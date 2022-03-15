Что происходит на Украине: Карта спецоперации России, данные Минобороны за 15 марта 2022 года

Фото: Александр КОЦ

Главная новость этих суток, 15 марта 2022: российские военные на Украине взяли под полный контроль Херсонскую область, примыкающую с севера к Крыму.

Также по данным Минобороны группировка войск ДНР взяла под контроль населенный пункт Пантелеймоновка и вышла на рубеж Верхнеторецкое — Новоселовка-2.

На военном аэродроме под Краматорском уничтожены ангары с четырьмя штурмовиками Су-25, вертолетом Ми-24 и пятью вертолетами Ми-8 ВВС Украины.

В районе населённого пункта Гута-Межигорская российскими десантниками захвачен опорный пункт украинских националистов и иностранных наемников.

Фото: Алексей СТЕФАНОВ

С начала спецоперации уничтожены 156 украинских беспилотников, 1306 танков и бронемашин, 127 реактивных систем залпового огня, 471 орудия полевой артиллерии и миномета, 1054 единиц специальной военной автомобильной техники.

Киев — мэр столицы ввел комендантский час

Пантелеймоновка — взята под контроль силами ДНР

Гута-Межигорская — ВДВ России захватили опорный пункт ВСУ

Мариуполь — идет освобождение города

Изюм — сопротивление ВСУ подавляется

Краматорск — уничтожены ангары с самолетами и вертолетами ВВС Украины

Одесса — из города отозваны в Киев ряд частей ВСУ

Херсон — город и область взяты под полный контроль ВС РФ

ТРАНСЛЯЦИЯ

Военная спецоперация на Украине 15 марта 2022: прямая онлайн-трансляция

Сайт kp.ru в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 15 марта 2022 года (подробности)

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