Пытки, расстрел беженцев, биологические лаборатории: более 25 политических партий с разных уголков мира поддержали обращение «Единой России» о ситуации на Украине

О поддержке заявили ведущие политические партии КНР, Сирии, Кубы, Армении, Азербайджана, Болгарии, Вьетнама, Монголии, Индонезии, Камбоджи, Лаоса и целого ряда африканских стран. В ходе брифинга они смогли лично и по видеосвязи задать вопросы о текущей ситуации на Донбассе, обсудить последствия от введения санкций и перспективы проведения переговоров с Украиной.

ЗА СПИНОЙ КИЕВА МАЯЧИТ ВАШИНГТОН

Как подчеркнул замглавы комиссии «Единой России» по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников Андрей Климов, спецоперация идет по плану и будет доведена до конца.

«Ее главными задачами, как известно, являются демилитаризация и денацификация Украины, а также наказание виновных в конкретных военных преступлениях, совершавшихся все это время со стороны украинских радикалов, - напомнил политик. - Максимальное внимание наши военнослужащие уделяют безопасности мирных жителей Украины и гражданской инфраструктуры. Санкции против России бесполезны. За спиной «киевского режима» маячит Вашингтон и его младшие партнеры по Северо-Атлантическому военному блоку НАТО».

Андрей Климов также сообщил присутствующим, что у России есть достоверные данные, что на Украине с помощью иностранных специалистов готовили так называемые «грязные бомбы» и теракты с применением ядерных элементов.

«И теперь, как вы знаете, мы представили доказательства о биологических исследованиях на этом опасном направлении», - пояснил замглавы партийной комиссии.

В свою очередь, зампред Совфеда Константин Косачев отметил, что спецоперация была организована только после того, как были исчерпаны все иные возможности предотвратить военный сценарий развития событий.

«Все наши попытки предотвратить военный сценарий развития событий были отвергнуты Украиной и Западом. Сейчас предотвращение военного сценария реализуется через специальную операцию РФ на Украине. Главная ее цель – предотвратить большую войну, устранить те угрозы нашей коллективной безопасности, которые в последние годы исходили с территории Украины», - сказал он.

ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

Как сообщил зампред комитета Госдумы по делам СНГ Артем Туров, который только что вернулся из Донбасса, где находился в составе гуманитарной миссии, «Единая Россия» готова предоставить видеосвидетельства преступных действий, когда людей с детьми, выезжающих под белыми флагами по заранее согласованным маршрутам гуманитарных коридоров специально обстреливали украинские силовики с применением минометов и артиллерии, чтобы прикрыться живым щитом.

«Открываются новые факты на освобожденных территориях – и пыточные, которые создавались на территориях дислокации нацбатальонов, подобие концентрационных лагерей, массовые захоронения гражданского населения», - рассказал он.

Артем Туров отметил также, что «Единая Россия» доставляет гуманитарную помощь беженцам в пункты временного размещения и жителям освобожденных территорий ЛДНР.

«Надеемся, что мировое сообщество, видя преступления против человечества, которые на протяжении этого времени происходят по прямому указанию Киева, прислушаются и осудят все эти действия, в том числе, которые происходят сейчас от вооруженных формирований Украины», - отметил зампред комитета Госдумы по делам СНГ.

САНКЦИИ БЕССМЫСЛЕННЫ

Отвечая в заключение на вопросы партнерских партий «Единой России» об экономической войне против России, Андрей Климов подчеркнул – санкции против РФ бессмысленны.

«Россия может защитить мир от любого агрессора. У нас хватит сил и средств на всех агрессоров вместе. На нашей территории есть все, необходимое для нормальной жизни и развития. Санкции бессмысленны. И мы еще на них активно не отвечали. Мы ведем себя как цивилизованные люди, продолжая выполнять договорные обязательства», - сказал он.

В свою очередь, замглавы комиссии «Единой России» по поддержке соотечественников, замминистра иностранных дел Евгений Иванов подчеркнул, что главная цель России – мирные и равноправные условия для всех народов.

«Рассчитываем, что переговоры приведут к скорейшему миру», - заключил чиновник.

Напомним, 3 марта комиссия «Единой России» по международному сотрудничеству обратилась к партиям-партнерам о ситуации вокруг украинского кризиса. В документе, в частности, отмечается, что украинский режим готовил крупномасштабную карательную военную операцию против жителей Донбасса. Она могла привести к сотням тысяч жертв среди мирного населения, в том числе среди граждан России. В обращении также указано, что, вводя против Российской Федерации нелегитимные односторонние санкции, Запад не заставит Россию изменить свою принципиальную линию, направленную на обеспечение национальной безопасности и защиту своих граждан.