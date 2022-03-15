Что происходит на Украине: Карта спецоперации России, данные Минобороны за 15 марта 2022 года

Фото: Александр КОЦ
Главная новость этих суток, 15 марта 2022: российские военные на Украине взяли под полный контроль Херсонскую область, примыкающую с севера к Крыму.
Также по данным Минобороны группировка войск ДНР взяла под контроль населенный пункт Пантелеймоновка и вышла на рубеж Верхнеторецкое — Новоселовка-2.
На военном аэродроме под Краматорском уничтожены ангары с четырьмя штурмовиками Су-25, вертолетом Ми-24 и пятью вертолетами Ми-8 ВВС Украины.
В районе населённого пункта Гута-Межигорская российскими десантниками захвачен опорный пункт украинских националистов и иностранных наемников.
Фото: Алексей СТЕФАНОВ
С начала спецоперации уничтожены 156 украинских беспилотников, 1306 танков и бронемашин, 127 реактивных систем залпового огня, 471 орудия полевой артиллерии и миномета, 1054 единиц специальной военной автомобильной техники.
Киев — мэр столицы ввел комендантский час
Пантелеймоновка — взята под контроль силами ДНР
Гута-Межигорская — ВДВ России захватили опорный пункт ВСУ
Мариуполь — идет освобождение города
Изюм — сопротивление ВСУ подавляется
Краматорск — уничтожены ангары с самолетами и вертолетами ВВС Украины
Одесса — из города отозваны в Киев ряд частей ВСУ
Херсон — город и область взяты под полный контроль ВС РФ
ТРАНСЛЯЦИЯ
Военная спецоперация на Украине 15 марта 2022: прямая онлайн-трансляция
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