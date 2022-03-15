Минобороны: "Режим тишины" Киев использует для создания "городов-крепостей"

Боец ВСУ с американским противотанковым ракетным комплексом Javelin. Фото: REUTERS

Прямо сейчас российские военнослужащие проводят беспрецедентную по своим масштабам гуманитарную операцию в Мариуполе. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев.

Жители Мариуполя рассказывают о кошмарах и ужасах, что им пришлось пережить.

- Укронационалистами были заминированы все подступы к городу, взорваны мосты, жилые кварталы Мариуполя, детские сады и школы, медицинские учреждения и другие объекты гражданской инфраструктуры превращены в опорные пункты, склады боеприпасов, огневые точки, а самих мариупольцев использовали в качестве "живого щита". При этом под угрозой смерти всех трудоспособных жителей сгоняли на оборудование баррикад, траншей и других инженерных сооружений, - представил общий анализ ситуации по Мариуполю Мизинцев.

Он отметил, что бесчеловечность и безжалостность агонизирующих украинских неонацистов к собственному мирному населению полностью подтверждается заимствованной ими у фашистов так называемой концепции "фестунг" – "городов-крепостей".

- Особый трагизм такой тактики заключается в том, что нацисты создавали все условия для массового уничтожения мирных жителей, чтобы не оставить ни одного живого свидетеля своих чудовищных преступлений. За истекшие сутки в наш штаб обратились еще 11 412 жителей городов, в которых окопались националисты. Всего в нашей базе данных уже 2 678 069 граждан с конкретными фамилиями и адресами из практически двух тысяч населенных пунктов Украины, - подчеркнул генерал-полковник.

Представитель Минобороны обратил внимание СМИ, что это не просто цифры, а конкретные судьбы простых людей, которые не знают, станут они завтра жертвами мародерства, грабежей, бандитизма, или массовых расстрелов.

Мизинцев процитировал одно из тысяч поступивших за день обращений: "Прошу помощи в эвакуации по гуманитарному коридору моей семьи: жены – Светланы, ее брата и 82-летнего отца, находящихся сейчас в г. Днепре. Они просят эвакуации в Россию. Умоляю, помогите им воспользоваться гуманитарным коридором. Они сильно напуганы, истощены и не могут даже спуститься в убежище. Они погибнут. Пожалуйста, помогите".

Напомним, с 10 часов утра, исключительно в гуманных целях, Российская Федерация уже в двенадцатый раз предоставляет гуманитарные коридоры на киевском, черниговском, сумском и харьковском направлениях по одному гуманитарному коридору в Российскую Федерацию. В это время действует "режим тишины", который, как мы видим, украинские националисты используют для смены позиций и обстрелов мирных граждан.

При этом киевская власть, продолжает принуждать людей оставаться в жилых домах и допускает эвакуацию лишь в западные районы Украины или соседние страны Европы, намеренно не оповещая гражданское население о возможности эвакуации в Россию.

КСТАТИ

Российская Федерация продолжает в полном объеме выполнять взятые на себя гуманитарные обязательства.

Для оказания гуманитарной помощи мирным жителям Мариуполя доставлено уже более 450 тонн продуктов питания, медикаментов и предметов первой необходимости, в том числе сегодня – 225 тонн.

Российской стороной на освобожденных территориях создаются все необходимые условия для мирной и безопасной жизни, обеспечивается беспрепятственный доступ населения к гуманитарной помощи.

В населенные пункты Киевской, Запорожской, Сумской, Черниговской, Харьковской, Херсонской, а также Донецкой и Луганской народных республик в ходе проведения 334-х гуманитарных акций уже доставлено 2 709 тонн гуманитарного груза, в том числе за истекшие сутки в ходе 28 акций мирному населению освобожденных районов передано 544 тонны предметов первой необходимости, включая лекарства и продукты питания.

На сегодня спланировано и в настоящее время проводится 15 гуманитарных акций в Черниговской области и Донецкой Народной Республике, в том числе в городе Мариуполе в ходе которых гражданскому населению передаются 510 тонн предметов первой необходимости, включая продукты питания, а также лекарства.

Продолжается безопасная эвакуация мариупольцев по открытым гуманитарным коридорам из разблокированного города. В субъектах России работают более 9,5 тыс. пунктов временного размещения беженцев. На пунктах сбора подготовлено более 18,5 тысяч тонн предметов первой необходимости, продуктов питания, лекарственных препаратов.

В это время страны Запада, а также такие международные организации как Организация Объединенных Наций, ОБСЕ, Международный Комитет Красного Креста и другие правозащитные организации по-прежнему замалчивают ужасающие факты нанесения ракетных и артиллерийских ударов по густонаселенным районам Донецка.

В условиях нарастающего гуманитарного кризиса значительная часть населения, насильно удерживаемого радикалами в украинских городах и используемого ими в качестве «живого щита», ищет возможность эвакуации только в Россию, не рассматривая варианты выхода в Западные государства, о чем свидетельствуют очередные многомиллионные обращения граждан к российской стороне.

В ЭТО ВРЕМЯ

Несмотря на все чинимые националистическими батальонами и официальным Киевом препятствия для вывода граждан, без участия украинской стороны за прошедшие сутки из опасных зон различных районов Украины, а также Луганской и Донецкой народных республик эвакуированы 11 372 человека, из них – 1 873 ребенка, а всего с начала проведения специальной военной операции – уже 258 тыс. 791 человек, из них – 56 180 детей. Государственную границу Российской Федерации пересекли 1 368 личных автомобилей, а всего – уже 29 291.

За истекшие сутки, благодаря принятым беспрецедентным мерам безопасности со стороны Вооруженных Сил России, удалось обеспечить гуманитарные коридоры и эвакуировать в житомирском, луганском, донецком и мариупольском направлениях 36 721 гражданин, следующих на автобусах и личных автомобилях из различных населенных пунктов в западные регионы Украины.

В заложниках у боевиков батальонов территориальной обороны продолжают оставаться 7 070 граждан из 22-х иностранных государств, а также экипажи 70-и иностранных судов, заблокированных в морских портах Украины.

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