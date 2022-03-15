Правительство подготовило план реагирования на санкции. Он включает 100 инициатив на 1 триллион рублей

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время заседания президиума правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций, 15 марта 2022 г. Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

Правительство подготовило проект плана по противодействию западным санкциям. В него вошло более 100 различных инициатив по поддержке экономики. На реализацию плана потребуется около триллиона рублей. Об этом сообщил Михаил Мишустин на заседании президиума правкомиссии по повышению устойчивости экономики в условиях ограничений.

По словам Мишустина, некоторые из предложенных инициатив реализуют уже до конца марта. Так, правительство предложит партнерам по ЕАЭС повысить максимальный лимит беспошлинного ввоза товаров в рамках электронной торговли. Также предлагается:

- зафиксировать валютный курс при уплате импортных пошлин,

- установить приоритет для товаров народного потребления при таможенном оформлении, в первую очередь, для продуктов и медикаментов,

- сформировать перечень критически важных ввозимых товаров, упростить для них процедуры таможенного оформления и обнулить ввозные пошлины,

- приостановить действие антидемпинговых пошлин.

Премьер отметил, что антисанкционный план правительства является «очень гибким», он будет постоянно пополняться. По словам Мишустина, план позволит перестроить многие производственные и логистические цепочки, обеспечить предприятия новыми поставщиками, а людей - привычными услугами и товарами или их «достойной альтернативой».

В план также входят меры поддержки системообразующих предприятий (для них запустят специальную кредитную программу), а также малого и среднего бизнеса. Мишустин напомнил, что «малыши» уже сейчас могут воспользоваться кредитными каникулами. Кроме того, правительство запустило несколько программ для предпринимателей, которым нужны дополнительные заемные средства. По словам Мишустина, эти программы позволят предпринимателям привлечь в этом году кредитов на 170 млрд.руб. и увеличит более чем в два раза количество получателей господдержки.

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