитель шин Michelin объявил, что приостанавливает экспорт в Россию и производство в нашей стране. Так что не все французские компании прислушлись к пожеланиям своего правительства.

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