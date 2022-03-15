США не смогли склонить Китай к санкциям против России

Вашингтон представлял помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан Фото: REUTERS

В понедельник в Риме состоялась первая с начала событий на Украине встреча на высоком уровне представителей США и Китая. Переговоры прошли по инициативе американцев и, понятное дело, целиком касались того, как мир должен реагировать на специальную военную операцию, которую Россия проводит в сопредельной стране. Вашингтон представлял помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, Китай - глава канцелярии Комиссии ЦК Компартии Китая по иностранным делам, член Политбюро Ян Цзечи.

Дебаты продолжались аж семь часов! В истории подобных примеров наберется немного. Если коротко, то Штаты пытались заставить КНР присоединиться к санкционному фронту против России. В случае согласия не скупились на посулы, а если Пекин заартачится, не скрывали, что будут вредить и ему. Но, судя по всему, китайцы угроз не испугались.

О полном обломе для Вашингтона переговоров в Италии может свидетельствовать даже унылый и тон и весьма лапидарные комментарии представителя администрации США на брифинге для журналистов. Она поспешила заверить, что нынешние консультации «давно планировались и лишь содержали нашу приверженность поддержанию открытых линий связи»».

Глава канцелярии Комиссии ЦК Компартии Китая по иностранным делам, член Политбюро Ян Цзечи. Фото: REUTERS

«Поэтому, - подчеркнула она, - я бы не хотела как-то создавать впечатление, что обязательно была срочность, или что встреча была увязана по времени с какими-то конкретными событиями, относящимися к России, Украине».

Однако журналисты забросали американку актуальными вопросами: «Будут ли США оказывать прямую военную поддержку Украине?», «Есть ли у Вашингтона сведения о том, будто Россия запросила у Китая помощь в проведении спецоперации?».

Отвечать на них она просто отказалась. Оно и понятно. Вашингтон уже заявил за Америку и за НАТО: ни одного нашего солдата на Украине не будет. Слава Богу, за океаном вовремя осознали - в противном случае дело может закончится ядерной войной и тогда мало никому не покажется. Что касается «китайской помощи» России, то и Москва, и Пекин уже опровергли данные на этот счет. Да и американская ведущая брифинга была кратка: «Никаких комментариев по этому поводу у меня нет». Единственное прозвучавшее от нее конкретное заявление звучало так: «Я только повторю: у нас (Соединенных Штатов. - Ред.) есть глубокая озабоченность по поводу того, что Китай в настоящее время сходится с Россией».

А в заключение ведущая брифинга проинформировала, что никаких сведений о возможном телефонном разговоре президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина в какой-то обозримой перспективе у Вашингтона нет. На выручку коллеге бросилась пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, заявившая, что США примут меры против Китая, если он поможет России.

«Мы ясно дали понять, что будут последствия», - сказала она на брифинге в Белом доме. Однако во вторник в китайской прессе появились многочисленные публикации с трактовками встречи в Риме. В них говорится, что США хотели использовать эти переговоры для дальнейшего давления на Китай, чтобы он соблюдал свои санкции против России, но Китай не будет введен в заблуждение.

Пекинское издание Global Times пишет: «Вашингтон нещадно критикуется за его высокомерие, заставляющее другие страны безоговорочно следовать своей стратегии, не проявляя уважения к основным интересам других». Безусловно Китай не станет напрямую вмешиваться в конфликт на Украине. И связи с США, следуя конфуцианским заповедям, рвать не собирается. Но там понимают, что от того, как разрешится эта драма, напрямую зависит судьба самой КНР.

Люй Сян, научный сотрудник Китайской академии общественных наук, подчеркнул, что ключом к решению украинского вопроса является противоборство между Россией и США, или НАТО. Не стоит забывать, что китайский лидер Си Цзиньпин заявил, что собирается вернуть Тайвань в «лоно родины» к 100-летию КНР, которое будет отмечаться в 2049 году. Если, как надеются на Западе, Россия даст слабину в нынешнем стратегическом противостоянии, полем которого стала Украина, то и Китаю придется надолго забыть о возвращении Тайваня. Там такая перспектива никого не устраивает, поэтому сейчас Пекин и высказывается в поддержку России наперекор американским угрозам.