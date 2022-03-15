Две трети россиян признались, что следят за курсами валют

Ценой доллара и евро интересуются даже те, у кого нет валютных сбережений Фото: Иван МАКЕЕВ

В последние недели курсы доллара и евро к рублю существенно выросли. На фоне международной обстановки ЦБ ввел временные ограничения на покупку валюты и снятие наличных с валютных вкладов. Сайт KP.RU провел опрос и выяснил, сколько россиян сейчас следят за долларом и евро.

Мы задали вопрос: «А вы следите за ситуацией на валютном рынке?» и узнали, что две трети опрошенных так или иначе интересуются этой темой.

28% участников исследования рассказали, что узнают о курсе рубля из новостей, но целенаправленно информацию о валюте не ищут.

7% респондентов говорит, что постоянно следят за долларом и евро, ведь у них есть сбережения в валюте. Еще 18% следят за скачками валюты, хотя сбережения в ней и не держат. Опрошенные отмечают, что цена на доллар сильно влияет на цены в магазинах, поэтому не следить за курсом они не могут.

«Слежу, хоть и не имею сбережений в валюте. Но я отчетливо помню, сколько стоил автомобиль до 2014 года и сколько стал стоить после, все из-за курса. Сколько он будет стоить сейчас, мне и представить страшно», - говорит одна из участниц опроса.

8% опрошенных добавили, что следят за ситуацией на валютном рынке только в кризисных ситуациях. Так, интересоваться курсом доллара и евро по отношению к рублю они начали только в последние недели, на фоне обострения ситуации на Украине и введения новых санкций со стороны Запада.

А вот еще 2% выбрали вариант «другое» и объяснили, что следить за курсом валюты им приходится из-за работы. У многих компаний есть зарубежные партнеры, и рассчитываться с ними приходится именно в валюте.

«Я торгую пиломатериалом в Европу, и для меня курс евро очень важен», - говорит участник опроса.

«Мне приходится следить за валютной ситуацией, т.к. работа связана с закупками», - добавляет другой.

А вот 37% отметили, что совсем не интересуются курсами доллара и евро и не следят за ситуацией на рынке.

Опрос в социальных сетях провел сайт KP.RU. В исследовании приняли участие 11,4 тысячи человек.